Гребем к берегу?
Правобережье и левобережье Днестра становятся ближе друг к другу
На минувшей неделе лидер Приднестровья Вадим Красносельский провел пресс-конференцию, посвященную итогам первого года своего президентства.
Оказывается, в Левобережье «заманивают» богатых иностранцев. Для них максимально упростили оформление документов. «За десять месяцев выдано 1 942 вида на жительство. В прошлом году их было 222. Прибыли на ПМЖ 3 123 человека. При этом выписались 2 618 граждан. Еще один интересный показатель: в республику вернулись 3 235 приднестровцев. Гражданство ПМР получили 6 446 человек. С 2010 года это самые лучшие показатели в миграционной сфере», – сообщил журналистам Красносельский.
По словам главы Приднестровья, после побега Шевчука флагманы производства – металлургический завод и крупные текстильные предприятия, ранее пребывавшие в кризисном состоянии – заработали в полную силу. Мало того, земледелие поднялось с колен. «На сегодняшний день мы имеем стопроцентную обеспеченность зерновыми, выработка подсолнечника позволяет экспортировать его излишки, обеспеченность овощами достигает 41%, картофелем – 16%, фруктами – более 100%, молочными продуктами – 42%, мясом – 25%», – сыпал цифрами Красносельский. В отличие от правобережья, на левом берегу, все земли сельскохозяйственного назначения остались во владении местной власти. Впрочем, заметим, картофель в Тирасполе стоит вдвое дороже, чем в Кишиневе.
Не могла на пресс-конференции не зайти речь и о недавних договоренностях между Кишиневом и Тирасполем: о налаживании мобильной связи между двумя берегами, праве пользования землей молдавскими фермерами в районах сел Кошница и Маловата, функционировании молдавских школ, признании дипломов о высшем образовании Левобережья. Бывшая министр иностранных дел Приднестровья Нина Штански назвала подписанные документы «сдачей позиций». А в Кишиневе некоторые аналитики полагают: договоренности двух сторон – «сговор олигархов» Влада Плахотнюка, председателя ДПМ, и Виктора Гушана – руководителя холдинга «Шериф».
Эти предположения очень не понравились Вадиму Красносельскому. «Те люди, которые подобное заявляют, либо совершенно не владеют информацией, либо искажают ее».
Кто тут лукавит, сказать трудно. Однако напомним, что Красносельский, как, впрочем, и Шевчук, в свое время работали наемными менеджерами в холдинге Шериф. Аналитики полагают, что нынешний глава региона не потерял связь с бывшими работодателями и попросту является «говорящей головой» приднестровского олигарха Виктора Гушана.
Александр ЧУДАК.
...Написать коммент