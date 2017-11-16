Как убрать «лишний» подбородок

Сегодня на просторах Интерне­та, а также на многочисленных тренингах можно найти немало советов, как безоперационным путем — только с помощью еже­дневных упражнений — можно убрать двойной подбородок. Однако путь этот, во-первых, долог и сложен, во-вторых, во­все не обязательно приведет к желаемым результатам.

Другая крайность — отправиться под нож пластического хирурга: результат, уве­ряют сами врачи, гарантированный. Однако и здесь не все так просто. Найти «правиль­ного» специалиста, который специализиро­вался бы исключительно на двойном подбо­родке, не так просто.

Добавьте сюда такие факторы: стои­мость пластических операций довольно вы­сока, постоперационный период затяжной. И к тому же хирургическое вмешательство — это всегда риск. Но самое важное — аб­солютно нет гарантии, что вы действительно сможете избавиться от этой напасти. Поэто­му оптимально попробовать безоперацион­ные способы.

«Можно посоветовать ин­тралипотерапию, или ли­полиз лица, — рассказы­вает врач-косметолог Елена Васильева. — Этот способ использует­ся в Европе более 7 лет. Внедрению его в практи­ку предшествовали скрупулезные лабора­торные исследования, клинические испыта­ния, утверждение протокола интралипотерапии в европейских странах и в Америке.

Для достижения липолиза жировой клет­ки используются препараты, биологически совместимые с организмом, не содержащие ацетилхолин и дезоксихолат натрия, кото­рые, в свою очередь, не совсем безвредны для организма, например, такие как – аква­ликс. На сегодняшний день проанализиро­ван опыт более 30 000 интралипотерапий. Осложнений ни в одном случае не было. Если мы слышим критику в адрес данных препа­ратов, то мы уверены, что было нарушение техники введения, или протокола интрали­потерапии, что подтверждает обязательное обучение врача перед их использованием.

Эта процедура входит в раздел «проце­дуры обеденного перерыва», она полностью безболезненна и не оставляет внешних не­благоприятных следов, таких как синяки и отеки. Используют специальные иглы, про­кол кожи которыми пациентом не ощущает­ся.

В зависимости от объема процедура за­нимает до 30 минут. В последующем паци­ент может ощущать легкое временное рас­пирание и проходящую парестезию. Все эти ощущения безболезненны и проходят через 20–30 минут. Противопоказаний у этой про­цедуры немного. Это системные иммунные заболевания, в некоторых случаях — сахар­ный диабет».

Радиочастоты в помощь

Отличные результаты дает радиоча­стотное омоложение лица. Аппарат для омоложения кожи при помощи специальных насадок позволяет в короткие сроки без не­гативных последствий для организма стиму­лировать естественную выработку коллагена в глубоких слоях кожи, что в конечном итоге приводит к запуску естественного процесса омоложения.

«Современное оборудование для омо­ложения кожи в амбулаторных условиях без проведения операции работает на основе радиоволн, лазерного излучения и других методик, которые за последние десятилетия доказали свою эффективность, — продол­жает рассказ Елена Васильева. — Насадка Fractora использует биполярную RF-энергию, проходящую через множество игольчатых электродов, расположенных на двух различ­ных одноразовых насадках».

После этой процедуры необходимо соблюдать определенные правила:

■ Нужно охладить зону воздействия сразу же после процедуры.

■ Увлажнять кожу можно начать через 12 часов после процедуры и продолжить во время всего курса лечения.

■ Небольшие корочки появятся через 1–3 дня после процедуры и могут сохра­няться в течение нескольких дней.Отек мо­жет держаться в течение 3 дней и полностью пройти через 5–7 дней. Курс может вклю­чать в себя 1–3 процедуры с 4–6-недельным интервалом в зависимости от мощности используемой радиочастоты.Возможно со­четание с другими нехирургическими мето­диками с коротким интервалом между про­цедурами или без них.

Молодость без операции

Похудение, к которому многие из нас так стремятся, может сыграть с нашим лицом неприятную штуку. Это не только опущенные щеки, но и провисший подбородок. С этой проблемой также обычно предлагают справ­ляться с помощью пластики. Но для тех, кто не хочет прибегать к столь кардинальным мерам, можно также предложить безоперационные способы. Одним из таких спосо­бов является безопе­рационное моде­лирование лица филлером.

«Хорошие результаты показывает использо­вание пре­паратов для заполнения глубоких морщин, коррекции овала лица, коррекции ли­нии подбородка, биоармирования и объемной пласти­ки, например, Радиес, — объясняет Елена Ва­сильева. — Препараты также стимулируют ткани для выработки кол­лагена. Основное активное вещество этих препаратов — гидроксиапатит кальция. В от­личие от аналогичных препаратов на основе гиалуроновой кислоты эффект от инъекций виден дольше. Как правило, результат со­храняется на протяжении 12–15 месяцев против 4–9 месяцев.

Многочисленные исследования и ис­пытания доказали их безопасность и то, что инъекции не вызывают воспалительную реакцию в тканях. По окончании срока дей­ствия препаратов они полностью выводятся из организма естественным путем. Но, ко­нечно, перед тем как решиться на эту про­цедуру, необходимо проконсультироваться со специалистом».

Путеводные нити

Но самый эффективный результат (кро­ме пластики) дает нитевой лифтинг. Сегодня на рынке предлагается огромное количество нитей. У каждого из вариантов имеются свои плюсы и минусы. Но большинство профес­сионалов склоняются к мнению, что на се­годняшний день наиболее оптимальные результаты дают нити из 100-процентной полимолочной кислоты.

«В отличие от полипропиленовых нитей полимолочные полностью растворяются, вы­водятся из организма за период от 3 до 12 месяцев. Они не приводят к фиброзу, что было доказано гистологическими исследо­ваниями, не вызывают реакции отторжения, выдерживают нагрузку до 6 кг, их можно обновлять по мере необходимости, а положительный результат от процедуры сохраняет­ся до 5 лет», — говорит Васильева.

Нити име­ют множество микронасечек, расположен­ных в разных направлени­ях, что позво­ляет провести механиче­скую подтяж­ку и надолго закрепить ткани на нуж­ном уровне. По мере рассасыва­ния кислоты обра­зуется естественный коллагеновый каркас, который будет удерживать кожу в том же положении, что было достигнуто при первоначальной фиксации. Таким образом, без травматиза­ции пациента, без следов и многочислен­ных проколов обеспечивается выраженный и длительный лифтинг-эффект. Таким об­разом можно подтянуть любую желаемую область: щеки, скулы, носогубные складки, брови, лоб. И, конечно же, подбородок.

Противопоказаний у процедуры практи­чески нет, только стандартные ограничения для любых препаратов, имплантируемых под кожу, например, наличие аутоиммунных забо­леваний, острых воспалительных реакций.

Однако в любом случае необходимо правильно выбрать клинику и врача, которым вы доверите свое лицо.

Ольга БРУНОВА.