Состоялась премьера фильма «История Молдовы»

Впонедельник зрителям была представлена первая часть трилогии «История Молдовы», снятой по инициа­тиве и под патронатом президента Игоря Додона. Показ прошел параллельно в столичном кинотеатре «Patria-Loteanu» и в эфире телеканала НТВ-Молдова. Дата пре­мьеры была выбрана не случайно: в этот день исполнил­ся ровно год с момента избрания Игоря Додона главой государства.

В зале присутствовали сам Игорь Додон, депутаты парла­мента от Партии социалистов, башкан Гагаузии Ирина Влах, по­сол России Фарит Мухаметшин с супругой, историки, политологи, журналисты, представители об­щественности.

Предваряя показ, глава государства напомнил, что он еще в бытность депутатом парламента и председателем Партии социалистов способ­ствовал написанию и изданию книг по истории Молдовы, ко­торые были распределены по всем учебным заведениям и библиотекам страны. Но жизнь показала, что сейчас читают мало, визуальная информация воспринимается лучше. Поэ­тому и возникла идея создать фильм, правдиво освещающий многовековую историю Молдо­вы вплоть до наших дней.

«Это первая подобная рабо­та в Республике Молдова, где приводится множество истори­ческих деталей. Мы поставили перед собой задачу начать с древнейших времен – за не­сколько тысячелетий до нашей эры. Надеюсь, что это важный шаг для того, чтобы мы, гражда­не Республики Молдова, осозна­ли, что нам есть чем гордиться. У нас есть история, история Мол­довы, которую мы должны знать. И когда мы поймем это, у нас появится будущее. Поэтому уже в феврале, когда выйдут все три серии, запустим национальную кампанию и представим трило­гию полностью широкой публи­ке – в Домах культуры всех рай­центров. Фильм также смогут посмотреть все домохозяйства Республики Молдова – на дис­ках, по телевидению или в ин­тернете», – сказал президент.

Главный консультант филь­ма – мэтр отечественной ар­хеологии доктор наук Валентин Дергачев отметил, что в фильме нет политического акцента. Он с сожалением констатировал, что за последние четверть века под­растающим поколениям ничего не рассказывали о тех истори­ческих и культурных богатствах, которыми располагает наша страна. Между тем именно в молодежи надо воспитывать лю­бовь к родной земле и гордость за нее.

По словам автора сценария Елены Пахомовой, создате­ли фильма хотели дать понять зрителям, что история – это не что-то там застывшее в ве­ках, что осталось среди музей­ных экспонатов и на страницах книг. Их целью было изменить отношение к истории, пока­зать, что исторические события не делятся только на черные и белые, у истории гораздо боль­ше цветов.

Фильм снимался в Молдо­ве, Румынии, Болгарии, Турции, России, Украине с использова­нием огромного объема матери­ала. Показ археологических па­мятников сочетается со сценами исторических реконструкций со­бытий далекого прошлого. Пер­вая серия охватывает историю нашего края за период до нашей и начала нашей эры.

Премьера второй части на­мечена на начало декабря, а третьей – на начало следующе­го года.

Елена РОЙТБУРД.