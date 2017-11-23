Почему эскимосы крайне редко страдают «сахарным» недугом

Казалось бы, диабет не выбира­ет людей ни по полу, ни по воз­расту. Но, оказывается, это не так. Болезнь является девятой ведущей причиной смерти жен­щин в мире, вызывая 2,1 млн потерь в год. И у детей сегодня все чаще диагностируется диа­бет первого типа. В России эта цифра измеряется уже тысяча­ми. В чем причина? Что сегод­ня предлагают наука и меди­цинская практика для борьбы с прогрессирующим в последние десятилетия массовым заболе­ванием сахарным диабетом? Есть ли способы профилактики этой «молчаливой» патологии (60% заболевших даже не по­дозревают об этом)? И что зави­сит от нас самих? Оказывается, очень многое.

КСТАТИ: Еще совсем недавно эскимосы (группа коренных народов, про­живающих на Чукотке, в Канаде и Северной Аляске, а также зулусы (Южно-Африканская Республика, Замбия и Мозамбик) крайне редко болели диабетом (поражал одного человека на десять тысяч населения). Но с переходом этих народ­ностей от традиционной к современной пище картина резко изменилась: у эскимосов и зу­лусов катастрофически выросла заболевае­мость не только диабетом, но и пародонтозом — у эскимосов в 144 раза (!) чаще стали бо­леть зубы. Но, по данным ВОЗ, более 80% больных диабетом проживают в странах с низ­ким и средним уровнем дохода.

«Ранних выкидышей и рождения детей с пороками развития можно избежать»

— Да, во всем мире сегодня фиксирует­ся рост сахарного диабета именно у молодых женщин репродуктивного возраста. Идет рост этой патологии во время беременности, — пояснил зав. отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, пре­зидент Общероссийской общественной ор­ганизации инвалидов «Российская диабети­ческая ассоциация» Александр МАЙОРОВ. — При этой форме диабета беременность и роды протекают с осложнениями (высокое кровяное давление, большой вес младенцев при рождении и осложненные роды). В даль­нейшем у многих таких женщин и их детей развивается сахарный диабет второго типа, что чревато проблемами со здоровьем.

Но почему именно беременные женщины сейчас больше других страдают особым са­харным диабетом под странным названием «гестационный»?

— Из-за мощной гормональной пере­стройки потребность организма в инсулине в период беременности возрастает, — ответил Александр Юрьевич. — А называется диабет гестационным (от лат. Gestatio — ношение, беременность). После родов такой диабет часто проходит, но в будущем является фак­тором риска развития диабета второго типа. По существующим в России клиническим ре­комендациям женщинам на 24–28-й неделях беременности (всем без исключения) надо проводить пероральный тест на толерант­ность к глюкозе (в течение 5 минут женщина выпивает раствор глюкозы (75 г). Анализ по­казывает, как организм беременной справ­ляется с такой важной задачей, как усвоение глюкозы, помогает обнаружить скрытые нару­шения обмена углеводов, которые протекают бессимптомно, но в то же время вредят и жен­щине, и ее плоду.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!

Если оба родителя больны сахарным ди­абетом первого типа, то высок риск и для их потомства (до 30%). Если болен только отец — риск не более 6%; если больна только мать — риск не более 2% и есть опасение врож­денных пороков развития ребенка. В любом таком случае и в случаях сахарного диабета, проявившегося во время беременности, всем женщинам необходимо сдать биохимический анализ крови, чтобы выявить уровень креати­нина и мочевины; проконсультироваться у окулиста с осмотром глазного дна; оценить функции почек.

Женщинам, находящимся, как говорят в народе, в «интересном положении», надо бы знать: в норме глюкоза натощак в веноз­ной плазме у беременных составляет до 5,1 ммоль/л, тогда как у небеременных женщин — до 6,1 ммоль/л. Показатель от 5,1 до 7,0 ммоль/л соответствует гестационному са­харному диабету, что потребует уже меди­каментозного лечения и соблюдения диети­ческих рекомендаций. Также гестационным диабет будет считаться, если уровень глю­козы плазмы выше 10 ммоль/л через 1 час и от 8,5 до 11,1 ммоль/л через 2 часа после нагрузки глюкозой.

