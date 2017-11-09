Плацдарм против России
В НАТО надеются Румынию сделать противовесом Крыму
Всреду в Брюсселе собрались министры обороны стран НАТО. Помимо прочего они обсуждали вопрос противостояния на Черном море России и особую роль в этом процессе Румынии.
Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон накануне заявил: «Румыния важна. Она очень близка к Крыму. Это делает Бухарест важным актером во всей системе безопасности, наряду с Польшей и Болгарией. В Румынии есть наши оборонительные системы». Министры стран, входящих в Альянс, выразили недовольство тем, что приезжающие за Прут на учения солдаты НАТО и их техника долго проходят проверку на таможне.
Министр обороны соседней страны, Михай Фифор увидел в данном случае возможность поторговаться: «Мы знаем о бюрократии на румынских границах и пытаемся создать новые правила, но они являются частью общей внутренней европейской политики. Я твердо верю, что Румыния заслуживает того, чтобы быть членом Шенгенской зоны». В Шенгенскую зону Брюссель до сих пор не допустил двух членов ЕС: Румынию и Болгарию.
На прошлой неделе Кишинев и Бухарест договорились о совместном контроле общей границы. Логично предположить: в таком случае противостоящие России войска НАТО без особых затруднений смогут пересечь Прут и войти в Республику Молдова.
Евгений ГОЛЬША.