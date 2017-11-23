ДИАБЕТ — БОЛЕЗНЬ НИЩЕТЫ?
Почему эскимосы крайне редко страдают «сахарным» недугом
Казалось бы, диабет не выбирает людей ни по полу, ни по возрасту. Но, оказывается, это не так. Болезнь является девятой ведущей причиной смерти женщин в мире, вызывая 2,1 млн потерь в год. И у детей сегодня все чаще диагностируется диабет первого типа. В России эта цифра измеряется уже тысячами. В чем причина? Что сегодня предлагают наука и медицинская практика для борьбы с прогрессирующим в последние десятилетия массовым заболеванием сахарным диабетом? Есть ли способы профилактики этой «молчаливой» патологии (60% заболевших даже не подозревают об этом)? И что зависит от нас самих? Оказывается, очень многое.
КСТАТИ: Еще совсем недавно эскимосы (группа коренных народов, проживающих на Чукотке, в Канаде и Северной Аляске, а также зулусы (Южно-Африканская Республика, Замбия и Мозамбик) крайне редко болели диабетом (поражал одного человека на десять тысяч населения). Но с переходом этих народностей от традиционной к современной пище картина резко изменилась: у эскимосов и зулусов катастрофически выросла заболеваемость не только диабетом, но и пародонтозом — у эскимосов в 144 раза (!) чаще стали болеть зубы. Но, по данным ВОЗ, более 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.
«Ранних выкидышей и рождения детей с пороками развития можно избежать»
— Да, во всем мире сегодня фиксируется рост сахарного диабета именно у молодых женщин репродуктивного возраста. Идет рост этой патологии во время беременности, — пояснил зав. отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация» Александр МАЙОРОВ. — При этой форме диабета беременность и роды протекают с осложнениями (высокое кровяное давление, большой вес младенцев при рождении и осложненные роды). В дальнейшем у многих таких женщин и их детей развивается сахарный диабет второго типа, что чревато проблемами со здоровьем.
Но почему именно беременные женщины сейчас больше других страдают особым сахарным диабетом под странным названием «гестационный»?
— Из-за мощной гормональной перестройки потребность организма в инсулине в период беременности возрастает, — ответил Александр Юрьевич. — А называется диабет гестационным (от лат. Gestatio — ношение, беременность). После родов такой диабет часто проходит, но в будущем является фактором риска развития диабета второго типа. По существующим в России клиническим рекомендациям женщинам на 24–28-й неделях беременности (всем без исключения) надо проводить пероральный тест на толерантность к глюкозе (в течение 5 минут женщина выпивает раствор глюкозы (75 г). Анализ показывает, как организм беременной справляется с такой важной задачей, как усвоение глюкозы, помогает обнаружить скрытые нарушения обмена углеводов, которые протекают бессимптомно, но в то же время вредят и женщине, и ее плоду.
А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
Если оба родителя больны сахарным диабетом первого типа, то высок риск и для их потомства (до 30%). Если болен только отец — риск не более 6%; если больна только мать — риск не более 2% и есть опасение врожденных пороков развития ребенка. В любом таком случае и в случаях сахарного диабета, проявившегося во время беременности, всем женщинам необходимо сдать биохимический анализ крови, чтобы выявить уровень креатинина и мочевины; проконсультироваться у окулиста с осмотром глазного дна; оценить функции почек.
Женщинам, находящимся, как говорят в народе, в «интересном положении», надо бы знать: в норме глюкоза натощак в венозной плазме у беременных составляет до 5,1 ммоль/л, тогда как у небеременных женщин — до 6,1 ммоль/л. Показатель от 5,1 до 7,0 ммоль/л соответствует гестационному сахарному диабету, что потребует уже медикаментозного лечения и соблюдения диетических рекомендаций. Также гестационным диабет будет считаться, если уровень глюкозы плазмы выше 10 ммоль/л через 1 час и от 8,5 до 11,1 ммоль/л через 2 часа после нагрузки глюкозой.
ОБЪЕКТИВНО
Сегодня в мире 199,5 млн женщин страдают разными формами сахарного диабета. К 2030 году эта цифра может вырасти до 313,3 млн человек. Две из каждых пяти женщин, страдающих диабетом, находятся в репродуктивном возрасте.
Болезнь является девятой ведущей причиной смерти среди женщин, вызывая 2,1 миллиона смертей в год.
В 2016 году у 20,9 млн женщин выявлена гипергликемия во время беременности. Половина всех этих случаев — у женщин моложе 30 лет. Распространенность гипергликемии при беременности быстро увеличивается с возрастом и наиболее часто развивается у женщин в 45 лет.
Около 50% женщин, у кого обнаружен гестационный диабет, имеют риск развития диабета второго типа в течение 5–10 лет после родов. У женщин с диабетом второго типа почти в 10 раз выше вероятность развития ишемической болезни сердца, чем у тех, кто не страдает этой болезнью. У женщин с диабетом первого типа повышен риск раннего выкидыша или рождения ребенка с пороками развития.
Статистика ужасает. Что делать?
К сожалению, врачи первичного звена не всегда имеют настороженность в отношении сахарного диабета и пропускают начало заболевания, что приводит к позднему обращению больных к специалистам и развитию необратимых сосудистых осложнений, делают вывод наши эксперты. Поэтому так важно проводить массовые скрининговые обследования беременных. В этом смысле может помочь диспансеризация, теперь в России она проводится ежегодно и повсеместно. Главное — не полениться прийти к врачам по месту жительства и начать обследование. Хотя бы сдать анализ крови на сахар. Это поможет на ранней стадии заподозрить диабет второго типа. В будущем это поможет женщинам избежать тяжелейших осложнений, а их детям — пороков развития.
