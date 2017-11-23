Этого человека всегда интересно слушать. Острые суждения, нелицеприятные оценки, прогнозы, которые чаще всего оправдываются. Он всегда знает, о чем говорит, потому что располагает убедительными аргументами.

Хотите знать:

— Работает ли на какую-то из иностранных секретных служб Валерий Осталеп?

— За что он подал в суд на историка Руслана Шевченко?

— Кого Валерий Осталеп считает настоящими кишиневцами?

— В чем причина провала референдума в Кишиневе?

— Кто и как будет руководить столицей до местных выборов?

— Каковы перспективы «Унири»?

— Реально ли добиться разрешения Приднестровского конфликта и как скоро?

— Есть ли выход из клинча, в который вошли президент, парламент и правительство?

— Какой будет конфигурация молдавской власти после парламентских выборов?

— Как долго сможет сохранять Плахотнюк свое влияние на власть?

Об этом и многом другом читайте в интервью экс-вице-министра иностранных дел, а ныне директора Института дипломатических и политических исследований и вопросов безопасности Валерия ОСТАЛЕПА в следующем номере «МК» в Молдове.