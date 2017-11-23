Супруга Валерия Меладзе певи­ца Альбина Джанабаева недав­но представила свою новую кон­цертную программу. Валерий, как один из продюсеров шоу, взял на себя общение с прессой. Мы записали некоторые мысли популярного певца.

О потере голоса во время концерта

Недавно мне один фониатор сказал па­радоксальную вещь: артисту лучше не вы­спаться, чем переспать. Представьте себе! У меня случались концерты, когда я совер­шенно терял голос и просил зрителей мне помочь. Зрители помогали: музыканты игра­ли, зрители пели, как мог пел я. Это были не лучшие выступления в вокальном смысле, но одни из самых сумасшедших концертов по энергетике. Поэтому главное — эмоцио­нальный настрой и уверенность.

Об откровениях звезд по поводу домогательств

…Вообще, мужчины должны интересо­ваться женщинами. Просто кто-то делает это чуть грубее, кто-то чуть деликатнее. А если кто-то ухаживает, например, за Анджелиной Джоли, то ничего плохого в этом нет. Мне кажется, она может и огреть как следует, судя по тем фильмам, в которых снималась. (Улыбается.) И она должна была сама как-то в этом разобраться, не привлекать к себе чрезмерного внимания. А вообще, я считаю, что пользоваться служебным положением — это хамство. Никто не должен так поступать: ни продюсер, ни начальник по отношению к своей секретарше.

О советах жене

Я не даю ей советы, у нее достаточ­но опыта. Хотя в плане выбора наряда для выступления на эту презентацию жена со мной посоветовалась. Мы остановились на комбинезоне. Мне показалось, что это наи­более подходяще для вечера. Сегодня я просто старался не испортить Альбине на­строение. У нас с Альбиной нет запретных тем для разговора. Мы можем поговорить о чем угодно. После выступления я, например, могу сказать ей обо всех сторонах концерта. Если вдруг что-то было не так, то как же не поговорить об этом? Как исправлять тогда ошибки?

О первой встрече с будущей женой

Я помню это чувство. У меня в душе что- то екнуло тогда. И вот видите, что теперь из этого вышло.

О замужестве дочери и напутствиях молодой семье

Моя дочь со своим будущим мужем так долго присматривались друг к другу, что родителям уже пора отойти со своими ду­рацкими советами. Когда-то дети должны начать свою собственную жизнь. Я, конечно, помогаю чем могу. Но советы им не нужны. Моя дочь выглядит совсем молоденькой, но ей 25, и я считаю, что это великолепный воз­раст, чтобы выйти замуж. Мне кажется, у них все хорошо.

О перспективах стать дедом

А кто меня спрашивает? Когда они поже­нились, я, конечно, давал советы, что нужно рожать, не ждать материального достатка и карьерного роста. Дети должны быть, и чем их больше — тем лучше.

О детях

Я недавно пошел с младшей дочкой в зоопарк. И если обычные люди обходят все часа за полтора, то мы обошли минут за десять, потому что многие перестали смо­треть на животных, а начали фотографиро­вать меня и дочку. Мне это не понравилось. Поэтому на следующий день дочка пошла в зоопарк с няней и, как все нормальные дети, посмотрела животных. Представляете, если бы моих детей узнавали на улице? Их жизнь бы стала, наверное, неполноценной. Мои дети не публичные личности и таковыми не будут до тех пор, пока сами не захотят этого. Слава должна быть разрешена детям гораз­до позже того возраста, когда они могут на­чинать принимать спиртное.

О секретах успеха и благополучия

Главное, чтобы человек, просыпаясь утром, знал, чем хочет заняться в своей жиз­ни. И не по обязанности идти на работу, а по большому желанию.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.