Почти любому человеку знаком хруст, порой возникающий, ког­да человек разминает пальцы или другие суставы. Как ни странно, до недавнего времени природа этого вполне привычного явления остава­лась во многом загадкой. Специали­сты, представляющие лабораторию гидродинамики Политехнической школы в Палезо, заявили, что под­готовленная ими математическая модель позволяет понять, почему же пальцы иногда хрустят.

Как сообщают специалисты, ранее наиболее вероятным объяснением хруста считалось появление пузырь­ков газа внутри суставной жидкости. К такому выводу пришли в 2015 году канадские специалисты из Универси­тета Альберты. Тем не менее в новом исследовании ученые поставили под сомнение результаты коллег, отмечая, что доказательства были получены при помощи магнитно-резонансных то­мографов, и они не позво­ляют с уверенностью ска­зать, как именно связаны между собой пузырьки и характерный звук.

Чтобы самостоятель­но найти ответ на этот вопрос, исследователи составили математи­ческую модель, которая показала, что во время хруста суставов пузырьки газа не появляются, а на­против, схлопываются. При этом звук может возникнуть и в случае, если схлопнулась лишь часть пузырьков, то есть тот факт, что некоторые из них остаются после щелчков, не опровергает полученных результатов. Впрочем, специалисты признают, что модель заранее учиты­вала наличие пузырьков газа в суста­ве, так что новые данные не позволяют отрицать, что хрустом может сопрово­ждаться также и их появление. В буду­щем ученые планируют ответить и на этот вопрос.

Также подготовленная учеными математическая модель подразумева­ет, что каждый отдельно взятый сустав может хрустнуть не более одного раза за двадцать минут. Помимо этого ав­торы новой научной работы отмечают, что, согласно полученным ими данным, хруст суставов абсолютно безвреден для пальцев человека.