Гидротерапия на дому: лечим простуду, проблемы с потенцией и все-все…

«Есть простей­шие способы закалки орга­низма, помо­гающие пере­жить вызов экстремаль­ной зимы, — убежден наш пос тоянный эксперт, фитотерапевт, д.м.н., профессор Сергей ТУРИЩЕВ. — Медицина считает закаливаю­щей процедурой даже умыва­ния, к которым нас приучают с детства. И тем более важное значение приобретает гидро­терапия, попросту — закалива­ние обычной водой из крана, которая есть у всех и всегда под рукой. Не случайно в древности к ней относились как к чему-то волшебному…»

Лечение водой (по науке — гидротерапия) известно с древнейших времен. Люди всегда верили в целительную силу воды, что нашло отражение в обрядах и традициях разных народов. К примеру, в древней Персии, прежде чем выйти на улицу, люди окропляли себя водой, веря: это помогает им оградить себя от злых духов. А в древней Норвегии новорожденного окатывали холодной водой, чтобы… сохранить ему жизнь. И в христианских обрядах вода использовалась в течение веков как лечебное и духовное средство. Да и по сей день обычная вода применяется во время таинства крещения детей и взрослых. Человека окунают в воду — «для его приобщения к церкви и для снятия с него греха».

Вера в целительную силу воды как в панацею от всех болезней уже в конце XVIII века подвигла правителей многих стран к строительству специальных водолечебниц. И действительно, с помощью ванн с минеральной и другой лечебной водой избавляли от многих недугов. Мода на лечение природной водой основывалась на примере спартанского образа жизни, когда мужчины, проснувшись утром, пили холодную воду, а после этого окунались в открытый водоем и отправлялись в горы. Завтракали они только хлебом, запивая его простой водой.

«Для мужчин, страдающих половыми расстройствами, — влажные обертывания

и обтирания»

— Многие болезни сегодня можно лечить в домашних условиях, используя обычную воду, которая есть в каждом доме, — считает Сергей Турищев. — Она помогает избавиться не только от банальной простуды, но даже от пневмонии, бронхита, от неврозов, половых расстройств у мужчин, дисфункции кишечника, закупорки вен, геморроя и других заболеваний. В старину, например, было популярно частичное влажное обертывание поясницы и всей нижней части туловища у мужчин, страдающих половыми расстройствами. С возрастом у мужчин постепенно угасает потенция, но вполне реально продлить молодость и полноценную сексуальную жизнь, выполняя простые, но в то же время действенные процедуры водолечения.

Процедура очень простая: взять грубое полотенце примерно около 3 метров длиной и полуметра шириной. Скатать его как бинт, оставив полосу для смачивания шириной в 70–80 см. Приготовить травяной настой. Для этого подойдут листья известных трав (полынь, лопух, мята и др.) или даже почки — сосновые, березовые. Примерно полстакана сухой травы залить литром воды. Подойдут и шишки хмеля, хвойные иголки и даже ветки. Травы залить кипятком и прокипятить в течение 5 минут, полчаса настоять.

Водные процедуры помогут восстановить или усилить потенцию, их можно проводить также в сидячей ванне. Для этого потребуются 2 больших эмалированных таза. Поставить их рядом — так будет удобнее пересаживаться из одного таза в другой. В один таз налить воду температурой 38–40°С, в другой — холодную из-под крана. В течение 3 минут нужно сидеть почти в горячей воде, потом пересесть на 1 минуту в таз, наполненный холодной. Смену тазов следует повторить 3 раза, заканчивая процедуру холодной водой. Постепенно время пребывания в тазах можно увеличить до 6 и 2 минут соответственно.

Прохладные ванны могут восстановить потенцию даже у мужчины, который уже на протяжении нескольких лет считал себя неспособным на половой акт. Однако такие процедуры противопоказаны при гипертонии и остеохондрозе позвоночника.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! Влажные обертывания нужно делать через час-полтора после еды и накладывать мокрое полотенце только на сухую кожу — на влажную нельзя.

А влажные контрастные обтирания (холодной и горячей водой) подойдут людям немолодым и даже детям. Обтирания лучше делать водой, настоянной на травах.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА: Взять 4 ст. ложки сухой травы (полынь, лопух, мята, сосновые или березовые почки), залить литром кипятка. Через 30 минут настой профильтровать, охладить. В другой емкости приготовить горячий настой согревающих растений, к которым относятся чабрец, пижма, тысячелистник, сосновые иголки и ветки. Всех этих трав надо взять по 2 ст. ложки и настоять в течение 30–40 минут. Температура согревающего раствора должна быть 38–39°.

Намочить рукавицу в холодном настое, слегка выжать и обтереть сначала одну руку до ощущения тепла. Потом эту же рукавицу смочить в горячем настое и снова обтереть руку до ощущения тепла. Это же проделать с другой рукой. Также растереть и остальные части тела. Весь процесс должен занять примерно 5 минут. Через 2–3 дня разница между холодным и теплым раствором должна составлять 1°С, а потом увеличиваться. В конце концов должна быть ледяная вода и очень горячая.

Такие вот контрастные обертывания и обтирания являются хорошей профилактикой от простуды и гриппа, уменьшают чувствительность мышц и суставов к переменам погоды, укрепляют нервную систему.

