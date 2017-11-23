Валерий МЕЛАДЗЕ: «У НАС С АЛЬБИНОЙ НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ ДЛЯ РАЗГОВОРА»
Супруга Валерия Меладзе певица Альбина Джанабаева недавно представила свою новую концертную программу. Валерий, как один из продюсеров шоу, взял на себя общение с прессой. Мы записали некоторые мысли популярного певца.
О потере голоса во время концерта
Недавно мне один фониатор сказал парадоксальную вещь: артисту лучше не выспаться, чем переспать. Представьте себе! У меня случались концерты, когда я совершенно терял голос и просил зрителей мне помочь. Зрители помогали: музыканты играли, зрители пели, как мог пел я. Это были не лучшие выступления в вокальном смысле, но одни из самых сумасшедших концертов по энергетике. Поэтому главное — эмоциональный настрой и уверенность.
Об откровениях звезд по поводу домогательств
…Вообще, мужчины должны интересоваться женщинами. Просто кто-то делает это чуть грубее, кто-то чуть деликатнее. А если кто-то ухаживает, например, за Анджелиной Джоли, то ничего плохого в этом нет. Мне кажется, она может и огреть как следует, судя по тем фильмам, в которых снималась. (Улыбается.) И она должна была сама как-то в этом разобраться, не привлекать к себе чрезмерного внимания. А вообще, я считаю, что пользоваться служебным положением — это хамство. Никто не должен так поступать: ни продюсер, ни начальник по отношению к своей секретарше.
О советах жене
Я не даю ей советы, у нее достаточно опыта. Хотя в плане выбора наряда для выступления на эту презентацию жена со мной посоветовалась. Мы остановились на комбинезоне. Мне показалось, что это наиболее подходяще для вечера. Сегодня я просто старался не испортить Альбине настроение. У нас с Альбиной нет запретных тем для разговора. Мы можем поговорить о чем угодно. После выступления я, например, могу сказать ей обо всех сторонах концерта. Если вдруг что-то было не так, то как же не поговорить об этом? Как исправлять тогда ошибки?
О первой встрече с будущей женой
Я помню это чувство. У меня в душе что- то екнуло тогда. И вот видите, что теперь из этого вышло.
О замужестве дочери и напутствиях молодой семье
Моя дочь со своим будущим мужем так долго присматривались друг к другу, что родителям уже пора отойти со своими дурацкими советами. Когда-то дети должны начать свою собственную жизнь. Я, конечно, помогаю чем могу. Но советы им не нужны. Моя дочь выглядит совсем молоденькой, но ей 25, и я считаю, что это великолепный возраст, чтобы выйти замуж. Мне кажется, у них все хорошо.
О перспективах стать дедом
А кто меня спрашивает? Когда они поженились, я, конечно, давал советы, что нужно рожать, не ждать материального достатка и карьерного роста. Дети должны быть, и чем их больше — тем лучше.
О детях
Я недавно пошел с младшей дочкой в зоопарк. И если обычные люди обходят все часа за полтора, то мы обошли минут за десять, потому что многие перестали смотреть на животных, а начали фотографировать меня и дочку. Мне это не понравилось. Поэтому на следующий день дочка пошла в зоопарк с няней и, как все нормальные дети, посмотрела животных. Представляете, если бы моих детей узнавали на улице? Их жизнь бы стала, наверное, неполноценной. Мои дети не публичные личности и таковыми не будут до тех пор, пока сами не захотят этого. Слава должна быть разрешена детям гораздо позже того возраста, когда они могут начинать принимать спиртное.
О секретах успеха и благополучия
Главное, чтобы человек, просыпаясь утром, знал, чем хочет заняться в своей жизни. И не по обязанности идти на работу, а по большому желанию.
Ульяна КАЛАШНИКОВА.