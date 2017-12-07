Правобережье и левобережье Днестра становятся ближе друг к другу

На минувшей неделе лидер Приднестровья Вадим Крас­носельский провел пресс-конференцию, посвященную итогам первого года своего пре­зидентства.

Оказывается, в Левобережье «за­манивают» богатых иностранцев. Для них максимально упростили оформ­ление документов. «За десять меся­цев выдано 1 942 вида на жительство. В прошлом году их было 222. Прибы­ли на ПМЖ 3 123 человека. При этом выписались 2 618 граждан. Еще один интересный показатель: в республику вернулись 3 235 приднестровцев. Граж­данство ПМР получили 6 446 человек. С 2010 года это самые лучшие показате­ли в миграционной сфере», – сообщил журналистам Красносельский.

По словам главы Приднестровья, после побега Шевчука флагманы про­изводства – металлургический завод и крупные текстильные предприятия, ранее пребывавшие в кризисном со­стоянии – заработали в полную силу. Мало того, земледелие поднялось с ко­лен. «На сегодняшний день мы имеем стопроцентную обеспеченность зерно­выми, выработка подсолнечника позво­ляет экспортировать его излишки, обе­спеченность овощами достигает 41%, картофелем – 16%, фруктами – более 100%, молочными продуктами – 42%, мясом – 25%», – сыпал цифрами Крас­носельский. В отличие от правобережья, на левом берегу, все земли сельскохо­зяйственного назначения остались во владении местной власти. Впрочем, заметим, картофель в Тирасполе стоит вдвое дороже, чем в Кишиневе.

Не могла на пресс-конференции не зайти речь и о недавних договоренностях между Кишиневом и Тирасполем: о нала­живании мобильной связи между двумя берегами, праве пользования землей молдавскими фермерами в районах сел Кошница и Маловата, функционировании молдавских школ, признании дипломов о высшем образовании Левобережья. Бывшая министр иностранных дел При­днестровья Нина Штански назвала под­писанные документы «сдачей позиций». А в Кишиневе некоторые аналитики по­лагают: договоренности двух сторон – «сговор олигархов» Влада Плахотнюка, председателя ДПМ, и Виктора Гушана – руководителя холдинга «Шериф».

Эти предположения очень не по­нравились Вадиму Красносельскому. «Те люди, которые подобное заявляют, либо совершенно не владеют информа­цией, либо искажают ее».

Кто тут лукавит, сказать трудно. Од­нако напомним, что Красносельский, как, впрочем, и Шевчук, в свое время работа­ли наемными менеджерами в холдинге Шериф. Аналитики полагают, что ны­нешний глава региона не потерял связь с бывшими работодателями и попросту является «говорящей головой» придне­стровского олигарха Виктора Гушана.

Александр ЧУДАК.