Дети и инсулин — понятия совместимые
Не случайно сахарный диабет принято считать болезнью цивилизации. И во многом виноваты мы сами: любим вкусно поесть, не соблюдая никаких норм, мало двигаемся, многие позволяют себе алкоголь, не говоря уже о курении. Мы далеко ушли от своих далеких предков и теперь расплачиваемся тяжелыми болезнями. В их числе — сахарный диабет. Анализ причин этого заболевания говорит о том, что пусковыми механизмами этой болезни века и являются: переедание, малоподвижность, вредные привычки. Чем дальше человек уходит от своего природного начала, тем больше он страдает от болезней цивилизации. Еще древние китайцы говорили: «Если ты заболел, смени питание, если не помогает, смени образ жизни. А если и это не помогло — иди к врачу».
Каждому человеку надо бы знать причины, симптомы и факторы риска диабета.
Причины сахарного диабета второго типа. Как пояснили эксперты, главная беда — заболевание не дает организму усваивать инсулин. Хотя поджелудочная железа, выделяющая гормон, остается невредимой, однако клеточные рецепторы теряют свою чувствительность к гормону. А подталкивают к болезни три причины. Первая — старение организма: с возрастом способность усваивать глюкозу ухудшается. Обычно это понижение постепенное, глюкоза в крови остается нормальной еще долгое время. Но у людей с генетической предрасположенностью толерантность снижается очень быстро, возникает сахарный диабет второго типа.
Вторая причина — ожирение, когда состав крови меняется, количество холестерина превышает допустимую норму. Излишки откладываются на внутренней стороне сосудов и закупоривают их. Холестериновые бляшки препятствуют транспортировке кислорода и полезных веществ к органам. Начинается кислородное голодание, клетки перестают воспринимать гормон. Третья причина — избыток «быстрых» углеводов в питании, которые превращаются в глюкозу и распространяются по всему организму. Из-за ее переизбытка поджелудочная железа истощается, а рецепторы клеток и тканей теряют чувствительность к сахаропонижающему гормону.
Симптомы диабета (не пропустите): сухость во рту, сильная жажда; в любое время суток выделяется большое количество мочи, частые позывы; потеря веса; повышенный аппетит; сильный кожный зуд, доставляющий дискомфорт, особенно в наружной части половых органов.
Факторы риска. Специалисты называют множество факторов, которые способствуют развитию диабета. Особенно подвержены заболеванию люди с избыточным весом и ожирением; с развитой катарактой; женщины, рожавшие детей с большим весом (больше 4 кг) или с нарушениями в ходе беременности; больные с нейроэндокринной патологией, с дерматитами и экземой; больные атеросклерозом, гипертонией или стенокардией в возрасте до 40–45 лет (для мужчин) и до 45–50 лет (для женщин); переболевшие инфарктом, инсультом или серьезным инфекционным заболеванием, у кого увеличился уровень сахара во время течения болезни; люди с наследственной предрасположенностью. Все они должны регулярно проходить осмотры и сдавать анализы, чтобы выявить сахарный диабет вовремя и избежать неприятных последствий не только для себя, но и для своих наследников.
Главное, как советуют эксперты, при первых же симптомах обратиться к эндокринологу и вовремя начать прицельное лечение. А оно состоит в снижении уровня содержания глюкозы в крови и уровней других известных факторов риска, разрушающих кровеносные сосуды. В осенне-зимний период людям с диабетом особенно тщательно надо следить за уровнем сахара крови, т.к. при гриппе и ОРВИ уровень глюкозы в крови повышается. Людям с диабетом первого типа в это время года надо увеличивать дозу вводимого инсулина, больным диабетом второго типа показана сахароснижающая терапия».
Сам себе помощник и спаситель
Дал свои советы по профилактике и лечению диабета постоянный эксперт «МК» — профессор, д.м.н., фитотерапевт Сергей ТУРИЩЕВ:
Необходимо внести коррективы в состав и время потребляемой пищи:
есть не менее 4–5 раз в день;
количество жидкости, включая суп, не должно превышать 5 стаканов в день;
включать в диету свежую и квашеную капусту, салат, зеленый горошек, огурцы, помидоры (особенно при избыточном весе);
при сопутствующих заболеваниях (например, печени) отказаться от жирных блюд, есть больше творога, овсянки;
в качестве гарнира использовать капусту, свеклу, кабачки, морковь в вареном, сыром, печеном виде;
есть не более 2–3 яиц в неделю (в виде омлета);
почаще включать в меню кислые и кисло-сладкие сорта фруктов и ягод; отвар шиповника;
ежедневно в меню должны быть кисломолочные продукты.
Наряду с медикаментозным лечением в качестве заместительной терапии (больным на инсулине) можно применять и фитопрепараты. Есть растения, содержащие вещества с инсулиноподобным действием, это черника, женьшень, элеутерококк, семена и плоды тыквы, лук, бобовые.
Из народного опыта: помогают гречневая крупа, красная свекла, овес. Гречку перемолоть в кофемолке, засыпать в стакан с кефиром, хорошо перемешать и выпить (2 раза в день, утром и вечером, за полчаса до еды). Свежий сок красной свеклы: пить по ¼ стакана (лучше с морковным) 4 раза в день. Настой овса: 100 г на 3 стакана воды. Прокипятить, настоять (принимать по ½ стакана 3 раза в день). При лечении сахарного диабета и для профилактики хороша и свежая брусника.
Александра ЗИНОВЬЕВА.