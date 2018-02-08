И в борьбе с зеленым змием побеждает… Молдовану

Еженедельное совещание руководителей рабочих служб мэрии в понедельник переросло в банальную базарную склоку между и.о. мэра Сильвией Раду и главой управления здравоохранения Михаем Молдо­вану. Он еще и вице-председатель Либеральной пар­тии, и надо заметить, последние годы в спорах особой сдержанностью не отличался.

Раду припомнила на совещании, как на прошлой неделе посе­тила с проверкой кишиневскую больницу №1. «На мои звонки не отвечал ни директор учреждения, ни глава управления. Люксовый ремонт в кабинете директора важнее, чем неработающие туалеты в родильном отделении? Вы, господин Молдовану, неправильно расходуете средства и неверно расставляете приоритеты. Думаю, что, если сегодня вы подадите в отставку, это будет по-мужски», — на повышенных тонах обвиняла Раду соратника Гимпу. Попутно она рассказала, что, когда была в больнице с проверкой, застала главу управления распивающим с директором больницы алкоголь.

Однако Молдовану позже заявил: «На столе были тарелки с пла­циндами, овощами, фруктами и чай. Это могут подтвердить люди, которые были там». То есть спиртное и.о. мэра померещилось. Удастся ли установить правду, сказать трудно, но, подчеркнем, вице-председатель ЛП описал довольно необычное меню застолья для наших чиновников.

Глава управления здравоохранения заявил, что не собирается покидать свой пост. «С моей точки зрения, я выполняю все обязан­ности и результаты моей деятельности можно увидеть на протяже­нии всех лет моего руководства», — пояснил Молдовану. Вряд ли эти слова чиновника нуждаются в комментариях. Ведь об ужасном состоянии городских больниц не говорит разве что ленивый.

Молдовану вместе с Киртоакэ пришел в мэрию в 2007 году. Потом стал вице-министром в правительстве Лянкэ. С этой долж­ности его уволили по предложению премьер-министра, и племян­ник Гимпу вновь взял однопартийца в команду мэрии. Практически ежегодно по подозрению в коррупции против Молдовану возбуж­дались уголовные дела, а потом почему-то закрывались. Так что, глава управления здравоохранения, может быть, еще «пересидит» в своем кресле временно исполняющую обязанности мэра Раду.

Виктор ЛАЗАР.