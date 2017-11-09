В НАТО надеются Румынию сделать противовесом Крыму

Всреду в Брюсселе собрались министры обороны стран НАТО. Помимо прочего они обсуждали вопрос противостояния на Чер­ном море России и особую роль в этом процессе Румынии.

Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчи­сон накануне заявил: «Румыния важна. Она очень близка к Крыму. Это делает Бухарест важным актером во всей си­стеме безопасности, наряду с Польшей и Болгарией. В Румынии есть наши обо­ронительные системы». Министры стран, входящих в Альянс, выразили недоволь­ство тем, что приезжающие за Прут на учения солдаты НАТО и их техника долго проходят проверку на таможне.

Министр обороны соседней страны, Михай Фифор увидел в данном случае возможность поторговаться: «Мы знаем о бюрократии на румынских границах и пытаемся создать новые правила, но они являются частью общей внутренней европейской политики. Я твердо верю, что Румыния заслуживает того, чтобы быть членом Шенгенской зоны». В Шен­генскую зону Брюссель до сих пор не допустил двух членов ЕС: Румынию и Болгарию.

На прошлой неделе Кишинев и Бу­харест договорились о совместном кон­троле общей границы. Логично предпо­ложить: в таком случае противостоящие России войска НАТО без особых затруд­нений смогут пересечь Прут и войти в Республику Молдова.

Евгений ГОЛЬША.