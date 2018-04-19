На выход
Кишинев – Комрат: слушать и бояться
Бюро Государственной канцелярии обратилось в суд с предложением: лишить неприкосновенности депутатов Народного собрания Гагаузии. Правительство считает: необходимо отменить статьи Уложения автономии об иммунитете народных избранников.
В Комрате кишиневскую инициативу встретили в штыки. Во вторник на незапланированное заседание собрались депутаты Народного собрания. Приехали на малую родину поучаствовать в беседе и парламентарии из Кишинева. Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса пояснил собравшимся: все началось с охоты в 2016 году на Илью Узуна, одного из инициаторов референдума, предполагающего самоопределение Гагаузии в случае присоединения страны к Румынии. «Неприкосновенность – это не личная привилегия депутата. Это защита публичных интересов во время отправления государственной службы, которая защищает его независимость и самостоятельность», – пояснил выступающий.
Против руководящей и направляющей Демократической партии пошел и ее член, депутат парламента Николай Дудогло. «Я свое мнение не раз высказывал в средствах массовой информации. Считаю, что депутаты НСГ должны обладать неприкосновенностью. По этому поводу я не раз обращался в Госканцелярию, но, к сожалению, нас там не видят и не слышат. Считаю, что мы, депутаты Народного собрания и парламента, должны с общим ходатайством обратиться в Госканцелярию, чтобы иски были отозваны», – пояснил Дудогло. Это уже не первый гагаузский бунт в стане демократов. Ранее депутат парламента от ДПМ Корнелий Дудник заявил, что возьмет в руки автомат, если произойдет объединение Румынии и Молдовы. В Гагаузии избиратели одобрили этот экстравагантный выпад, однопартийцы в Кишиневе – осудили.
Предполагается, что в субботу в Комрате пройдет собрание народных избранников всех уровней. Будет принято решение: как сотрудничать/противостоять Кишиневу в его попытках ужать права автономии.
Евгений ГОЛЬША.