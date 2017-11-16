Кто украл деньги при реализации «успешных проектов» в столице?

Председатель фракции Партии социалистов в Му­ниципальном совете Ки­шинева Ион Чебан про­вел пресс-конференцию, на которой озвучил пози­цию представляемого им формирования по пово­ду освобождения Дорина Киртоакэ из-под домаш­него ареста.

– На следующий день, после того как Дорина Киртоакэ поме­стили под арест, мы сказали, что это схема, скоординированная с Демократической партией и не­посредственно с Плахотнюком. Дорина Киртоакэ поместили под арест, когда ПСРМ собрала прак­тически 70 тысяч подписей (в под­держку референдума по отставке Дорина Киртоакэ – прим. ред.). После этого люди начали зада­ваться вопросом, имеет ли смысл референдум, с одной стороны, а с другой, стоит ли продолжать сбор подписей. Каждый день, после того как это случилось, мы гово­рили, что это сценарий и догово­ренность между демократами и либералами, – сказал он.

Чебан напомнил, что подоб­ное имело место в 2013 году, когда Либеральную партию якобы выкинули из Альянса за европей­скую интеграцию для того, чтобы впоследствии обеспечить победу Дорина Киртоакэ на выборах Ге­нерального примара в 2015 году. Назначение Сильвии Раду на пост временно исполняющей обязан­ности генерального примара – также договоренность либералов и демократов, уверен он.

Социалист также отметил, что предполагал, что освобож­дение Дорина Киртоакэ прои­зойдет непосредственно после референдума. Однако тот факт, что это случилось раньше, дока­зывает, по его мнению, что у про­тивников всё очень плохо.

— Поэтому мы призываем аб­солютно всех 19 ноября положить конец этому бардаку, который творится в столице при участии Дорина Киртоакэ и Сильвии Раду, срежиссированному демократа­ми и либералами и всеми теми, кто призывает к бойкоту, чтобы сохранить сложившуюся ситуа­цию, – подытожил Ион Чебан.

В минувший понедельник со­ветники от фракции Партии соци­алистов Муниципального совета Кишинева Александр Одинцов и Виктор Поляков представили на пресс-конференции информа­цию о том, что на Дорина Кирто­акэ заведено уголовное дело не только по платным парковкам, но и по выделению денег его личным распоряжением бывшим сотруд­никам полиции по гражданским искам к примэрии. До 2009 года сотрудники полиции по закону имели право получить квартиру после 5 лет службы.

В итоге, было выделено 69 млн леев 81 человеку (из 384 заявителей) – без решения МСК. «Абсолютно ясно, что выделение денег без решения муниципаль­ного совета – это стопроцентное превышение должностных пол­номочий с причинением ущерба в особо крупных размерах», – от­метил Одинцов .

Дело практически доказано, однако нет приговора. «Потому что кому-то не нужен приговор в отношении Дорина Киртоакэ, кому-то не нужно его досрочное освобождение с поста генпри­мара муниципия, чтобы Сильвия Раду могла продолжать испол­нять обязанности генпримара до 2019 года».

Александр Одинцов показал на фактах, почему правоохрани­тельные органы и судьи способ­ствуют этой ситуации. Потому что по прямой просьбе генпри­мара на улицах им. Александри, Мирча чел Бэтрын, Чевкарь были выделены земельные участки, на которых построены дома и вы­делены квартиры судьям и про­курорам.

По его словам, «то, что проис­ходит сейчас, – это сговор между ДПМ и ЛП по спасению Дорина Киртоакэ. Есть несколько вари­антов дальнейшего развития со­бытий, в том числе Дорин Кир­тоакэ может вернуться на пост генпримара, потому что Сильвия Раду исполняет обязанности до вынесения решения судом отме­ны его временного отстранения либо до окончания его мандата в июне 2019 года. Этот сговор мо­жет быть сломлен только в том случае, если мы массово выйдем 19 ноября на референдум и по­требуем отставки Дорина Кир­тоакэ», – заявил советник.

В ответ на вопрос о дости­жениях Дорина Киртоакэ, Алек­сандр Одинцов показал на при­мерах, как были украдены деньги при реализации «успешных про­ектов» генпримара.

В частности, на реконструк­цию Ротонды на Комсомольском озере выделили 12 млн леев, а потратили 15 млн, а куда ушло еще 3 млн, в чей карман, неиз­вестно.

«Нам представили проект решения о передаче с баланса на баланс работ, которые были выполнены на Комсомольском озере господином Софрони, племянником Бреги, это коман­да либералов. Ручкой исправле­но 71 млн леев на 76 млн леев. Интересно, а 5 млн куда пошло? Мы запрашивали информацию в дирекции капитальных инвести­ций, но никто ее не предоставля­ет муниципальному совету».

В заключение советник при­звал всех жителей Кишинева вы­йти на референдум: «Не надо за нас решать, кто будет управлять городом!»

Наталья КИРКЭ.