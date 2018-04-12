МАТЕМАТИКИ РАЗОБРАЛИСЬ, ПОЧЕМУ У ЧЕЛОВЕКА ХРУСТЯТ ПАЛЬЦЫ
Почти любому человеку знаком хруст, порой возникающий, когда человек разминает пальцы или другие суставы. Как ни странно, до недавнего времени природа этого вполне привычного явления оставалась во многом загадкой. Специалисты, представляющие лабораторию гидродинамики Политехнической школы в Палезо, заявили, что подготовленная ими математическая модель позволяет понять, почему же пальцы иногда хрустят.
Как сообщают специалисты, ранее наиболее вероятным объяснением хруста считалось появление пузырьков газа внутри суставной жидкости. К такому выводу пришли в 2015 году канадские специалисты из Университета Альберты. Тем не менее в новом исследовании ученые поставили под сомнение результаты коллег, отмечая, что доказательства были получены при помощи магнитно-резонансных томографов, и они не позволяют с уверенностью сказать, как именно связаны между собой пузырьки и характерный звук.
Чтобы самостоятельно найти ответ на этот вопрос, исследователи составили математическую модель, которая показала, что во время хруста суставов пузырьки газа не появляются, а напротив, схлопываются. При этом звук может возникнуть и в случае, если схлопнулась лишь часть пузырьков, то есть тот факт, что некоторые из них остаются после щелчков, не опровергает полученных результатов. Впрочем, специалисты признают, что модель заранее учитывала наличие пузырьков газа в суставе, так что новые данные не позволяют отрицать, что хрустом может сопровождаться также и их появление. В будущем ученые планируют ответить и на этот вопрос.
Также подготовленная учеными математическая модель подразумевает, что каждый отдельно взятый сустав может хрустнуть не более одного раза за двадцать минут. Помимо этого авторы новой научной работы отмечают, что, согласно полученным ими данным, хруст суставов абсолютно безвреден для пальцев человека.