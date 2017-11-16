ПСРМ: Кишиневцам готовят грабительское повышение тарифов
Примэрия Кишинева намерена повысить ряд тарифов в столице, что приведет к увеличению расходов каждой семьи примерно на 1400 леев
Об этом муниципальные советники от фракции Партии социалистов рассказали в ходе пресс-конференции во вторник, 14 ноября. Советник Виталий Мукан рассказал, что на днях в примэрии были проведены два заседания по этому вопросу, а также пояснил, какие конкретно тарифы и на сколько намерена повысить примэрия.
– Городские власти хотят повысить стоимость проезда в маршрутке до 10 леев, а в общественном транспорте – до 5 леев. Коммунальные услуги, в частности обслуживание дома, – с 1 до 6 леев, то есть в шесть раз. Это означает, что если до сих пор семья платила за это 70 леев, то с декабря будет платить 420 леев. Вода подорожает с 9 до 14 леев, мотивом для повышения цены указывается наличие кредита в 65 млн евро, который надо возвращать. Отопление подорожает до 200 леев за одну гигакалорию. Мы подсчитали, что все эти повышения обойдутся каждой столичной семье в 1400 леев ежемесячно, – рассказал социалист.
В свою очередь, мунсоветник Виктор Поляков указал на незаконность попыток повышения некоторых тарифов. Так, он рассказал, что АО Apa-Canal Chisinau, обратившееся в НАРЭ с запросом о повышении тарифа на воду, не имело права этого делать.
– Закон о местной публичной администрации в статье 14 устанавливает за мунсоветом решение о повышении тарифа на воду. Почему Apa-Canal обратился напрямую в НАРЭ, нам непонятно, и мы это будем выяснять, – отметил Поляков.
Он также отметил, что фракция ПСРМ постоянно выдвигает проекты, которые позволили бы минимизировать последствия повышения тарифов для уязвимых слоев населения, но посетовал, что это не продлится долго из-за сотрудничества либералов с демократами, и тарифы могут быть повышены уже к концу текущего года.
Социалисты призвали жителей Кишинева не мириться с грабительскими действиями нынешнего руководства и прийти на референдум по отставке генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ, который состоится уже в это воскресенье, 19 ноября.
Ольга ВИЕРУ.