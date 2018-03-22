Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева подвел итоги деятельности

Председатель фракции Партии со­циалистов в Муниципальном совете Кишинева, кандидат на пост Гене­рального примара Кишинева Ион Чебан, вместе с муниципальными советниками от ПСРМ, в минувший понедельник на пресс-конференции подвел итоги деятельности фракции за прошедшие три года.

10 лет Дорина Киртоакэ

Ион Чебан отметил, что основные про­блемы столицы накапливались в последние 10 лет, во время мандатов бывшего генпримара Дорина Киртоакэ. Прежде всего речь идет об отсутствии стратегии развития столицы, эф­фективного генплана и зональных планов. В результате в городе процветает незаконное строительство, в том числе в зеленых зонах, уничтожаются парки, разрушены десятки исто­рических зданий, памятников и фонтанов.

«Мы стали свидетелями десятков случа­ев отчуждения и разрушения зданий детских садов и школ. Земельные участки под ними были позже проданы под строительство жи­лых или иных сооружений, и это происходит на протяжении многих лет.

Мы видим, в каком хаосе находится об­щественный транспорт: бесконечные проб­ки на дорогах, необоснованные изменения маршрутов, проблемы из-за некачественно­го ремонта дорог», – сказал Ион Чебан.

Он отметил многократный рост цен и тарифов за это время, что повлияло на по­ложение социально уязвимых слоев насе­ления. Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи оказа­лись не способны оплатить многие услуги, особенно в холодное время года.

Кумовство в примэрии

Ион Чебан обратил внимание на то, что все эти проблемы – с одной стороны, ре­зультат плохого управления, а с другой сто­роны – коррупции, кумовства, превышения полномочий в примэрии Кишинева.

«Коррупция была и остается неизлечи­мым пороком примэрии: люди годами ждут решений, которые не получают на законных основаниях и за которые вынуждены платить взятки», – отметил кандидат.

Он напомнил о пакетном голосовании Му­ниципального совета 19 мая 2015 года, когда было принято сразу 800 решений по аренде земельных участков. Тогда произошла массо­вая кража государственной собственности.

Все это генерирует конфликты между арендаторами, потерю муниципальных зе­мель, большую часть из которых уже невоз­можно восстановить, так как некоторые зе­мельные участки меняли своих владельцев уже несколько раз.

Скандал с платными парковками

Ион Чебан отметил незаконные назна­чения на публичные должности сотрудников, которые не соответствовали своим должно­стям. Благодаря этому стали возможны под­тасовка тендеров, спекуляции с внешним финансированием. Скандалом закончилась попытка реализации коррупционного проек­та по платным парковкам. Из 62 муниципаль­ных предприятий половина разорены и еще часть на грани разорения.

Борьба за каждое решение

Ион Чебан рассказал о тех действиях, которые предприняла фракция ПСРМ в Му­ниципальном совете, чтобы исправить си­туацию в столице.

«Мы полностью отказались от пакетного голосования, боролись за каждое решение и за каждый проект. По нашему требованию заседания комиссии стали транслировать­ся в прямом эфире. Добились реализации проекта по электронному голосованию. Приостановили многочисленные незакон­ные стройки, добиваемся, чтобы земельные участки продавались исключительно через аукционы», – сказал глава фракции ПСРМ.

По его словам, за почти три года совет­ники подали более 2 тыс. жалоб в правоо­хранительные органы, сделали 8 тыс. обра­щений в различные ведомства, получили и обработали 11 тыс. петиций от простых го­рожан, с которыми еженедельно проводят прием советники фракции.

Компенсации и выплаты гражданам

Еще одним достижением социалистов является увеличение потолка с 2 тыс. до 3 тыс. леев на получение компенсации за теп­ло, а также проведение перерасчета за теп­ло для 34 тыс. семей. Компенсации за воду получают 33869 тыс. человек. Кроме этого люди получают компенсации и за мусор. Социалисты добились дополнительной вы­платы к зарплате сотрудникам детских садов на 50%, надбавку получают 2 700 человек.

Стоит отметить, что, несмотря на ре­шение правительства о ликвидации соци­ального фонда, советники фракции ПСРМ добились, чтобы людям по-прежнему выпла­чивали полагающуюся помощь. Удалось до­биться выплаты по 2 тыс. леев за рождение третьего и последующих детей. Четыре ты­сячи человек питаются в бесплатных столо­вых. Люди с проблемами по зрению получат звуковые тонометры, а тысяча человек полу­чат возможность протезирования глаз. Еще одно решение в пользу жителей столицы – была отменена плата в размере 120 леев по уходу за могилой.

Решение проблем города

Социалистам удалось добиться покупки 50 автобусов для Кишинева, а следующим этапом станет сборка автобусов в столице, что снизит дефицит общественного транспорта.

Еще одним достижением фракции явля­ется внедрение по инициативе социалистов проекта по электронной системе госзакупок на малые суммы. Социалисты начали проект по благоустройству 300 дворов и установке 42 детских площадок.

«У фракции сотни инициатив, по кото­рым мы работаем каждый день по всем на­правлениям. Эти инициативы направлены на решение проблем города», – подчеркнул Ион Чебан. Он призвал всех кандидатов на пост генпримара также обсуждать исключи­тельно проблемы муниципия.