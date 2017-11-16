К концу года в Молдове примут новый аудиовизуальный кодекс

ВКишиневе 14 ноября открылся ежегодный «Форум масс-медиа – 2017». Помимо журналистов в нем приняли участие председа­тель парламента, дипломаты, эксперты из Западной Европы.

Они все вместе и по отдельности учили пишущую братию, как надо осве­щать события, противостоять «россий­ской пропаганде» и не обращать внима­ния на недостоверные новости.

Создавалось впечатление, что гости, выступающие в роли учителей, вывали­вали на головы слушателей все свои фо­бии. Руководство страны не отставало. Андриан Канду, спикер парламента, по­сетовал на то, что представители СМИ неохотно идут на диалог с властями. Странное заявление, учитывая, что у властной коалиции есть пять контроли­руемых ею телеканалов. Председатель Ассоциации русскоязычных журнали­стов Юлия Семенова рассказала «МК»: «Меня поразила некомпетентность Кан­ду. Его спросили: почему никто не обра­щает внимания на тот факт, что ряд из­даний финансируется правительствами других государств, хотя это запрещено Законом о печати? Канду сделал вид, что не понимает, о чем идет речь, хотя этот вопрос очень важен как с точки зре­ния политики, так и экономики».

Благоглупостей на медиафоруме от европейских дипломатов и «экспертов» местные журналисты услышали предо­статочно. Всех цитировать нет смысла. Вот, например, что услышали участники встречи от посла Нидерландов Стеллы Ронер-Грубачич. «Самой большой про­блемой молдавских СМИ является до­минирование русского языка», – заявила гостья. «Мне очень странно, что дипло­мат, представитель страны, славящейся своей толерантностью, допускает такого рода пассажи, – говорит Юлия Семено­ва. – Мы ничего не диктуем Нидерлан­дам. У них проблема в восприятии: если ты пишешь на русском – значит красный до мозга костей. В Молдове, согласно всем опросам, около 40% населения ежедневно пользуется русским языком. Это наше дело и ничье больше».

Много и нудно на форуме заезжие специалисты рассказывали о том, как надо бороться с российской пропаган­дой. Впрочем, тут есть своя логика. Бук­вально на прошлой неделе Конгресс США одобрил бюджет министерства обороны, в который заложили 4,6 миллиарда дол­ларов на противостояние «российской агрессии» в Европе. Эксперты хотят за­служить свое место у кормушки. Пыта­ются не отстать от них и наши. Андриан Канду заявил на медиафоруме, что уже до конца года парламент рассмотрит проек­ты новых законов о телевидении, радио и печатных средствах массовой информа­ции. Все документы будут согласованы и одобрены в Брюсселе. Надо полагать, вознаграждение гарантировано.

Александр ТОКАРСКИЙ.