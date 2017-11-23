Кому достанется «ум, честь и совесть нашей эпохи»?

Ксению Собчак, Сергея Полон­ского, Леонида Ивашова и неко­торых других, желающих стать кандидатами на пост Президента России, сейчас объединяет одно: они участвуют в нешуточных пар­тийных интригах. Партия каждо­му из них нужна для того, чтобы собирать не по 300 тысяч подпи­сей, как самовыдвиженцы, а по 100 тысяч. К тому же это должна быть партия не мертвая, а спо­собная помочь и в сборе подпи­сей, и в агитации.

Если верить Минюсту, то партий у нас сейчас 69, однако большинство из них суще­ствует только на бумаге, а оказать реальную поддержку кандидату могут не более двад­цати. При этом желающих стать кандидата­ми уже больше. Поэтому за партии, которые еще совсем недавно казались никому не нужными, сейчас развернулась ожесточен­ная борьба. Все по Маяковскому: кто более матери-истории ценен — единица или при­жатые друг к другу плечи, способные поднять даже пятиэтажный дом?

Старт оживленному партийному строи­тельству (ищите женщину) дала Ксения Соб­чак. Отзвучали ее громкие заявления об уча­стии в кампании, заработал штаб, неглупые люди почесали затылки и пришли к выводу, что 300 тысяч подписей ей никак не собрать. Значит, нужна партия. Но к этому времени Ксюша своими неосторожными заявления­ми о Крыме, о Ходорковском, о поддержке антироссийских санкций («Россия винова­та»), о Путине и Мавзолее успела распугать потенциальных спонсоров и соратников. Вот есть у нас такая партия «Против всех», иде­ально соответствующая стартовому посылу Ксении Собчак и ее хэштегу #япротив. Но эта партия не считает Крым украинским, и во­обще ей проблемы не нужны. Вот выдвинет она «стремного» кандидата — жди в гости про­верку: действительно ли партия располагает необходимым числом членов, в порядке ли от­четность? Так можно и регистрацию потерять. Следуя аналогичной логике, Ксюше отказали и все остальные, кроме партии «ГРАНИ» — «Гражданская инициатива», бывшего мини­стра экономики РФ Андрея Нечаева. Но Неча­ев — политик опытный и тоже себе не враг: он согласен поддержать Собчак с условием, что она перестанет нести все, что ей вздумается.

— Я встречался с Ксенией, и мы все взя­ли небольшую паузу, перед тем как принять решение, — сказал Андрей НЕЧАЕВ. — Люди из штаба Собчак посмотрят нашу инфра­структуру: какие есть отделения, ознакомят­ся с документами… Но Ксения согласилась с главным моим требованием и условием: она должна будет солидаризоваться с про­граммой партии, с нашими ценностями. Это у нее не вызвало никаких протестов.

И действительно, уже более недели Ксюша молчит — изучает программу партии и фильтрует, что и где говорить.

А тем временем разгорается нешуточный скандал вокруг «неравного брака» вышедшего летом из «Матросской Тишины» бизнесмена Сергея Полонского с респектабельной Пар­тией роста, которую возглавляет советник Владимира Путина, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Полонскому в отличие от Навального су­димость не помешает участвовать в выборах: статья о мошенничестве не считается тяж­кой. Обременением могут стать некоторые зарубежные активы, но времени на то, чтобы избавится от них или перевести в Россию, вполне достаточно. А вот с подписями могут возникнуть проблемы: ну кто согласится про­сто так поддержать человека, который кинул огромное число дольщиков? Это все равно что Мавроди попросил бы взаймы у жертв «МММ». В общем, без ресурса партийной дис­циплины тут не обойтись. И Полонский заявил на пресс-конференции, что будет выдвинут от партии Титова (пока сам Титов в отпуске).

К публичному заявлению эксцентричного предпринимателя особого доверия не было, и пришлось позвонить ему лично, чтобы вы­тянуть подробности.

— Зная конструктивный подход Бориса Титова, я рассчитываю на его поддержку. Мы сотрудничаем более 15 лет, я принимал ак­тивное участие в создании «Деловой России», так что попробуем найти такое решение, чтобы моя кандидатура была поддержана его Парти­ей роста, — сказал Сергей ПОЛОНСКИЙ.

Ну а о том, поддержит ли эту кандидатуру партия, мы спросили у другого бизнесмена — члена федерального политсовета Дмитрия Потапенко, который, честно говоря, и сам планировал выдвинуться кандидатом в пре­зиденты.

— Я, конечно, очень рад, что Полонский хочет стать президентом, но не понимаю, при чем тут наша партия, — сказал Дмитрий ПОТАПЕНКО. — Партия пока не в курсе. У нас выдвижение претендентов в кандидаты в президенты проходило на съезде, который состоялся еще в марте. Существует четыре кандидатуры, одну из них выберет следую­щий съезд, но Полонского в этом списке нет. Титов, конечно, ему помогал — упрощенно го­воря, из тюряги вытаскивал. Но у нас партия не вождистского типа. У нас реальная демо­кратия, поэтому я выскажу легкое удивление словами Полонского. Однако у нас свободная страна. Каждый может выдвигаться в прези­денты. Только из дурдома еще не было кан­дидатов, да и то нужно уточнить у врачей: мо­жет быть, и среди пациентов есть достойные кандидаты.

В общем, в этой партии пока богатенько­му выдвиженцу не рады. Но нужно помнить, что в Камбодже Полонского судили за мор­ское пиратство (захват судов), а партию за­хватить, пожалуй, даже проще.

Герою балканской войны генералу Ива­шову пришлось пробежаться между тремя партиями. Свои надежды он связывал с «Ро­диной». Когда эта партия объявила, что не бу­дет выдвигать своего кандидата, генерал записался на праймериз КПРФ, который пла­нировался на случай, если Зюганов откажется от участия в выборах. А в конце ноября Ива­шов примет участие в предвыборном съезде Партии дела.

Проще Андрею Богданову. В свое вре­мя он создал несколько партий и теперь сам проводит «праймериз наоборот»: выбирает, от какой из них выдвинуться в президенты.

Как ни странно, не меньшая интрига зре­ет в четырех парламентских партиях, которые делегируют кандидата в президенты без сбо­ра подписей. Есть вероятность, что ни один из председателей этой четверки не будет участвовать в мартовской кампании.

Председатель Медведев — потому что не его очередь. О раздумьях Зюганова уже много сказано, Жириновский о своем участии в грядущей кампании последний раз говорил внятно в 2015 году, а «Справедливая Россия» открыта для предложений. Сергей Миро­нов еще в прошлом феврале сказал, что сам в президенты не хочет, и партия склоняется к тому, чтобы выдвинуть женщину. Называ­лось несколько кандидатур, включая Елену Драпеко — актрису, известную по ролям в пятидесяти фильмах, включая Лизу Брич­кину («А зори здесь тихие») и Ольгу Муром­цеву («Безотцовщина»). Но пока без партии остаются и другие женщины: Анфиса Чехова, Екатерина Гордон… Так что у Сергея Михай­ловича есть выбор.

В общем, благодаря президентским выборам партии возвращают себе, хотя бы на несколько месяцев, старинный слоган «ум, честь и совесть». Особенно с учетом совсем свежей новости из Кремля о том, что и Путин, с большой долей вероятности, пойдет на вы­боры не самовыдвиженцем, а кандидатом от партии.

Михаил ЗУБОВ.