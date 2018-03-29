Столетний юбилей молдавские и румынские депутаты отмечали вместе

Последние дни о столетии объединения говорили не только в Кишиневе, но и в Буха­ресте. Причем на самом высоком уровне. Во вторник на торжественное заседание собра­лись две палаты румынского парламента, в гости к коллегам приехала группа молдав­ских законодателей во главе с Андрианом Канду и члены правительства.

Спикер законодательного органа РМ, выступая в Бухаресте, рассказал о том, как трудно правящему классу идти по «европей­скому пути». На этой дороге «посредством различных прямых и косвенных методов, со­временных инструментов гибридной войны и изощренной пропаганды они (Россия, ред.) пытаются показать нашим гражданам, что их место не в большой европейской семье, а вне ее», – жаловался коллегам Андриан Канду.

Отметилась за Прутом в это же время и Майя Санду, только выступала она не в парламенте, а в бухарестском Институте политических наук и международных отно­шений. По словам лидера партии «Действие и солидарность», «Румыния – основной экс­портер европейских ценностей в Молдову». Однако Санду уточнила: Кишиневу нужны не столько эти сами ценности, а конкретные ин­вестиции. Притом их нельзя отдавать в руки правящей коалиции. «Проевропейские силы Молдовы должны приложить все усилия, чтобы избавить граждан от влияния коррум­пированного режима определенных партий, которые контролируются Москвой, что осо­бенно важно в столетний юбилей объедине­ния с Румынией», – поведала Санду.

С гостями солидаризировались и их ру­мынские коллеги. Бывший премьер-министр Виктор Понта, например, заявил: «Если бы за красивые речи здесь давали по лею, Мол­дова была бы самой богатой страной. В 2014 году при поддержке Румынии на выборах… победили проевропейские, прорумынские силы. В этом году в Молдове выборы. Если Румыния не окажет должной поддержки, то к власти могут прийти пророссийские силы».

Самым откровенным из выступавших был председатель Палаты депутатов Ливиу Драгня. «На базе Хельсинского заключитель­ного акта объединилась Германия. Господин Канду, господин Лянкэ, неужели у вас нет смелости сказать, чего вы хотите? Я говорю искренне и честно, что хочу объединения с Молдовой, хочу, чтобы мы были вместе в Европейском союзе. Румыния была сильна, когда была едина», – воскликнул Драгня.

После заседания была принята совмест­ная декларация. В ней помимо всего прочего говорится: «Румыния и ее граждане готовы и всегда будут готовы приветствовать лю­бое проявление унионистских устремлений со стороны граждан Республики Молдова в качестве выражения своей суверенной воли». Документ принят абсолютным боль­шинством присутствующих. Воздержались лишь девятнадцать депутатов от Демокра­тического союза венгров. Им, в отличии от Драгни, не очень комфортно в пока еще не «сильной» и не «единой» Румынии.

Александр ЧУДАК.