Евгений Шевчук с берегов Невы призвал приднестровцев выступить против местных буржуев

Казалось бы, сбежавший из Тирасполя в Кишинев экс-президент Приднестро­вья Евгений Шевчук навсегда исчез из политики.

Однако бывший глава Левобережья, аки пти­ца Феникс, неожиданно возродился, правда, на берегах Невы, а не Днестра. На прошлой неделе в Интернете появилось видеообращение Шевчука к жителям Приднестровья. Любопытно, что действо происходило на фоне крейсера «Аврора».

Экс-президент обвинил нынешние власти региона в коррупции и антидемократичности. Своего противника на последних выборах – Ва­дима Красносельского – беглец называет «ис­полняющим обязанности президента». «Пом­ните, власть – это приднестровский народ. Раковую опухоль республики, породившую приватизационно-олигархическую власть, необ­ходимо надлежащим инструментом удалить. На­ступает время действий», – витийствовал перед интернет-аудиторией Шевчук. Вот ведь как, лишь лишившись власти, пришло озарение. А ведь он был и председателем Верховного совета, и пре­зидентом, следовательно, не мог не участвовать в создании существующей системы власти.

Бывший президент призвал население регио­на провести 11 ноября акции протеста против оли­гархов, разумеется, имея в виду хозяев холдинга «Шериф». Люди действительно вышли на улицу, правда, только в Тирасполе и небольшой груп­пой. Сотрудников всевозможных силовых органов было не меньше протестующих. Организатором митинга выступила Приднестровская партия ком­мунистов. Недовольные горожане потребовали от властей остановить рост цен на товары первой не­обходимости и прекратить преследования людей по политическим мотивам.

По словам коллег из Тирасполя, редакторам СМИ «сверху» было спущено указание: суббот­ний митинг полностью игнорировать. Следова­тельно, в Приднестровье, а точнее в холдинге «Шериф», еще опасаются политического влия­ния Шевчука на жителей Левобережья. Как из­вестно, после изменений Кодекса о выборах РМ в Приднестровье будут выбирать депутатов парламента по двум одномандатным округам. Многие аналитики, как в Кишиневе, так и в Ти­располе, считают: супружеская пара Шевчуков может попытаться пройти в законодательный орган страны и тем самым получить политиче­скую трибуну для борьбы с конкурентами на ле­вом берегу Днестра. Ну, а появление бывшего главы Приднестровья в интернете – пробный шар в предстоящих баталиях.

Александр БОЦ.