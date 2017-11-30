Услышать мир вокруг себя
Смогут дети, прооперированные на средства фонда первой леди ”Din Suflet”
Вминувший вторник президент Молдовы вместе с первой леди посетили Республиканскую клиническую больницу им. Эмилиана Коцага, в которой была проведена операция по установке кохлеарного импланта четверым из десяти бенефициаров проекта «Спасем десять детей из мира молчания», запущенного фондом первой леди.
Операции провел один из лучших мировых специалистов по кохлеарным имплантам немецкий профессор Роланд Ласциг, которому ассистировал отечественный врач-отоларинголог Александру Диденку. Как заверили врачи, операции прошли успешно и вскоре дети смогут слышать. Это поможет им учиться, говорить, а в будущем – работать и интегрироваться в общество.
«Следующие 6 операций запланированы на 5-7 декабря, а 21-23 декабря произойдет активация звуковых процессоров для всех десяти детей, которым был вживлен кохлеарный имплант. С этого момента прооперированные детки впервые услышат мир вокруг себя, – не скрывая радости, написал в соцсетях глава государства. – Отмечу, что Благотворительный фонд первой леди ”Din Suflet” оказал помощь на сумму 1 миллион 500 тысяч леев для того, чтобы 10 детей с нарушениями слуха смогли получить кохлеарные импланты.
В Молдове уже взяты на учёт ещё 40 детей с такими же врождёнными проблемами слуха. Постараемся им тоже помочь….»