Четверг, 7 декабря 2017, 20:20

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Деятельность президента – важнее всего для страны

Деятельность президента – важнее всего для страны
07 декабря
01:40 2017
Версия для печати Поделиться

Так считают граждане Молдовы

Вчера были обнародованы результаты очеред­ного опроса общественного мнения «Vox Populi» на тему: «2017 год по мнению населения Респу­блики Молдова».

Наибольшее число опрошенных – 31,7% самой важной для страны назвали деятельность президен­та. Особое внимание среди конкретных событий, свя­занных с Игорем Додоном, привлекли его участие в Параде Победы на Красной Площади в Москве вместе с главой России Владимиром Путиным, деятельность Благотворительного фонда первой леди «Din Suflet», документальный фильм об истории Молдовы, улучше­ние отношений с Российской Федерацией, создание новых рабочих мест, противоречивые решения Кон­ституционного суда в отношении президента и многое другое.

Значительно меньше граждане Молдовы в уходящем году интересовались реформами, внедряемыми в стране – 27,1%, а также арестом генерального примара Дорина Киртоакэ – 23,4%. Лишь 7,5% респондентов активно ин­тересовались деятельностью Демократической партии, правительства Павла Филипа и других ветвей власти.

На последней по значимости строчке рейтинга ока­залась деятельность унионистских движений, парий и политиков. Их поступками и деятельностью интересо­вались лишь 4,8% опрошенных.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

0 комментариев

Наверх страницы Напиши коммент
Пока комментариев нет!

...

Написать коммент

Написать коммент

Наверх страницы

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,24+0,10%
EUR20,33–0,02%
GBP23,13+0,30%
UAH0,64+0,14%
RON4,39–0,05%
RUB0,29+0,16%

Курс валют в MDL на 07.12.2017

Календарь — архив

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд