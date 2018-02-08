Остановить унионистскую кампанию!

Фракция ПСРМ зарегистрировала 2 февраля в парламенте проект Декларации законодательного органа. Приводим текст документа полностью

Парламент Республики Молдова кате­горически осуждает принятие отдельными местными избранниками так называемых «деклараций об объединении». Данные антиконституционные, противозаконные декларации преследуют цель упразднения государственности Республики Молдова путём её слияния с Румынией. Эти акции являются частью беспрецедентной пропа­гандистской кампании, развёрнутой унио­нистскими силами на территории нашей страны в течение последних месяцев.

Данная антинародная кампания про­водится открыто и беспрепятственно в публичных учреждениях на территории Молдовы. В первую очередь, речь идет об учебных заведениях (школах, колледжах, университетах), в которых запрещены лю­бые действия политического характера.

Одной из подобных преступных акций в рамках этой кампании стала недавняя попытка сожжения государственного фла­га нашей страны, вывешиваемого внутри Триумфальной арки на площади Великого национального собрания.

Нас, депутатов парламента Республи­ки Молдова, возмущает отсутствие надле­жащей реакции на подобные варварские действия со стороны компетентных го­сударственных органов и ведомств, чьей прямой обязанностью является защита конституции страны, безопасности и тер­риториальной целостности государства, охрана общественного порядка в стране.

Парламент Республики Молдова ка­тегорически осуждает противозаконные действия примаров и местных советников отдельных населённых пунктов, а также без­действие, халатность или, возможно, злой умысел со стороны СИБ, МВД, Генеральной прокуратуры, Госканцелярии, правитель­ства и иных ведомств, в обязанность кото­рых входит пресечение подобных акций.

Отмечаем, что лица, совершающие по­добные деяния, грубо нарушают ст. 1-3, 10, 41, 54, 56 Конституции Республики Мол­дова; ст. 8 Закона о правительстве; ст.ст. 1, 4, 7, 17 Закона о Службе информации и безопасности и другие законы страны.

Парламент Республики Молдова при­зывает правительство и указанные ведом­ства в кратчайшие сроки отреагировать на это беззаконие и начать процедуру привлечения к ответу всех виновных в со­вершении и пособничестве данных антиго­сударственных действий. Требуем также привлечь к ответственности представите­лей органов безопасности и правопорядка за ненадлежащее исполнение своих слу­жебных обязанностей.

Парламент Республики Молдова об­ращается ко всем политическим партиям страны с призывом осуществлять свою де­ятельность в строгом соответствии с Кон­ституцией, законодательством Республики Молдова и общепризнанными демократи­ческими нормами.

Парламент Республики Молдова призы­вает граждан страны осознать ответствен­ность за судьбу государства, завещанно­го нам нашими предками, и сплотиться в борьбе против этих антигосударственных действий. Только в независимом, суве­ренном и целостном государстве может сохраниться народ Республики Молдова как единая общность.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА (Проект фракции ПСРМ).