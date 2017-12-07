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Фракция ПСРМ потребовала проведения слушаний по вопросу тарифов на газ

07 декабря
01:38 2017
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И осудила призыв Траяна Бэсеску к ликвидации нашей страны

На прошедшей неделе де­путаты фракции Партии со­циалистов провели пресс- конференцию, где сообщили о требовании провести парла­ментские слушания по вопро­су формирования тарифов на газ для потребителей.

Парламентское большинство – против

«Проблема заключается в том, что «Молдова-Газ» покупает газ у «Газпрома» по 174 доллара за ты­сячу кубометров, а населению про­дает за 346 долларов. Мы считаем, что тариф должен быть снижен», – заявил на пленарном заседании парламента депутат ПСРМ Влади­мир Головатюк.

Фракция ПСРМ потребовала проведения слушаний с участием представителей правительства и Национального агентства по регла­ментированию в энергетике. Однако парламентское большинство не под­держало это предложение.

Политическая пропаганда в школах

Фракция Партии социалистов по­требовала на заседании парламента проведения слушаний с участием представителей Министерства об­разования по поводу пропаганды, проводимой Траяном Бэсеску во время уроков в учебных заведениях страны.

«Это очень важная ситуация, в которой мы должны разобраться. Мы хотим узнать, кто в Министерстве об­разования разрешил и широко рас­пахнул двери учебных заведений для этой политической пропаганды. Хочу вам напомнить, что Конституция и национальное законодательство РМ категорически запрещают полити­ческое вмешательство в академиче­скую деятельность учебных заведе­ний страны», – сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Народный избранник отметил, что бывший президент Румынии по­сещал учебные заведения Молдовы в рабочее время. Речь об универ­ситетах страны, а также некоторых школах и лицеях. В них Бэсеску не только пиарил деятельность полити­ческой Партии народного единства, почетным председателем которой является, но и открыто призывал к ликвидации нашей страны путем ее объединения с Румынией.

«Власти, а в первую очередь Ми­нистерство образования, никак не отреагировали на это. Просим про­ведения слушаний с участием пред­ставителей министерства. Мы хотим услышать, кто допустил это беззако­ние», – сказал Влад Батрынча.

Впрочем, парламентское боль­шинство не поддержало и эту иници­ативу социалистов, а Андриан Канду передал от имени парламентского большинства Молдовы «сердечный» привет Траяну Бэсеску.

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