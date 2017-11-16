Комиссия общественного контроля против Олимпийского комитета

Впонедельник Федор Гелич, председатель Комиссии обще­ственного контроля Совета гражданского общества при президенте, провел очеред­ную пресс-конференцию. Как всегда, организатор встречи с журналистами был резок и ка­тегоричен в суждениях. Это его фирменный стиль в противовес обтекаемым речам чиновни­ков.

Гелич заявил, что к нему обраща­ются люди, утверждающие, что пред­седатель Национального олимпий­ского комитета Николай Журавский «их обворовывает». «Ко мне приходят депутаты парламента и говорят: Фе­дор, будь осторожен, за его спиной стоят криминальные авторитеты. И в аппарате президента меня об этом предупреждали… Ничего, мы все от­копаем, господин Журавский, вы за все ответите», – грозил Гелич. Впро­чем, приводить по делу главы Олим­пийского комитета конкретные факты оратор отказался, дескать время для этого еще не пришло.

Другая история, которую «раскручи­вает» Комиссия, случилась в Калараш­ском лесхозе. Его новый директор, точ­нее исполняющий обязанности, Штефан Деляну, по информации Гелича, потре­бовал от своих подчиненных написать заявления о вступлении в Демократи­ческую партию. Раньше работники лес­хоза были членами ЛДПМ, а после того, как Филата отправили за решетку, всем коллективом вступили в Либеральную партию.

Председатель Комиссии обще­ственного контроля рассказал: у него море дел и по фактам коррупции в ли­цеях и больницах, и о нарушениях в банковской сфере, и об экономических преступлениях. «Нас никто не запугает, будем работать», – заверил присутству­ющих Федор Гелич.

Евгений ГОЛЬША.