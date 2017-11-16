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МЕНЬШЕ ВСЕГО РАБОТЫ — НА КАВКАЗЕ

16 ноября
00:00 2017
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Минтруд России назвал регионы РФ с самым высоким и самым низким уровнем безработицы.

Есть ряд проблем­ных регионов, в которых количество незанятых граждан до­вольно велико. На первом месте по количеству безработных традиционно находится Ингушетия с 10,3% неработающего трудоспособного населения. На втором — Чеченская Респу­блика, где уровень безработицы достигает 9,2%. При этом Чечня входит в пятерку дотационных регионов, получающих из госказны самые впечатляющие дотации — 22,2 млрд ру­блей в 2016 году. На третьем месте находится Республика Тыва всего-навсего с 3,3% безработных. Самая низкая без­работица в стране — 0,2% — в городе Севастополе, за ним следует Санкт-Петербург с 0,3% безработицы. Третье место по трудозанятости делят между собой несколько регионов, где уровень безработицы составляет 0,4%. Это Москва, Республи­ка Крым, Ленинградская, Липецкая и Нижегородская области, Ханты-Мансийский округ.

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Роман

Роман

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