ОБЪЕКТИВНО

Сегодня в мире 199,5 млн женщин стра­дают разными формами сахарного диабета. К 2030 году эта цифра может вырасти до 313,3 млн человек. Две из каждых пяти женщин, страдающих диабетом, находятся в репро­дуктивном возрасте.

Болезнь является девятой ведущей при­чиной смерти среди женщин, вызывая 2,1 миллиона смертей в год.

В 2016 году у 20,9 млн женщин выявлена гипергликемия во время беременности. По­ловина всех этих случаев — у женщин моложе 30 лет. Распространенность гипергликемии при беременности быстро увеличивается с возрастом и наиболее часто развивается у женщин в 45 лет.

Около 50% женщин, у кого обнаружен гестационный диабет, имеют риск развития диабета второго типа в течение 5–10 лет по­сле родов. У женщин с диабетом второго типа почти в 10 раз выше вероятность развития ишемической болезни сердца, чем у тех, кто не страдает этой болезнью. У женщин с диа­бетом первого типа повышен риск раннего выкидыша или рождения ребенка с пороками развития.

Статистика ужасает. Что делать?

К сожалению, врачи первичного звена не всегда имеют настороженность в отношении сахарного диабета и пропускают начало забо­левания, что приводит к позднему обращению больных к специалистам и развитию необра­тимых сосудистых осложнений, делают вывод наши эксперты. Поэтому так важно проводить массовые скрининговые обследования бере­менных. В этом смысле может помочь диспан­серизация, теперь в России она проводится ежегодно и повсеместно. Главное — не поле­ниться прийти к врачам по месту жительства и начать обследование. Хотя бы сдать анализ крови на сахар. Это поможет на ранней стадии заподозрить диабет второго типа. В будущем это поможет женщинам избежать тяжелейших осложнений, а их детям — пороков развития.

Дети и инсулин — понятия совместимые

Не случайно сахарный диабет принято считать болезнью цивилизации. И во многом виноваты мы сами: любим вкусно поесть, не соблюдая никаких норм, мало двигаемся, многие позволяют себе алкоголь, не говоря уже о курении. Мы далеко ушли от своих да­леких предков и теперь расплачиваемся тя­желыми болезнями. В их числе — сахарный диабет. Анализ причин этого заболевания говорит о том, что пусковыми механизмами этой болезни века и являются: переедание, малоподвижность, вредные привычки. Чем дальше человек уходит от своего природного начала, тем больше он страдает от болезней цивилизации. Еще древние китайцы говори­ли: «Если ты заболел, смени питание, если не помогает, смени образ жизни. А если и это не помогло — иди к врачу».

Каждому человеку надо бы знать причи­ны, симптомы и факторы риска диабета.

Причины сахарного диабета второго типа. Как пояснили эксперты, главная беда — заболевание не дает организму усваи­вать инсулин. Хотя поджелудочная железа, выделяющая гормон, остается невредимой, однако клеточные рецепторы теряют свою чувствительность к гормону. А подталкивают к болезни три причины. Первая — старение организма: с возрастом способность усваи­вать глюкозу ухудшается. Обычно это пони­жение постепенное, глюкоза в крови остается нормальной еще долгое время. Но у людей с генетической предрасположенностью толе­рантность снижается очень быстро, возникает сахарный диабет второго типа.

