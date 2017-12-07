Так считают граждане Молдовы

Вчера были обнародованы результаты очеред­ного опроса общественного мнения «Vox Populi» на тему: «2017 год по мнению населения Респу­блики Молдова».

Наибольшее число опрошенных – 31,7% самой важной для страны назвали деятельность президен­та. Особое внимание среди конкретных событий, свя­занных с Игорем Додоном, привлекли его участие в Параде Победы на Красной Площади в Москве вместе с главой России Владимиром Путиным, деятельность Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet», документальный фильм об истории Молдовы, улучше­ние отношений с Российской Федерацией, создание новых рабочих мест, противоречивые решения Кон­ституционного суда в отношении президента и многое другое.

Значительно меньше граждане Молдовы в уходящем году интересовались реформами, внедряемыми в стране – 27,1%, а также арестом генерального примара Дорина Киртоакэ – 23,4%. Лишь 7,5% респондентов активно ин­тересовались деятельностью Демократической партии, правительства Павла Филипа и других ветвей власти.

На последней по значимости строчке рейтинга ока­залась деятельность унионистских движений, парий и политиков. Их поступками и деятельностью интересо­вались лишь 4,8% опрошенных.