Ион Чебан: Все земельные вопросы в столице – через аукцион
Бюджет муниципия Кишинев на 2018 год может быть рассмотрен до конца текущего года
На минувшей неделе, 1 декабря, советники Муниципального совета вновь попытались на заседании проголосовать пакетом за все проекты по выделению земельных участков.
Это возмутило советников фракции Партии социалистов в МСК, которые настаивают на проведении земельных аукционов.
Кишинев лишился 700 гектаров земель
Глава фракции ПСРМ Ион Чебан сказал в пятницу на заседании МСК, что «социалисты не голосовали за земельные проекты. За последние годы столица лишилась 700 гектаров земель». Ион Чебан отметил, что аренда земельных участков должна осуществляться только через аукцион, чтобы муниципальный бюджет получал деньги и направлял их на реализацию социальных или экономических проектов.
Столичный бюджет готов к утверждению
Бюджет муниципия Кишинев на 2018 год впервые за долгое время может быть утвержден без задержек, то есть до конца текущего года. Об этом заявил 1 декабря глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.
Советник отметил, что своевременное принятие бюджета позволит начать планирование всех публичных закупок и остальных важнейших для города дел уже с января 2018 года.
«У нас было 1246 предложений социального характера, поступивших от граждан и учреждений, все они были рассмотрены на протяжении года. Мы много работали с Управлением финансов и рады, что более 75% этих предложений были учтены», – сказал Ион Чебан.
Социалист призвал исполнительный орган как следует подготовиться к публичным слушаниям перед голосованием за проект бюджета во втором чтении, чтобы он был окончательно принят до конца текущего года.
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