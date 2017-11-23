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СЕМЕН СЛЕПАКОВ НАЗВАЛ БУЗОВУ ДУРОЙ

СЕМЕН СЛЕПАКОВ НАЗВАЛ БУЗОВУ ДУРОЙ
23 ноября
00:00 2017
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Автор иронических куплетов выложил со­вместный снимок с Ольгой Бузовой, что при­вело к росту подписчиков на его страничку. По этому поводу комедийщик не мог не пошутить. И прошелся ехидными стихами в адрес звезды Бузовой.

«На мой аккаунт немедленно стали подписывать­ся люди. Многие писали: Семен! Ты видишь сколько у тебя новых подписчиков? Это потому что тебя отме­тила Бузова! Ты понимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! Осознаешь ли ты масштаб своего везения? Понимаю. Осознаю». Далее он выложил несколько четверостиший, где упомянул Бузову. Вот одно из них. «Я благодарен Бузовой, Но всё-таки таки Ольга — дура, И у неё ужасные Прическа, лицо и фигура», — написал Семен, отметив, что все это — ради хайпа.

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