Валерий Осталеп знает, о чем говорит
Этого человека всегда интересно слушать. Острые суждения, нелицеприятные оценки, прогнозы, которые чаще всего оправдываются. Он всегда знает, о чем говорит, потому что располагает убедительными аргументами.
Хотите знать:
— Работает ли на какую-то из иностранных секретных служб Валерий Осталеп?
— За что он подал в суд на историка Руслана Шевченко?
— Кого Валерий Осталеп считает настоящими кишиневцами?
— В чем причина провала референдума в Кишиневе?
— Кто и как будет руководить столицей до местных выборов?
— Каковы перспективы «Унири»?
— Реально ли добиться разрешения Приднестровского конфликта и как скоро?
— Есть ли выход из клинча, в который вошли президент, парламент и правительство?
— Какой будет конфигурация молдавской власти после парламентских выборов?
— Как долго сможет сохранять Плахотнюк свое влияние на власть?
Об этом и многом другом читайте в интервью экс-вице-министра иностранных дел, а ныне директора Института дипломатических и политических исследований и вопросов безопасности Валерия ОСТАЛЕПА в следующем номере «МК» в Молдове.