Примэрия Кишинева намерена повысить ряд тарифов в столице, что приведет к увеличению расходов каждой семьи примерно на 1400 леев

Об этом муниципальные со­ветники от фракции Партии со­циалистов рассказали в ходе пресс-конференции во вторник, 14 ноября. Советник Виталий Мукан рассказал, что на днях в примэрии были проведены два заседания по этому вопросу, а также пояснил, какие конкрет­но тарифы и на сколько наме­рена повысить примэрия.

– Городские власти хотят повысить стоимость проезда в маршрутке до 10 леев, а в общественном транспорте – до 5 леев. Коммунальные услуги, в частно­сти обслуживание дома, – с 1 до 6 леев, то есть в шесть раз. Это означает, что если до сих пор семья платила за это 70 леев, то с декабря будет платить 420 леев. Вода подорожает с 9 до 14 леев, мотивом для повышения цены указы­вается наличие кредита в 65 млн евро, который надо возвращать. Отопление подорожает до 200 леев за одну гигака­лорию. Мы подсчитали, что все эти по­вышения обойдутся каждой столичной семье в 1400 леев ежемесячно, – рас­сказал социалист.

В свою очередь, мунсоветник Вик­тор Поляков указал на незаконность по­пыток повышения некоторых тарифов. Так, он рассказал, что АО Apa-Canal Chisinau, обратившееся в НАРЭ с за­просом о повышении тарифа на воду, не имело права этого делать.

– Закон о местной публичной адми­нистрации в статье 14 устанавливает за мунсоветом решение о повышении тари­фа на воду. Почему Apa-Canal обратился напрямую в НАРЭ, нам непонятно, и мы это будем выяснять, – отметил Поляков.

Он также отметил, что фракция ПСРМ постоянно выдвигает проекты, которые позволили бы минимизировать последствия повышения тарифов для уязвимых слоев населения, но посето­вал, что это не продлится долго из-за сотрудничества либералов с демокра­тами, и тарифы могут быть повышены уже к концу текущего года.

Социалисты призвали жителей Ки­шинева не мириться с грабительскими действиями нынешнего руководства и прийти на референдум по отставке ген­примара Кишинева Дорина Киртоакэ, который состоится уже в это воскресе­нье, 19 ноября.

Ольга ВИЕРУ.