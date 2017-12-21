Благотворительный фонд «Din Suflet» под патронатом первой леди подарил детям праздник

Президент с су­пругой приняли решение органи­зовать в минувший вторник благотво­рительное меро­приятие и незабы­ваемый праздник для 400 детей из социально уязви­мых семей в ка­нун новогодних и рождественских праздников, в День святого Ни­колая, который одаривал подар­ками бедных и считается защит­ником и покрови­телем детей.

Ребята приняли участие в ху­дожественной программе «Зимняя феерия» во Дворце Республики: они смогли потанцевать вместе с ма­лышами из ансамблей «LolliPops» и «Вдохновение», декламировали стихи, играли в игры, пели коляд­ки и полюбившиеся песни о зиме вместе с членами групп «Acord», «DoReDoS», Ириной и Анатолом Бивол. Вместе с детьми прези­дентская чета зажгла огни на ново­годней елке. Все малыши получили подарки от Мош Крэчуна.

Через Благотворительный фонд «Din Suflet» президент и пер­вая леди передадут во все районы республики 10 тысяч подарков для детей. Веселые детские празд­ники будут организованы также в Бельцах, Комрате и других райо­нах Республики Молдова.

«Отрадно видеть улыбки на детских лицах, привнося празд­ничное волшебство в сердца этих малышей. Для всестороннего развития каждому ребенку необ­ходимо предоставить равные воз­можности, а государство обязано их создавать и обеспечивать. Это обязательное требование. Пусть атмосфера зимних праздников проникнет в дома и души каждого человека, и пусть все дети мира будут счастливы! С наступающим Новым Годом и Рождеством!» – сделал запись в соцсетях глава государства.