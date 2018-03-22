Ион Чебан: «Коррупция была и остается неизлечимым пороком столичной примэрии »
Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева подвел итоги деятельности
Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, кандидат на пост Генерального примара Кишинева Ион Чебан, вместе с муниципальными советниками от ПСРМ, в минувший понедельник на пресс-конференции подвел итоги деятельности фракции за прошедшие три года.
10 лет Дорина Киртоакэ
Ион Чебан отметил, что основные проблемы столицы накапливались в последние 10 лет, во время мандатов бывшего генпримара Дорина Киртоакэ. Прежде всего речь идет об отсутствии стратегии развития столицы, эффективного генплана и зональных планов. В результате в городе процветает незаконное строительство, в том числе в зеленых зонах, уничтожаются парки, разрушены десятки исторических зданий, памятников и фонтанов.
«Мы стали свидетелями десятков случаев отчуждения и разрушения зданий детских садов и школ. Земельные участки под ними были позже проданы под строительство жилых или иных сооружений, и это происходит на протяжении многих лет.
Мы видим, в каком хаосе находится общественный транспорт: бесконечные пробки на дорогах, необоснованные изменения маршрутов, проблемы из-за некачественного ремонта дорог», – сказал Ион Чебан.
Он отметил многократный рост цен и тарифов за это время, что повлияло на положение социально уязвимых слоев населения. Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи оказались не способны оплатить многие услуги, особенно в холодное время года.
Кумовство в примэрии
Ион Чебан обратил внимание на то, что все эти проблемы – с одной стороны, результат плохого управления, а с другой стороны – коррупции, кумовства, превышения полномочий в примэрии Кишинева.
«Коррупция была и остается неизлечимым пороком примэрии: люди годами ждут решений, которые не получают на законных основаниях и за которые вынуждены платить взятки», – отметил кандидат.
Он напомнил о пакетном голосовании Муниципального совета 19 мая 2015 года, когда было принято сразу 800 решений по аренде земельных участков. Тогда произошла массовая кража государственной собственности.
Все это генерирует конфликты между арендаторами, потерю муниципальных земель, большую часть из которых уже невозможно восстановить, так как некоторые земельные участки меняли своих владельцев уже несколько раз.
Скандал с платными парковками
Ион Чебан отметил незаконные назначения на публичные должности сотрудников, которые не соответствовали своим должностям. Благодаря этому стали возможны подтасовка тендеров, спекуляции с внешним финансированием. Скандалом закончилась попытка реализации коррупционного проекта по платным парковкам. Из 62 муниципальных предприятий половина разорены и еще часть на грани разорения.
Борьба за каждое решение
Ион Чебан рассказал о тех действиях, которые предприняла фракция ПСРМ в Муниципальном совете, чтобы исправить ситуацию в столице.
«Мы полностью отказались от пакетного голосования, боролись за каждое решение и за каждый проект. По нашему требованию заседания комиссии стали транслироваться в прямом эфире. Добились реализации проекта по электронному голосованию. Приостановили многочисленные незаконные стройки, добиваемся, чтобы земельные участки продавались исключительно через аукционы», – сказал глава фракции ПСРМ.
По его словам, за почти три года советники подали более 2 тыс. жалоб в правоохранительные органы, сделали 8 тыс. обращений в различные ведомства, получили и обработали 11 тыс. петиций от простых горожан, с которыми еженедельно проводят прием советники фракции.
Компенсации и выплаты гражданам
Еще одним достижением социалистов является увеличение потолка с 2 тыс. до 3 тыс. леев на получение компенсации за тепло, а также проведение перерасчета за тепло для 34 тыс. семей. Компенсации за воду получают 33869 тыс. человек. Кроме этого люди получают компенсации и за мусор. Социалисты добились дополнительной выплаты к зарплате сотрудникам детских садов на 50%, надбавку получают 2 700 человек.
Стоит отметить, что, несмотря на решение правительства о ликвидации социального фонда, советники фракции ПСРМ добились, чтобы людям по-прежнему выплачивали полагающуюся помощь. Удалось добиться выплаты по 2 тыс. леев за рождение третьего и последующих детей. Четыре тысячи человек питаются в бесплатных столовых. Люди с проблемами по зрению получат звуковые тонометры, а тысяча человек получат возможность протезирования глаз. Еще одно решение в пользу жителей столицы – была отменена плата в размере 120 леев по уходу за могилой.
Решение проблем города
Социалистам удалось добиться покупки 50 автобусов для Кишинева, а следующим этапом станет сборка автобусов в столице, что снизит дефицит общественного транспорта.
Еще одним достижением фракции является внедрение по инициативе социалистов проекта по электронной системе госзакупок на малые суммы. Социалисты начали проект по благоустройству 300 дворов и установке 42 детских площадок.
«У фракции сотни инициатив, по которым мы работаем каждый день по всем направлениям. Эти инициативы направлены на решение проблем города», – подчеркнул Ион Чебан. Он призвал всех кандидатов на пост генпримара также обсуждать исключительно проблемы муниципия.
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