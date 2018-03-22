Состоится ли «Сфатул цэрий 2»?
Социалисты и коммунисты не хотят повторения событий 1917 года
На левом политическом фланге две ведущие силы – партии социалистов и коммунистов – последние годы находились в постоянной конфронтации. Ивот, похоже, политформирования нашли платформу, на которой могут объединить свои усилия.
На прошлой неделе Игорь Додон заявил о намерении создать Национальный фронт против объединения с Румынией, «который станет площадкой для сопротивления, объединяющей всех граждан, выступающих против унионизма, желающих сохранения молдавской государственности и идентичности». Со своей стороны, лидер парламентской фракции ПКРМ Инна Шупак призвала сограждан объединиться в комитеты по спасению страны. «У нас богатая история собственной государственности, в 2019 году ей исполняется 660 лет. Это настоящий праздник. И мы от нее отказываемся? Это нонсенс! В школах мы изучаем историю соседнего этноса. Это какое-то недоразумение!» – уверена Шупак.
Что в результате получится «Национальный фронт» или «Комитет спасения» — не суть важно. Главное – образовалось общее поле для деятельности.
Активность социалистов и коммунистов спровоцировали лидеры двух унионистских организаций «Sirius» и «Centenarul», организовавших в минувшую пятницу пресс-конференцию. Анатолий Петрич, один из инициаторов мероприятия, призвал своих сторонников выйти 25 марта (напомним, 27 марта 2018 года «Сфатул цэрий» принял решение о вхождении Бессарабии в состав Старого королевства, ред.) на центральную площадь столицы «и проголосовать за объединение с Румынией». Таким образом, по словам выступавшего, будет исправлена «историческая несправедливость», произошедшая 28 июня 1940 года. Ранее экс-президент соседней страны Траян Бэсеску заявил в одной из телепередач: «Учитывая столетний юбилей, я намерен пойти в парламент и попытаться передать декларацию. Я подам проект декларации Парламента Румынии об объединении с Республикой Молдова», – сообщил Бэсеску.
Как отреагирует большинство наших депутатов на инициативу бывшего президента Румынии, предсказать сложно. По словам румынского парламентария Еуджена Томака, у 64 из 101 молдавских народных избранников есть румынские паспорта. Между тем, получая их, эти депутаты давали следующую присягу: «Клянусь быть верным родине и румынскому народу, клянусь защищать права и национальные интересы, уважать Конституцию и законы Румынии».
Александр БОЦ.
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