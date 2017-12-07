Бюджет муниципия Кишинев на 2018 год может быть рассмотрен до конца текущего года

На минувшей неделе, 1 декабря, советники Муниципального совета вновь попытались на за­седании проголосовать пакетом за все проекты по выделению земель­ных участков.

Это возмутило советников фракции Партии социалистов в МСК, которые настаивают на проведении земельных аукционов.

Кишинев лишился 700 гектаров земель

Глава фракции ПСРМ Ион Чебан сказал в пятницу на за­седании МСК, что «социалисты не голосовали за земельные проекты. За последние годы столица лишилась 700 гектаров земель». Ион Чебан отметил, что аренда земельных участ­ков должна осуществляться только через аукцион, чтобы муниципальный бюджет получал деньги и направлял их на реализацию социальных или экономических проектов.

Столичный бюджет готов к утверждению

Бюджет муниципия Кишинев на 2018 год впервые за долгое время может быть утвержден без задержек, то есть до конца текущего года. Об этом заявил 1 декабря глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Ки­шинева Ион Чебан.

Советник отметил, что своевременное принятие бюдже­та позволит начать планирование всех публичных закупок и остальных важнейших для города дел уже с января 2018 года.

«У нас было 1246 предложений социального характера, поступивших от граждан и учреждений, все они были рас­смотрены на протяжении года. Мы много работали с Управ­лением финансов и рады, что более 75% этих предложений были учтены», – сказал Ион Чебан.

Социалист призвал исполнительный орган как следует подготовиться к публичным слушаниям перед голосовани­ем за проект бюджета во втором чтении, чтобы он был окон­чательно принят до конца текущего года.