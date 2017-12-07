Фракция ПСРМ потребовала проведения слушаний по вопросу тарифов на газ
И осудила призыв Траяна Бэсеску к ликвидации нашей страны
На прошедшей неделе депутаты фракции Партии социалистов провели пресс- конференцию, где сообщили о требовании провести парламентские слушания по вопросу формирования тарифов на газ для потребителей.
Парламентское большинство – против
«Проблема заключается в том, что «Молдова-Газ» покупает газ у «Газпрома» по 174 доллара за тысячу кубометров, а населению продает за 346 долларов. Мы считаем, что тариф должен быть снижен», – заявил на пленарном заседании парламента депутат ПСРМ Владимир Головатюк.
Фракция ПСРМ потребовала проведения слушаний с участием представителей правительства и Национального агентства по регламентированию в энергетике. Однако парламентское большинство не поддержало это предложение.
Политическая пропаганда в школах
Фракция Партии социалистов потребовала на заседании парламента проведения слушаний с участием представителей Министерства образования по поводу пропаганды, проводимой Траяном Бэсеску во время уроков в учебных заведениях страны.
«Это очень важная ситуация, в которой мы должны разобраться. Мы хотим узнать, кто в Министерстве образования разрешил и широко распахнул двери учебных заведений для этой политической пропаганды. Хочу вам напомнить, что Конституция и национальное законодательство РМ категорически запрещают политическое вмешательство в академическую деятельность учебных заведений страны», – сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.
Народный избранник отметил, что бывший президент Румынии посещал учебные заведения Молдовы в рабочее время. Речь об университетах страны, а также некоторых школах и лицеях. В них Бэсеску не только пиарил деятельность политической Партии народного единства, почетным председателем которой является, но и открыто призывал к ликвидации нашей страны путем ее объединения с Румынией.
«Власти, а в первую очередь Министерство образования, никак не отреагировали на это. Просим проведения слушаний с участием представителей министерства. Мы хотим услышать, кто допустил это беззаконие», – сказал Влад Батрынча.
Впрочем, парламентское большинство не поддержало и эту инициативу социалистов, а Андриан Канду передал от имени парламентского большинства Молдовы «сердечный» привет Траяну Бэсеску.
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