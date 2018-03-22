Социалисты и коммунисты не хотят повторения событий 1917 года

На левом политическом фланге две ведущие силы – партии со­циалистов и коммунистов – по­следние годы находились в по­стоянной конфронтации. Ивот, похоже, политформирования нашли платформу, на которой могут объединить свои усилия.

На прошлой неделе Игорь Додон заявил о намерении создать Нацио­нальный фронт против объединения с Румынией, «который станет площадкой для сопротивления, объединяющей всех граждан, выступающих против униониз­ма, желающих сохранения молдавской государственности и идентичности». Со своей стороны, лидер парламентской фракции ПКРМ Инна Шупак призвала сограждан объединиться в комитеты по спасению страны. «У нас богатая история собственной государственности, в 2019 году ей исполняется 660 лет. Это настоя­щий праздник. И мы от нее отказываем­ся? Это нонсенс! В школах мы изучаем историю соседнего этноса. Это какое-то недоразумение!» – уверена Шупак.

Что в результате получится «Нацио­нальный фронт» или «Комитет спасения» — не суть важно. Главное – образовалось общее поле для деятельности.

Активность социалистов и комму­нистов спровоцировали лидеры двух унионистских организаций «Sirius» и «Centenarul», организовавших в ми­нувшую пятницу пресс-конференцию. Анатолий Петрич, один из инициаторов мероприятия, призвал своих сторонни­ков выйти 25 марта (напомним, 27 марта 2018 года «Сфатул цэрий» принял реше­ние о вхождении Бессарабии в состав Старого королевства, ред.) на централь­ную площадь столицы «и проголосовать за объединение с Румынией». Таким об­разом, по словам выступавшего, будет исправлена «историческая несправед­ливость», произошедшая 28 июня 1940 года. Ранее экс-президент соседней страны Траян Бэсеску заявил в одной из телепередач: «Учитывая столетний юбилей, я намерен пойти в парламент и попытаться передать декларацию. Я подам проект декларации Парламента Румынии об объединении с Республи­кой Молдова», – сообщил Бэсеску.

Как отреагирует большинство наших депутатов на инициативу бывшего пре­зидента Румынии, предсказать сложно. По словам румынского парламентария Еуджена Томака, у 64 из 101 молдавских народных избранников есть румынские паспорта. Между тем, получая их, эти депутаты давали следующую присягу: «Клянусь быть верным родине и румын­скому народу, клянусь защищать права и национальные интересы, уважать Кон­ституцию и законы Румынии».

Александр БОЦ.