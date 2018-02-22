Досрочные выборы примаров Кишинева и Бельц нужно объединить с парламентскими

Партия социалистов готова к досрочным выборам в муниципии Кишинев, и представитель партии выиграет их. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете, секретарь президента Молдовы Ион Чебан в рамках передачи «Политика» на телеканале TV8, передает IPN.

Отставка Киртоакэ запоздала

Советник-социалист отметил, что ПСРМ сделает все возможное, чтобы после следующих выборов в муниципии Кишинев примаром стал представитель левого фланга политического спектра. Также Ион Чебан отметил, что отставка Дорина Киртоакэ с должности примара запоздала и является одним из немногих правильных его решений.

Социалист добавил, что ПСРМ выступает и за досрочные парламентские выборы, которые должны состояться одновременно с местными. «Если появится какая-то возможность, чтобы были объявлены досрочные парламентские выборы, то мы используем эту возможность. Если не будет такой возможности, мы попытаемся ее создать», — сказал Ион Чебан.

Напомним, что на прошлой неделе уйти добровольно с занимаемого поста примара Кишинева призвал Дорина Киртоакэ президент Игорь Додон.

– Если бы тот, кто нарушал закон на протяжении 10 лет, я имею в виду господина Киртоакэ, подал в отставку, это был бы достойный шаг. Этим он спровоцировал бы досрочные выборы в Кишиневе, и это было бы лучшим вариантом для столицы, – отмечал глава государства в интервью для радиостанции «Europa Liberă».

Незаконный контракт

Апелляционная палата вынесла во вторник, 20 февраля, решение относительно контракта примэрии Кишинева с EME Parkleitsystems по платным парковкам. АП оставила в силе решение первой судебной инстанции о незаконности контракта по парковкам, а также отклонила жалобу экс-примара Кишинева Дорина Киртоакэ и представителей фирмы EME Parkleitsystems как необоснованную.

Советник от фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов сообщил после заседания, что «иск об аннулировании криминального контракта подан муниципальными советниками фракции ПСРМ и гражданским активистом».

По его словам, «согласно мошеннической схеме с указанным контрактом, жители города должны были бы оплачивать парковку в городе. Это не много не мало – 25 тысяч парковок, в том числе и на центральных улицах».

«От суммы выплат за парковки — 13% должен был получать лично Дорин Киртоакэ и ещё 13% — его одноклассник Игорь Гамрецкий. Один из организаторов этой криминальный схемы – Гамрецкий — признал свою вину, так же, как и вице-примар Нистор Грозаву. В результате оба были выпущены на свободу, Гамрецкий отправлен в отставку, а Грозаву продолжает свою деятельность», — отметил Одинцов.

Напоминаем, 25 мая 2017 года Национальный антикоррупционный центр провел в примэрии Кишинева обыски по делу о платных парковках. В результате были задержаны Дорин Киртоакэ, Игорь Гамрецкий и ряд сотрудников примэрии, а также представители компании EME Parkleitsystems. Судебное разбирательство по делу о парковках до сих пор продолжается.