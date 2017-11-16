Федор Грозный
Комиссия общественного контроля против Олимпийского комитета
Впонедельник Федор Гелич, председатель Комиссии общественного контроля Совета гражданского общества при президенте, провел очередную пресс-конференцию. Как всегда, организатор встречи с журналистами был резок и категоричен в суждениях. Это его фирменный стиль в противовес обтекаемым речам чиновников.
Гелич заявил, что к нему обращаются люди, утверждающие, что председатель Национального олимпийского комитета Николай Журавский «их обворовывает». «Ко мне приходят депутаты парламента и говорят: Федор, будь осторожен, за его спиной стоят криминальные авторитеты. И в аппарате президента меня об этом предупреждали… Ничего, мы все откопаем, господин Журавский, вы за все ответите», – грозил Гелич. Впрочем, приводить по делу главы Олимпийского комитета конкретные факты оратор отказался, дескать время для этого еще не пришло.
Другая история, которую «раскручивает» Комиссия, случилась в Каларашском лесхозе. Его новый директор, точнее исполняющий обязанности, Штефан Деляну, по информации Гелича, потребовал от своих подчиненных написать заявления о вступлении в Демократическую партию. Раньше работники лесхоза были членами ЛДПМ, а после того, как Филата отправили за решетку, всем коллективом вступили в Либеральную партию.
Председатель Комиссии общественного контроля рассказал: у него море дел и по фактам коррупции в лицеях и больницах, и о нарушениях в банковской сфере, и об экономических преступлениях. «Нас никто не запугает, будем работать», – заверил присутствующих Федор Гелич.
Евгений ГОЛЬША.