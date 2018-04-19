Кишинев – Комрат: слушать и бояться

Бюро Государственной канцеля­рии обратилось в суд с предложе­нием: лишить неприкосновенно­сти депутатов Народного собрания Гагаузии. Правительство считает: необходимо отменить статьи Уло­жения автономии об иммунитете народных избранников.

В Комрате кишиневскую инициативу встретили в штыки. Во вторник на незапла­нированное заседание собрались депутаты Народного собрания. Приехали на малую ро­дину поучаствовать в беседе и парламента­рии из Кишинева. Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса пояснил собравшимся: все началось с охоты в 2016 году на Илью Узуна, одного из инициаторов референдума, предполагающего самоо­пределение Гагаузии в случае присоеди­нения страны к Румынии. «Неприкосновен­ность – это не личная привилегия депутата. Это защита публичных интересов во время отправления государственной службы, ко­торая защищает его независимость и само­стоятельность», – пояснил выступающий.

Против руководящей и направляющей Демократической партии пошел и ее член, депутат парламента Николай Дудогло. «Я свое мнение не раз высказывал в средствах массовой информации. Считаю, что депута­ты НСГ должны обладать неприкосновенно­стью. По этому поводу я не раз обращался в Госканцелярию, но, к сожалению, нас там не видят и не слышат. Считаю, что мы, де­путаты Народного собрания и парламента, должны с общим ходатайством обратиться в Госканцелярию, чтобы иски были отозва­ны», – пояснил Дудогло. Это уже не первый гагаузский бунт в стане демократов. Ра­нее депутат парламента от ДПМ Корнелий Дудник заявил, что возьмет в руки автомат, если произойдет объединение Румынии и Молдовы. В Гагаузии избиратели одобрили этот экстравагантный выпад, однопартийцы в Кишиневе – осудили.

Предполагается, что в субботу в Комра­те пройдет собрание народных избранни­ков всех уровней. Будет принято решение: как сотрудничать/противостоять Кишиневу в его попытках ужать права автономии.

Евгений ГОЛЬША.