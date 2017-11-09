Вот зачем, спрашивается, он нас успокаивает? Нужно, говорит президент, «без всяких страхов» относиться к тому, что наши гео­политические противники «целе­направленно и профессиональ­но» собирают принадлежащие нашим гражданам биологиче­ские материалы. Но ясно же, что враг снова задумал что-то недо­брое, антисове… тьфу, антирос­сийское. А в таких случаях луч­ше горькая правда, чем сладкая ложь. Кто предупрежден — тот вооружен. Хорошо хоть в партии власти есть люди, не боящиеся резать правду-матку.

Заявление Владимира Путина, напом­ним, прозвучало 30 октября на встрече с членами Совета по правам человека. А на следующий день ситуацию взялся прояснить бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы от «Единой России», первый зампред Комитета Госдумы по об­разованию и науке Геннадий Онищенко. «Сегодня у нас есть много лабораторий, ко­торые проводят клинические исследования, иностранные лаборатории, — тревожится парламентарий. — Мы их допустили к самому сокровенному. Сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они прово­дят исследования, проводят качественно, но имеют возможность изучения этого материа­ла и передачи данных за рубеж».

Готов у Онищенко и ответ на вопрос, за­чем иностранцам понадобилось наше «сокро­венное»: «То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограж­дан, это не что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу». Речь, естественно, идет о создании генетического оружия, причем куется оно в непосредственной близости от наших рубежей: «Вокруг нас создан пояс военно-биологических объектов: это Грузия, Казахстан, Азербайджан, сейчас интенсивно такие работы ведутся на Украине».

А вы, Владимир Владимирович, говорите «без всяких страхов»! Бдительность и еще раз бдительность. Пример коей подает нам тот же товарищ Онищенко. По словам Геннадия Гри­горьевича, он неоднократно обращал внима­ние спецслужб на опасность, исходящую от иностранных компаний, которые занимают­ся в России клиническими исследованиями. Призывая «либо прекратить, либо взять под серьезный контроль» эту деятельность. И сиг­нал не остался гласом вопиющего в пустыне, сигнал услышан. В правительстве разрабаты­вается закон «о биологической безопасности России», поделился Геннадий Онищенко ра­достной новостью. Уже в декабре документ, по его словам, будет внесен в Госдуму.

В обоснование беспокойства приводит­ся в числе прочего тендер, объявленный не­которое время назад ВВС США — на закупку рибонуклеиновой кислоты и синовиальной оболочки «россиян европеоидной расы».

Пентагон, правда, клянется и божит­ся, что никакого генетического оружия не разрабатывает, объясняя интерес к био­материалам россиян случайным стечением обстоятельств. Но понятно, что тему это не исчерпывает. Вопросы остаются. Что, одна­ко, совсем не оправдывает яркий огонек в глазах Геннадия Онищенко и его единомыш­ленников. Огонек, давно уже вышедший за пределы клинической нормы и разгорающий­ся, увы, все сильнее. Как в том анекдоте про пациента психиатрической клиники, который в любой картинке видел секс, нашим сверх­бдительным охранителям всюду мерещатся вражеские происки.

Даже если допустить, что на сей раз «мальчик» крикнул «волки» не просто так, что враги и впрямь чего-то «мутят» с нашими биоматериалами, что дальше? Запретов и/ или ограничений на деятельность «врачей- шпионов» на территории страны будет явно недостаточно. По логике нужно также запре­тить российским гражданам покидать преде­лы России — чтобы не удобрили, не дай бог, «сокровенным» чужую почву. А дипломатов и государственных деятелей, вынужденных посещать недружественные земли по дол­гу службы, обязать привозить предательски покинувшие тело биоматериалы на родину. И уж, конечно, пресечь лечение в зарубеж­ных клиниках. Это ж настоящий Клондайк для охотников за «сокровенным»!

Хотя даже в этом случае проблема оста­нется, ибо миллионы, десятки миллионов представителей коренных народов России находятся за пределами российской юрис­дикции, являясь гражданами иностранных государств. И представляют собой, таким образом, богатейший и абсолютно неподкон­трольный исторической родине источник био­материалов. Сомневаюсь, что госпрограмма возвращения соотечественников сможет в обозримой перспективе снять эту потенци­альную «биологическую угрозу».

Короче говоря, нет пределов паранойе. Нелишним, кстати, будет напомнить, что слова президента прозвучали в День памя­ти жертв политических репрессий, большая часть которых ушла из жизни с ярлыком «из­менник» и «шпион». Что вовсе не означает, что настоящих шпионов не было. Были, конечно. И с большим удовлетворением сообщали в своих «корреспонденциях», что государство занимается самоуничтожением. Лекарство, примененное властью, оказалось несравни­мо более разрушительным, чем сам недуг. И это, похоже, хроническая болезнь нашей государственности