«Избавят от радикулита и омолодят контрастные тазики, душ и соляные ванны»

Из общих закаливающих процедур очень эффективны также души, ванны, плавание, в который раз подтверждают эксперты-физиологи. Наиболее полезным из этих способов закалки считается контрастный душ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА: Воду делать чуть теплее и чуть холоднее, постепенно увеличивая разницу между горячей и теплой водой. Начинать лучше при температуре 35–36° по 5 минут ежедневно. Еще проще, но не менее эффективны ножные ванны. Начинать надо с прохладной воды, температура которой должна быть 26–28°С. Через неделю температуру снижать на 1–2° и доводить ее таким образом до 12–15°С. После процедуры ноги вытереть досуха и надеть теплые носки.

Прохладный душ (33–35°С) помогает при гипертонии: принимать один раз в день в течение 2–3 минут. И в продолжение дня через каждые 15–20 минут пить по глотку простой воды. При резком повышении артериального давления нужно перейти на другой питьевой режим — 1 чайная ложка воды через каждые 5 минут. При таком лечении артериальное давление снижается, как правило, уже спустя 30 минут.

Очень эффективными специалисты считают и контрастные травяные ванны.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА: В воду добавить настой мелиссы или мяты: 200 г травы на 5–6 литров воды, настоять 1 час, процедить. В горячую ванну добавить также приготовленный настой чабреца или пижмы, иголок и веток хвойных деревьев, тысячелистника. Пожалуй, мало у кого есть возможность сделать такую контрастную процедуру в двух больших ваннах, но можно взять 2 тазика. В один налить холодный травяной раствор, в другой — горячий. Сначала обе ноги погружают в горячую воду на 30–60 сек., потом в холодную — на 10–20 сек. Повторить 3–4 раза.

Такие ванны — прекрасное средство для профилактики многих болезней, связанных с переохлаждением, и заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Это способствует накоплению стимулирующих веществ АТФ в клетках (молекула, которая служит источником энергии для всех процессов в организме, в том числе для движения), — поясняет эксперт. — А в скелетных мышцах накапливается креатинфосфат — органическое вещество, которое играет ключевую роль в энергетическом обеспечении механизма мышечного сокращения».

РЕКОМЕНДАЦИЯ ЭКСПЕРТА: Хороший эффект дают соляные ванны, особенно при лечении болей в спине. Надо взять 0,5 кг поваренной или морской соли, растворить ее в воде (соль можно поместить в марлевый мешочек и подвесить так, чтобы она попала под струю горячей воды). При температуре парного молока продолжительность пребывания в соляной ванне — 10–15 мин. Это увеличивает кровоснабжение нижней части туловища, улучшает обменные процессы в организме, особенно в сосудах кожи.

Суть в том, что теплые и горячие травяные ванны вызывают расширение кровеносных сосудов, стимулируют кровообращение, ликвидируют застой крови, способствуют самоочищению нашего организма. А еще снимают усталость, успокаивают нервы, омолаживают и очищают кожу. Но…

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: соляные и другие горячие ванны принимать нельзя при тяжелых хронических заболеваниях, особенно при онкологии, а также при обострениях любой болезни, предупреждает профессор Турищев. Дело в том, что хронические болезни говорят об ослаблении организма, поэтому от экстремальных процедур лучше отказаться. А курс лечения водой начать с простейших процедур обтирания, ножных ванночек. Заниматься этим длительно, не допуская спешки и небрежности.

Эти всем доступные процедуры улучшают сопротивляемость организма, тренируют механизмы защиты, иммунитета.

«Плюс диета с пониженным содержанием соли и жира»

Водолечение эксперты рекомендуют сочетать с другими способами профилактики. А еще — с питанием, в котором мало поваренной соли. И отказаться от жареной, жирной и острой пищи, но есть побольше вегетарианских блюд. При этом один раз в неделю желательно лечебное голодание. В этот день полностью отказаться от пищи, а только пить воду (по глотку через небольшие промежутки времени) или чай с лимоном и медом.

С помощью гидротерапии можно лечить ангину, ларингит, фарингит и другие воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.

Эффективны ножные ванночки. Утром и вечером необходимо делать ванночки или обливания ног — сначала теплой, затем холодной водой. Снижать температуру воды постепенно — на 1°С каждые 3–4 дня. Кроме этого, 3–4 раза в день полоскать водой горло — начинать с теплой воды и постепенно перейти на прохладную или даже холодную.

Также зимой желательно у себя дома как можно чаще ходить босиком по прохладному полу.

А при банальной простуде, как только появятся первые признаки недомогания (головная боль, слезы, резь в глазных яблоках, небольшое повышение температуры тела), сделать ножную ванночку с холодной водой — налить в таз воду, опустить в нее только ступни и подержать там ровно 1 минуту. Затем, тщательно растирая кожу, высушить ноги полотенцем, надеть сухие шерстяные носки и быстро походить по квартире в течение 10–15 минут. За это время ногам станет очень горячо, как будто их держали не в холодной, а в горячей воде. Потом выпить чашку горячего чая с лимоном или малиновым вареньем и лечь в постель. Как правило, утром все признаки начинающейся простуды исчезают.

Водные процедуры быстрее помогают тем, кто придерживается правильного питьевого режима. В сутки необходимо выпивать 1,5–2 литра жидкости. Пить воду в течение всего дня небольшими глотками. Утром натощак выпивать 1 стакан чуть теплой воды, что стимулирует деятельность желудка и улучшает перистальтику кишечника. Через 30 минут можно завтракать, однако не следует в процессе еды запивать пищу водой и пить сразу после еды. А в целом обычная питьевая вода нормализует работу почек, понижает артериальное давление, выводит все ненужное из организма.

Александра ЗИНОВЬЕВА.