Трудный европейский путь
Столетний юбилей молдавские и румынские депутаты отмечали вместе
Последние дни о столетии объединения говорили не только в Кишиневе, но и в Бухаресте. Причем на самом высоком уровне. Во вторник на торжественное заседание собрались две палаты румынского парламента, в гости к коллегам приехала группа молдавских законодателей во главе с Андрианом Канду и члены правительства.
Спикер законодательного органа РМ, выступая в Бухаресте, рассказал о том, как трудно правящему классу идти по «европейскому пути». На этой дороге «посредством различных прямых и косвенных методов, современных инструментов гибридной войны и изощренной пропаганды они (Россия, ред.) пытаются показать нашим гражданам, что их место не в большой европейской семье, а вне ее», – жаловался коллегам Андриан Канду.
Отметилась за Прутом в это же время и Майя Санду, только выступала она не в парламенте, а в бухарестском Институте политических наук и международных отношений. По словам лидера партии «Действие и солидарность», «Румыния – основной экспортер европейских ценностей в Молдову». Однако Санду уточнила: Кишиневу нужны не столько эти сами ценности, а конкретные инвестиции. Притом их нельзя отдавать в руки правящей коалиции. «Проевропейские силы Молдовы должны приложить все усилия, чтобы избавить граждан от влияния коррумпированного режима определенных партий, которые контролируются Москвой, что особенно важно в столетний юбилей объединения с Румынией», – поведала Санду.
С гостями солидаризировались и их румынские коллеги. Бывший премьер-министр Виктор Понта, например, заявил: «Если бы за красивые речи здесь давали по лею, Молдова была бы самой богатой страной. В 2014 году при поддержке Румынии на выборах… победили проевропейские, прорумынские силы. В этом году в Молдове выборы. Если Румыния не окажет должной поддержки, то к власти могут прийти пророссийские силы».
Самым откровенным из выступавших был председатель Палаты депутатов Ливиу Драгня. «На базе Хельсинского заключительного акта объединилась Германия. Господин Канду, господин Лянкэ, неужели у вас нет смелости сказать, чего вы хотите? Я говорю искренне и честно, что хочу объединения с Молдовой, хочу, чтобы мы были вместе в Европейском союзе. Румыния была сильна, когда была едина», – воскликнул Драгня.
После заседания была принята совместная декларация. В ней помимо всего прочего говорится: «Румыния и ее граждане готовы и всегда будут готовы приветствовать любое проявление унионистских устремлений со стороны граждан Республики Молдова в качестве выражения своей суверенной воли». Документ принят абсолютным большинством присутствующих. Воздержались лишь девятнадцать депутатов от Демократического союза венгров. Им, в отличии от Драгни, не очень комфортно в пока еще не «сильной» и не «единой» Румынии.
Александр ЧУДАК.