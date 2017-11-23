Политическое поле Молдовы: очевидное – невероятное

Демократическая партия не перестает удивлять наблюдателей своими порой просто необъяснимыми успехами. В минувшее воскресенье, параллельно с референдумом в Кишиневе, прошли выборы примаров в десяти населенных пунктах республики. В восьми из них эту должность заняли демократы.

Мало того, в городе Сынджера и селе Берлинцы Бричанского района члены ДПМ вышли во второй тур, и у них есть все шансы через две недели стать мэрами. Стопроцентный результат! Чуть меньше двух месяцев назад компания «CBS-AXA» по заказу института IDIS «Viitorul» провела социологический опрос. По результатам исследования, если бы в ближайшее время прошли парламентские выборы, то за ДПМ проголосовали бы 3,1% избирателей. То есть демократы не преодолели бы даже шестипроцентный порог! Мало того, популярность председателя партии Влада Плахотнюка у населения – менее одного процента!

За комментариями мы обратились к экспертам.

Алексей Тулбуре, политолог: «Рейтинги имеют значение при действующей демократии. Там, где важно общественное мнение, где важно, как люди голосуют. В условиях захваченного государства, когда конкурентов могут запугать, посадить, завести уголовные дела, покупают за рис и масло или считают, как им это выгодно, побеждают люди режима. Очень знаменательно то, что произошло в воскресенье. Местные выборы у нас проводятся по своеобразным одномандатным округам, мы наблюдали мини-модель того, что будет происходить в 2018 году. Шансов победить у оппозиционных партий по какому-то округу очень мало. На этих участках впереди в большинстве своем будут демократы. У людей нет выбора. Они видят, что популярного местного лидера либо перекупают, либо сажают».

Серджиу Мокану, лидер движения «Антимафия»: «Логика простая, ДПМ – правящая партия. В селах голосуют за партии власти. Именно они распределяют скудные ресурсы. Ну и конечно используется действенное средство в виде подкупа. Это все фантазии, что избиратель, получив рис или масло, будет голосовать за того, кто ему ближе, а не того, кого навязывают. Такова реальность. Что будет в 2018-м — сказать трудно. У нас в ближайшее время, к весне, должно произойти немало знаковых событий. Мы еще будем наблюдать самые невероятные политические альянсы. У Плахотнюка уже сегодня возникают проблемы с преступным миром России, судом в Румынии. Мы в преддверии больших разборок».

Виктор ЛАЗАР.