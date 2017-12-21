Каждому ребенку – равные возможности
Благотворительный фонд «Din Suflet» под патронатом первой леди подарил детям праздник
Президент с супругой приняли решение организовать в минувший вторник благотворительное мероприятие и незабываемый праздник для 400 детей из социально уязвимых семей в канун новогодних и рождественских праздников, в День святого Николая, который одаривал подарками бедных и считается защитником и покровителем детей.
Ребята приняли участие в художественной программе «Зимняя феерия» во Дворце Республики: они смогли потанцевать вместе с малышами из ансамблей «LolliPops» и «Вдохновение», декламировали стихи, играли в игры, пели колядки и полюбившиеся песни о зиме вместе с членами групп «Acord», «DoReDoS», Ириной и Анатолом Бивол. Вместе с детьми президентская чета зажгла огни на новогодней елке. Все малыши получили подарки от Мош Крэчуна.
Через Благотворительный фонд «Din Suflet» президент и первая леди передадут во все районы республики 10 тысяч подарков для детей. Веселые детские праздники будут организованы также в Бельцах, Комрате и других районах Республики Молдова.
«Отрадно видеть улыбки на детских лицах, привнося праздничное волшебство в сердца этих малышей. Для всестороннего развития каждому ребенку необходимо предоставить равные возможности, а государство обязано их создавать и обеспечивать. Это обязательное требование. Пусть атмосфера зимних праздников проникнет в дома и души каждого человека, и пусть все дети мира будут счастливы! С наступающим Новым Годом и Рождеством!» – сделал запись в соцсетях глава государства.