Ион Чебан: Освобождение Киртоакэ – очередная договоренность Плахотнюка и Гимпу
Кто украл деньги при реализации «успешных проектов» в столице?
Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан провел пресс-конференцию, на которой озвучил позицию представляемого им формирования по поводу освобождения Дорина Киртоакэ из-под домашнего ареста.
– На следующий день, после того как Дорина Киртоакэ поместили под арест, мы сказали, что это схема, скоординированная с Демократической партией и непосредственно с Плахотнюком. Дорина Киртоакэ поместили под арест, когда ПСРМ собрала практически 70 тысяч подписей (в поддержку референдума по отставке Дорина Киртоакэ – прим. ред.). После этого люди начали задаваться вопросом, имеет ли смысл референдум, с одной стороны, а с другой, стоит ли продолжать сбор подписей. Каждый день, после того как это случилось, мы говорили, что это сценарий и договоренность между демократами и либералами, – сказал он.
Чебан напомнил, что подобное имело место в 2013 году, когда Либеральную партию якобы выкинули из Альянса за европейскую интеграцию для того, чтобы впоследствии обеспечить победу Дорина Киртоакэ на выборах Генерального примара в 2015 году. Назначение Сильвии Раду на пост временно исполняющей обязанности генерального примара – также договоренность либералов и демократов, уверен он.
Социалист также отметил, что предполагал, что освобождение Дорина Киртоакэ произойдет непосредственно после референдума. Однако тот факт, что это случилось раньше, доказывает, по его мнению, что у противников всё очень плохо.
— Поэтому мы призываем абсолютно всех 19 ноября положить конец этому бардаку, который творится в столице при участии Дорина Киртоакэ и Сильвии Раду, срежиссированному демократами и либералами и всеми теми, кто призывает к бойкоту, чтобы сохранить сложившуюся ситуацию, – подытожил Ион Чебан.
В минувший понедельник советники от фракции Партии социалистов Муниципального совета Кишинева Александр Одинцов и Виктор Поляков представили на пресс-конференции информацию о том, что на Дорина Киртоакэ заведено уголовное дело не только по платным парковкам, но и по выделению денег его личным распоряжением бывшим сотрудникам полиции по гражданским искам к примэрии. До 2009 года сотрудники полиции по закону имели право получить квартиру после 5 лет службы.
В итоге, было выделено 69 млн леев 81 человеку (из 384 заявителей) – без решения МСК. «Абсолютно ясно, что выделение денег без решения муниципального совета – это стопроцентное превышение должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупных размерах», – отметил Одинцов .
Дело практически доказано, однако нет приговора. «Потому что кому-то не нужен приговор в отношении Дорина Киртоакэ, кому-то не нужно его досрочное освобождение с поста генпримара муниципия, чтобы Сильвия Раду могла продолжать исполнять обязанности генпримара до 2019 года».
Александр Одинцов показал на фактах, почему правоохранительные органы и судьи способствуют этой ситуации. Потому что по прямой просьбе генпримара на улицах им. Александри, Мирча чел Бэтрын, Чевкарь были выделены земельные участки, на которых построены дома и выделены квартиры судьям и прокурорам.
По его словам, «то, что происходит сейчас, – это сговор между ДПМ и ЛП по спасению Дорина Киртоакэ. Есть несколько вариантов дальнейшего развития событий, в том числе Дорин Киртоакэ может вернуться на пост генпримара, потому что Сильвия Раду исполняет обязанности до вынесения решения судом отмены его временного отстранения либо до окончания его мандата в июне 2019 года. Этот сговор может быть сломлен только в том случае, если мы массово выйдем 19 ноября на референдум и потребуем отставки Дорина Киртоакэ», – заявил советник.
В ответ на вопрос о достижениях Дорина Киртоакэ, Александр Одинцов показал на примерах, как были украдены деньги при реализации «успешных проектов» генпримара.
В частности, на реконструкцию Ротонды на Комсомольском озере выделили 12 млн леев, а потратили 15 млн, а куда ушло еще 3 млн, в чей карман, неизвестно.
«Нам представили проект решения о передаче с баланса на баланс работ, которые были выполнены на Комсомольском озере господином Софрони, племянником Бреги, это команда либералов. Ручкой исправлено 71 млн леев на 76 млн леев. Интересно, а 5 млн куда пошло? Мы запрашивали информацию в дирекции капитальных инвестиций, но никто ее не предоставляет муниципальному совету».
В заключение советник призвал всех жителей Кишинева выйти на референдум: «Не надо за нас решать, кто будет управлять городом!»
Наталья КИРКЭ.