Игорь Додон: «Гражданам Молдовы есть чем гордиться!»
Состоялась премьера фильма «История Молдовы»
Впонедельник зрителям была представлена первая часть трилогии «История Молдовы», снятой по инициативе и под патронатом президента Игоря Додона. Показ прошел параллельно в столичном кинотеатре «Patria-Loteanu» и в эфире телеканала НТВ-Молдова. Дата премьеры была выбрана не случайно: в этот день исполнился ровно год с момента избрания Игоря Додона главой государства.
В зале присутствовали сам Игорь Додон, депутаты парламента от Партии социалистов, башкан Гагаузии Ирина Влах, посол России Фарит Мухаметшин с супругой, историки, политологи, журналисты, представители общественности.
Предваряя показ, глава государства напомнил, что он еще в бытность депутатом парламента и председателем Партии социалистов способствовал написанию и изданию книг по истории Молдовы, которые были распределены по всем учебным заведениям и библиотекам страны. Но жизнь показала, что сейчас читают мало, визуальная информация воспринимается лучше. Поэтому и возникла идея создать фильм, правдиво освещающий многовековую историю Молдовы вплоть до наших дней.
«Это первая подобная работа в Республике Молдова, где приводится множество исторических деталей. Мы поставили перед собой задачу начать с древнейших времен – за несколько тысячелетий до нашей эры. Надеюсь, что это важный шаг для того, чтобы мы, граждане Республики Молдова, осознали, что нам есть чем гордиться. У нас есть история, история Молдовы, которую мы должны знать. И когда мы поймем это, у нас появится будущее. Поэтому уже в феврале, когда выйдут все три серии, запустим национальную кампанию и представим трилогию полностью широкой публике – в Домах культуры всех райцентров. Фильм также смогут посмотреть все домохозяйства Республики Молдова – на дисках, по телевидению или в интернете», – сказал президент.
Главный консультант фильма – мэтр отечественной археологии доктор наук Валентин Дергачев отметил, что в фильме нет политического акцента. Он с сожалением констатировал, что за последние четверть века подрастающим поколениям ничего не рассказывали о тех исторических и культурных богатствах, которыми располагает наша страна. Между тем именно в молодежи надо воспитывать любовь к родной земле и гордость за нее.
По словам автора сценария Елены Пахомовой, создатели фильма хотели дать понять зрителям, что история – это не что-то там застывшее в веках, что осталось среди музейных экспонатов и на страницах книг. Их целью было изменить отношение к истории, показать, что исторические события не делятся только на черные и белые, у истории гораздо больше цветов.
Фильм снимался в Молдове, Румынии, Болгарии, Турции, России, Украине с использованием огромного объема материала. Показ археологических памятников сочетается со сценами исторических реконструкций событий далекого прошлого. Первая серия охватывает историю нашего края за период до нашей и начала нашей эры.
Премьера второй части намечена на начало декабря, а третьей – на начало следующего года.
Елена РОЙТБУРД.