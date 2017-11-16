Деньги — закон — деньги
К концу года в Молдове примут новый аудиовизуальный кодекс
ВКишиневе 14 ноября открылся ежегодный «Форум масс-медиа – 2017». Помимо журналистов в нем приняли участие председатель парламента, дипломаты, эксперты из Западной Европы.
Они все вместе и по отдельности учили пишущую братию, как надо освещать события, противостоять «российской пропаганде» и не обращать внимания на недостоверные новости.
Создавалось впечатление, что гости, выступающие в роли учителей, вываливали на головы слушателей все свои фобии. Руководство страны не отставало. Андриан Канду, спикер парламента, посетовал на то, что представители СМИ неохотно идут на диалог с властями. Странное заявление, учитывая, что у властной коалиции есть пять контролируемых ею телеканалов. Председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Юлия Семенова рассказала «МК»: «Меня поразила некомпетентность Канду. Его спросили: почему никто не обращает внимания на тот факт, что ряд изданий финансируется правительствами других государств, хотя это запрещено Законом о печати? Канду сделал вид, что не понимает, о чем идет речь, хотя этот вопрос очень важен как с точки зрения политики, так и экономики».
Благоглупостей на медиафоруме от европейских дипломатов и «экспертов» местные журналисты услышали предостаточно. Всех цитировать нет смысла. Вот, например, что услышали участники встречи от посла Нидерландов Стеллы Ронер-Грубачич. «Самой большой проблемой молдавских СМИ является доминирование русского языка», – заявила гостья. «Мне очень странно, что дипломат, представитель страны, славящейся своей толерантностью, допускает такого рода пассажи, – говорит Юлия Семенова. – Мы ничего не диктуем Нидерландам. У них проблема в восприятии: если ты пишешь на русском – значит красный до мозга костей. В Молдове, согласно всем опросам, около 40% населения ежедневно пользуется русским языком. Это наше дело и ничье больше».
Много и нудно на форуме заезжие специалисты рассказывали о том, как надо бороться с российской пропагандой. Впрочем, тут есть своя логика. Буквально на прошлой неделе Конгресс США одобрил бюджет министерства обороны, в который заложили 4,6 миллиарда долларов на противостояние «российской агрессии» в Европе. Эксперты хотят заслужить свое место у кормушки. Пытаются не отстать от них и наши. Андриан Канду заявил на медиафоруме, что уже до конца года парламент рассмотрит проекты новых законов о телевидении, радио и печатных средствах массовой информации. Все документы будут согласованы и одобрены в Брюсселе. Надо полагать, вознаграждение гарантировано.
Александр ТОКАРСКИЙ.