Аврору в Днестр!
Евгений Шевчук с берегов Невы призвал приднестровцев выступить против местных буржуев
Казалось бы, сбежавший из Тирасполя в Кишинев экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук навсегда исчез из политики.
Однако бывший глава Левобережья, аки птица Феникс, неожиданно возродился, правда, на берегах Невы, а не Днестра. На прошлой неделе в Интернете появилось видеообращение Шевчука к жителям Приднестровья. Любопытно, что действо происходило на фоне крейсера «Аврора».
Экс-президент обвинил нынешние власти региона в коррупции и антидемократичности. Своего противника на последних выборах – Вадима Красносельского – беглец называет «исполняющим обязанности президента». «Помните, власть – это приднестровский народ. Раковую опухоль республики, породившую приватизационно-олигархическую власть, необходимо надлежащим инструментом удалить. Наступает время действий», – витийствовал перед интернет-аудиторией Шевчук. Вот ведь как, лишь лишившись власти, пришло озарение. А ведь он был и председателем Верховного совета, и президентом, следовательно, не мог не участвовать в создании существующей системы власти.
Бывший президент призвал население региона провести 11 ноября акции протеста против олигархов, разумеется, имея в виду хозяев холдинга «Шериф». Люди действительно вышли на улицу, правда, только в Тирасполе и небольшой группой. Сотрудников всевозможных силовых органов было не меньше протестующих. Организатором митинга выступила Приднестровская партия коммунистов. Недовольные горожане потребовали от властей остановить рост цен на товары первой необходимости и прекратить преследования людей по политическим мотивам.
По словам коллег из Тирасполя, редакторам СМИ «сверху» было спущено указание: субботний митинг полностью игнорировать. Следовательно, в Приднестровье, а точнее в холдинге «Шериф», еще опасаются политического влияния Шевчука на жителей Левобережья. Как известно, после изменений Кодекса о выборах РМ в Приднестровье будут выбирать депутатов парламента по двум одномандатным округам. Многие аналитики, как в Кишиневе, так и в Тирасполе, считают: супружеская пара Шевчуков может попытаться пройти в законодательный орган страны и тем самым получить политическую трибуну для борьбы с конкурентами на левом берегу Днестра. Ну, а появление бывшего главы Приднестровья в интернете – пробный шар в предстоящих баталиях.
Александр БОЦ.