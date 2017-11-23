В стране ежегодно около 17 миллиардов леев уходит на мзду и откаты

Молдавские эксперты не могут точно сказать, какую часть от внутреннего валового продукта страны занимает коррупционная составляющая. В 2016 году, по весьма приблизительным оценкам, опубликованным на этой неделе, от 8 до 13 процентов. Это около 17 миллиардов леев.

Объемы взяток чиновникам превышают сумму, выделяемую на ремонт и строительство дорог, так, по крайней мере, утверждают аналитики. Точно оценить масштабы явления у нас некому. Зато это по силам международной неправительственной организации Transparency International, ежегодно публикующей рейтинг Индекса восприятия коррупции. В исследовании за 2016 год анализировалась ситуация в 176 странах. Республика Молдова заняла непочетное 128 место, разместившись между Мексикой и Парагваем. Буркина-Фасо и то на 72 строчке.

«Зарубежные партнеры» достаточно хорошо осведомлены об уровне коррупции в Молдове. С 2013 года, когда заговорили об «истории успеха», наблюдается спад притока иностранных инвестиций. В 2016-м он сократился, по сравнению с предыдущим годом, на 41,3 процента, это данные Национального банка. Кстати, с 1994 года в программе практически любой молдавской партии, как правящей, так и оппозиционной, отдельной строкой значилась «борьба с коррупцией». Однако пока успехов на этом фронте не наблюдается.

Евгений ГОЛЬША.