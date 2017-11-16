ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
Как убрать «лишний» подбородок
Сегодня на просторах Интернета, а также на многочисленных тренингах можно найти немало советов, как безоперационным путем — только с помощью ежедневных упражнений — можно убрать двойной подбородок. Однако путь этот, во-первых, долог и сложен, во-вторых, вовсе не обязательно приведет к желаемым результатам.
Другая крайность — отправиться под нож пластического хирурга: результат, уверяют сами врачи, гарантированный. Однако и здесь не все так просто. Найти «правильного» специалиста, который специализировался бы исключительно на двойном подбородке, не так просто.
Добавьте сюда такие факторы: стоимость пластических операций довольно высока, постоперационный период затяжной. И к тому же хирургическое вмешательство — это всегда риск. Но самое важное — абсолютно нет гарантии, что вы действительно сможете избавиться от этой напасти. Поэтому оптимально попробовать безоперационные способы.
«Можно посоветовать интралипотерапию, или липолиз лица, — рассказывает врач-косметолог Елена Васильева. — Этот способ используется в Европе более 7 лет. Внедрению его в практику предшествовали скрупулезные лабораторные исследования, клинические испытания, утверждение протокола интралипотерапии в европейских странах и в Америке.
Для достижения липолиза жировой клетки используются препараты, биологически совместимые с организмом, не содержащие ацетилхолин и дезоксихолат натрия, которые, в свою очередь, не совсем безвредны для организма, например, такие как – акваликс. На сегодняшний день проанализирован опыт более 30 000 интралипотерапий. Осложнений ни в одном случае не было. Если мы слышим критику в адрес данных препаратов, то мы уверены, что было нарушение техники введения, или протокола интралипотерапии, что подтверждает обязательное обучение врача перед их использованием.
Эта процедура входит в раздел «процедуры обеденного перерыва», она полностью безболезненна и не оставляет внешних неблагоприятных следов, таких как синяки и отеки. Используют специальные иглы, прокол кожи которыми пациентом не ощущается.
В зависимости от объема процедура занимает до 30 минут. В последующем пациент может ощущать легкое временное распирание и проходящую парестезию. Все эти ощущения безболезненны и проходят через 20–30 минут. Противопоказаний у этой процедуры немного. Это системные иммунные заболевания, в некоторых случаях — сахарный диабет».
Радиочастоты в помощь
Отличные результаты дает радиочастотное омоложение лица. Аппарат для омоложения кожи при помощи специальных насадок позволяет в короткие сроки без негативных последствий для организма стимулировать естественную выработку коллагена в глубоких слоях кожи, что в конечном итоге приводит к запуску естественного процесса омоложения.
«Современное оборудование для омоложения кожи в амбулаторных условиях без проведения операции работает на основе радиоволн, лазерного излучения и других методик, которые за последние десятилетия доказали свою эффективность, — продолжает рассказ Елена Васильева. — Насадка Fractora использует биполярную RF-энергию, проходящую через множество игольчатых электродов, расположенных на двух различных одноразовых насадках».
После этой процедуры необходимо соблюдать определенные правила:
■ Нужно охладить зону воздействия сразу же после процедуры.
■ Увлажнять кожу можно начать через 12 часов после процедуры и продолжить во время всего курса лечения.
■ Небольшие корочки появятся через 1–3 дня после процедуры и могут сохраняться в течение нескольких дней.Отек может держаться в течение 3 дней и полностью пройти через 5–7 дней. Курс может включать в себя 1–3 процедуры с 4–6-недельным интервалом в зависимости от мощности используемой радиочастоты.Возможно сочетание с другими нехирургическими методиками с коротким интервалом между процедурами или без них.
Молодость без операции
Похудение, к которому многие из нас так стремятся, может сыграть с нашим лицом неприятную штуку. Это не только опущенные щеки, но и провисший подбородок. С этой проблемой также обычно предлагают справляться с помощью пластики. Но для тех, кто не хочет прибегать к столь кардинальным мерам, можно также предложить безоперационные способы. Одним из таких способов является безоперационное моделирование лица филлером.
«Хорошие результаты показывает использование препаратов для заполнения глубоких морщин, коррекции овала лица, коррекции линии подбородка, биоармирования и объемной пластики, например, Радиес, — объясняет Елена Васильева. — Препараты также стимулируют ткани для выработки коллагена. Основное активное вещество этих препаратов — гидроксиапатит кальция. В отличие от аналогичных препаратов на основе гиалуроновой кислоты эффект от инъекций виден дольше. Как правило, результат сохраняется на протяжении 12–15 месяцев против 4–9 месяцев.
Многочисленные исследования и испытания доказали их безопасность и то, что инъекции не вызывают воспалительную реакцию в тканях. По окончании срока действия препаратов они полностью выводятся из организма естественным путем. Но, конечно, перед тем как решиться на эту процедуру, необходимо проконсультироваться со специалистом».
Путеводные нити
Но самый эффективный результат (кроме пластики) дает нитевой лифтинг. Сегодня на рынке предлагается огромное количество нитей. У каждого из вариантов имеются свои плюсы и минусы. Но большинство профессионалов склоняются к мнению, что на сегодняшний день наиболее оптимальные результаты дают нити из 100-процентной полимолочной кислоты.
«В отличие от полипропиленовых нитей полимолочные полностью растворяются, выводятся из организма за период от 3 до 12 месяцев. Они не приводят к фиброзу, что было доказано гистологическими исследованиями, не вызывают реакции отторжения, выдерживают нагрузку до 6 кг, их можно обновлять по мере необходимости, а положительный результат от процедуры сохраняется до 5 лет», — говорит Васильева.
Нити имеют множество микронасечек, расположенных в разных направлениях, что позволяет провести механическую подтяжку и надолго закрепить ткани на нужном уровне. По мере рассасывания кислоты образуется естественный коллагеновый каркас, который будет удерживать кожу в том же положении, что было достигнуто при первоначальной фиксации. Таким образом, без травматизации пациента, без следов и многочисленных проколов обеспечивается выраженный и длительный лифтинг-эффект. Таким образом можно подтянуть любую желаемую область: щеки, скулы, носогубные складки, брови, лоб. И, конечно же, подбородок.
Противопоказаний у процедуры практически нет, только стандартные ограничения для любых препаратов, имплантируемых под кожу, например, наличие аутоиммунных заболеваний, острых воспалительных реакций.
Однако в любом случае необходимо правильно выбрать клинику и врача, которым вы доверите свое лицо.
Ольга БРУНОВА.