Вторая причина — ожирение, когда со­став крови меняется, количество холестерина превышает допустимую норму. Излишки от­кладываются на внутренней стороне сосудов и закупоривают их. Холестериновые бляшки препятствуют транспортировке кислорода и полезных веществ к органам. Начинается кис­лородное голодание, клетки перестают вос­принимать гормон. Третья причина — избыток «быстрых» углеводов в питании, которые пре­вращаются в глюкозу и распространяются по всему организму. Из-за ее переизбытка под­желудочная железа истощается, а рецепторы клеток и тканей теряют чувствительность к сахаропонижающему гормону.

Симптомы диабета (не пропустите): су­хость во рту, сильная жажда; в любое время суток выделяется большое количество мочи, частые позывы; потеря веса; повышенный аппетит; сильный кожный зуд, доставляющий дискомфорт, особенно в наружной части по­ловых органов.

Факторы риска. Специалисты называют множество факторов, которые способствуют развитию диабета. Особенно подвержены за­болеванию люди с избыточным весом и ожи­рением; с развитой катарактой; женщины, рожавшие детей с большим весом (больше 4 кг) или с нарушениями в ходе беременности; больные с нейроэндокринной патологией, с дерматитами и экземой; больные атероскле­розом, гипертонией или стенокардией в воз­расте до 40–45 лет (для мужчин) и до 45–50 лет (для женщин); переболевшие инфарктом, инсультом или серьезным инфекционным заболеванием, у кого увеличился уровень сахара во время течения болезни; люди с на­следственной предрасположенностью. Все они должны регулярно проходить осмотры и сдавать анализы, чтобы выявить сахарный диабет вовремя и избежать неприятных по­следствий не только для себя, но и для своих наследников.

Главное, как советуют эксперты, при первых же симптомах обратиться к эндо­кринологу и вовремя начать прицельное ле­чение. А оно состоит в снижении уровня со­держания глюкозы в крови и уровней других известных факторов риска, разрушающих кровеносные сосуды. В осенне-зимний пе­риод людям с диабетом особенно тщатель­но надо следить за уровнем сахара крови, т.к. при гриппе и ОРВИ уровень глюкозы в крови повышается. Людям с диабетом первого типа в это время года надо увели­чивать дозу вводимого инсулина, больным диабетом второго типа показана сахарос­нижающая терапия».

Сам себе помощник и спаситель

Дал свои советы по профилактике и ле­чению диабета постоянный эксперт «МК» — профессор, д.м.н., фитотерапевт Сергей ТУРИЩЕВ:

Необходимо внести коррективы в со­став и время потребляемой пищи:

есть не менее 4–5 раз в день;

количество жидкости, включая суп, не долж­но превышать 5 стаканов в день;

включать в диету свежую и квашеную капу­сту, салат, зеленый горошек, огурцы, помидо­ры (особенно при избыточном весе);

при сопутствующих заболеваниях (напри­мер, печени) отказаться от жирных блюд, есть больше творога, овсянки;

в качестве гарнира использовать капусту, свеклу, кабачки, морковь в вареном, сыром, печеном виде;

есть не более 2–3 яиц в неделю (в виде омлета);

почаще включать в меню кислые и кисло-сладкие сорта фруктов и ягод; отвар шипов­ника;

ежедневно в меню должны быть кисломо­лочные продукты.

Наряду с медикаментозным лече­нием в качестве заместительной терапии (больным на инсулине) можно применять и фитопрепараты. Есть растения, содержащие вещества с инсулиноподобным действием, это черника, женьшень, элеутерококк, семена и плоды тыквы, лук, бобовые.

Из народного опыта: помогают греч­невая крупа, красная свекла, овес. Гречку перемолоть в кофемолке, засыпать в стакан с кефиром, хорошо перемешать и выпить (2 раза в день, утром и вечером, за полчаса до еды). Свежий сок красной свеклы: пить по ¼ стакана (лучше с морковным) 4 раза в день. Настой овса: 100 г на 3 стакана воды. Про­кипятить, настоять (принимать по ½ стакана 3 раза в день). При лечении сахарного диа­бета и для профилактики хороша и свежая брусника.

Александра ЗИНОВЬЕВА.