Деятельность президента – важнее всего для страны
Так считают граждане Молдовы
Вчера были обнародованы результаты очередного опроса общественного мнения «Vox Populi» на тему: «2017 год по мнению населения Республики Молдова».
Наибольшее число опрошенных – 31,7% самой важной для страны назвали деятельность президента. Особое внимание среди конкретных событий, связанных с Игорем Додоном, привлекли его участие в Параде Победы на Красной Площади в Москве вместе с главой России Владимиром Путиным, деятельность Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet», документальный фильм об истории Молдовы, улучшение отношений с Российской Федерацией, создание новых рабочих мест, противоречивые решения Конституционного суда в отношении президента и многое другое.
Значительно меньше граждане Молдовы в уходящем году интересовались реформами, внедряемыми в стране – 27,1%, а также арестом генерального примара Дорина Киртоакэ – 23,4%. Лишь 7,5% респондентов активно интересовались деятельностью Демократической партии, правительства Павла Филипа и других ветвей власти.
На последней по значимости строчке рейтинга оказалась деятельность унионистских движений, парий и политиков. Их поступками и деятельностью интересовались лишь 4,8% опрошенных.
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