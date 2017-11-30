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Услышать мир вокруг себя

Услышать мир вокруг себя
30 ноября
01:14 2017
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Смогут дети, прооперированные на средства фонда первой леди ”Din Suflet”

Вминувший вторник президент Молдовы вместе с первой леди посетили Республиканскую клиническую больницу им. Эмилиана Коцага, в которой была про­ведена операция по установке кохлеарного импланта четверым из десяти бенефициаров проекта «Спасем десять детей из мира молчания», запущенного фон­дом первой леди.

Операции провел один из лучших мировых специалистов по кохлеарным имплантам немецкий профессор Роланд Ласциг, которому ассистировал отечественный врач-отоларинголог Александру Диденку. Как заверили врачи, операции прош­ли успешно и вскоре дети смогут слышать. Это поможет им учиться, говорить, а в будущем – работать и интегрироваться в общество.

«Следующие 6 операций запланированы на 5-7 декабря, а 21-23 декабря произойдет активация звуковых процессоров для всех десяти детей, которым был вживлен кохлеарный имплант. С этого момента прооперированные детки впервые услышат мир вокруг себя, – не скрывая радости, написал в соцсетях глава го­сударства. – Отмечу, что Благотворительный фонд первой леди ”Din Suflet” оказал помощь на сумму 1 миллион 500 тысяч леев для того, чтобы 10 детей с нарушениями слуха смогли получить кохлеарные импланты.

В Молдове уже взяты на учёт ещё 40 детей с такими же врож­дёнными проблемами слуха. Постараемся им тоже помочь….»

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Роман

Роман

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