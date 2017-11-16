Вспоминаем Михаила Задорнова

Когда он шел по коридору на­шей московской редакции, обязательно улыбался каждо­му, с кем встречался взглядом. И здоровался — тоже с каждым. Такая чисто европейская при­вычка была у Михаила Задор­нова. Парадокс: он был совер­шенным европейцем, хотя и скептически относился к Евро­пе, тяготея в своей философии к Востоку. Говорить о Михаиле Николаевиче «был» — невыно­симо. Потому что трудно даже представить себе более живого и живущего человека.

Такое громадье планов, что я едва по­спевала записывать за ним: о книгах, кото­рые он собирается писать, о фильмах, ко­торые уже снимает и скоро начнет снимать, о местах, откуда только что вернулся и куда собирается поехать в ближайшие дни. О па­мятнике няне Пушкина Арине Родионовне, который он скоро поставит в Пушгорах и конкурс на проект которого объявил в «МК» — с премиями победителям из собственного кармана. О талантливых студентах, которым помогал осуществлять свои проекты. Как все его дела, планы, мысли, идеи вмещались в жизнь одного человека — мне было непонят­но, и непонятно до сих пор.

Так сложилась жизнь, что в течение мно­гих лет я постоянно делала для «МК» интервью с Задорновым. И он испытывал на мне многие свои новшества: «Ира, а как вам кажется вот такое выражение?», «А мне лучше с бородой или без?», «А вот такая шутка, как думаете, смешно?» Показывал освоенные им новые асаны из йоги. Рассказывал о своих версиях происхождения русских слов. О своей трак­товке некоторых исторических событий. Что самое поразительное — когда я не соглаша­лась, спорила, подвергала сомнению те или иные его идеи, он очень мягко доказывал свою правоту. Не злился, не взрывался. Но, пытаясь убедить, мог засидеться на несколько часов. Потом вскакивал: «Ох, у меня же самолет че­рез час! Ира, ну вы теперь согласны?» — «Со­гласна, Михаил Николаевич, бегите, опоздае­те же…»

Сейчас ругаю себя, что спорила. Ему так хотелось понимания…

Если Задорнов не снимал трубку телефо­на — значит, он был в небе. Летел куда-то. В любое другое время обязательно отвечал.

А когда заболел — как отрезало. Ни разу не ответил на звонок. Его телефоны умерли задолго до него самого. Не отвечали даже его помощники — можно было услышать одни только длинные гудки.

Я понимала, что он не хочет говорить о болезни. Не хочет, чтобы о ней говорили дру­гие. А ни о чем другом в том состоянии — не может. И мне было очень тяжко, что не удается сказать ему хоть пару слов поддержки.

Я ни разу не только не видела — даже не слышала Михаила Николаевича, сраженного недугом. И он для меня остается прежним: улыбчивым, ходящим на руках, распираемым кучей планов, которые обязательно надо осу­ществить.

Поэтому мне так трудно поверить в его смерть.

Кстати, смерть — одна из немногих тем, которые мы с ним никогда не обсуждали.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Михаил долгое время был нашим автором, был тесно дружен с редакцией, а потому не грех еще раз взглянуть на…

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА

✔ Мы презираем Запад, однако это не мешает нам во всем его копи­ровать.

✔ Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят «ни души». То есть главное в человеке — это душа. А англодумаю­щие в таких случаях говорят «nobody» — «нет туловища». Это очень точно от­ражает их психологию. Для них человек — это туловище, а для нас — душа.

✔ Нашему народу гораздо легче придумать вездеход, чем привести в порядок дороги.

✔ Россия — огромное государство с непредсказуемым прошлым!

✔ Мы бравируем объемом выпи­той водки и тем, что наши милые пред­ставительницы слабого пола — самые сильные!

✔ Россия обречена на вечное про­цветание! Ведь цивилизация обычно за­канчивает свое существование в момент самого расцвета ее культуры.

✔ Мы — удивительные люди. Хотим жить, как все живут, при этом пытаемся быть не похожими на остальных.

✔ Конечно же, русский язык — не крутой, русские фильмы — не модные, традиции и культура — варварские, ведь лучше надеть в минус тридцать китай­ские кроссовки, чем теплые, но не мод­ные валенки.

✔ Как уразуметь это выражение: «эшелоны власти»? Их сокращают, увольняют, а их, как и прежде, эшело­ны…

✔ Как можно спорить, при чем луч­ше жить — в капиталистическом или социалистическом обществе, — ведь при социализме еще ни один человек не жил!

✔ Все народы, используя демо­кратические методы, борются за свое будущее — и только мы сражаемся с нашим прошлым. И, что поражает, ведь постоянно мы побеждаем!