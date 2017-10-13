Конституция должна лечь под евроинтеграцию

То, что не удалось в свое время Гимпу и Филату, похоже, пытается сделать Плахотнюк. В пятницу, на прошлой неделе, в парламенте было объявлено о создании рабочей группы, которая займется перетряской Конституции.

В 2010-м по этому пути уже шел и глава Либеральной партии, но эффект был нулевой. Попавший за решетку премьер любил порассуждать о необходимости изменения Основного закона страны, но для него приоритетом оказались деньги, а не законотворчество.

Председатель парламента Андриан Канду и три его однопартийца – бывшие коммунисты Мариан Лупу, Виолетта Иванова и Сергей Сырбу – разработали проект закона, предполагающий создание рабочей группы для изменения Конституции. В документе говорится, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом «определяет новую эру в отношениях (РМ-ЕС, ред.) и является подлинным признанием Республики Молдова в европейском пространстве».

Когда демократы хотят протолкнуть какую-то непопулярную в обществе идею, они ссылаются на то, что это не их задумка, а предшественников. Так Андриан Канду, представляя коллегам законопроект, сообщил: План действий Молдова-ЕС был принят в 2005 году коммунистами, тогда же парламент одобрил и декларацию о европейском светлом будущем нашей страны. Казалось, спикер готов был заявить – молдавские демократы являются верными продолжателями дела Ленина-Воронина. Ранее представители партий, входивших в правящие альянсы, не раз вещали: именно ПКРМ приняла решение о сотрудничестве Кишинева с НАТО. Поэтому после коммунистического «А» они лишь сказали: «Б», предлагая более тесные связи с Североатлантическим блоком.

Инициатива демократов категорически не понравилась Владимиру Воронину. «То, что вы хотите сделать, – это юридически безграмотно. Здесь Конституция вообще ни при чем», – уверен председатель ПКРМ. По его мнению, евроинтеграция не является законодательной нормой. Как считает другой коммунист Олег Рейдман, законопроект демократов разрушает хрупкую стабильность в обществе. Ну, а социалист Влад Батрынча пошутил: «Раньше строили светлое коммунистическое будущее, что теперь будем строить – светлое европейское?».

Были свои претензии к проекту и у правых. Михай Гимпу, например, засомневался в скорой перспективе вхождения Молдовы в Евросоюз. Поэтому он хотел бы посредством объединения с Румынией «зайти с тыла». Это положение глава либералов и предложил внести в Конституцию. В свою очередь, Тудор Делиу, представляющий остатки развалившейся фракции ЛДПМ, напомнил коллегам: в 2013 году Конституционный суд назвал румынский язык государственным. По словам депутата, остается только внести это положение в существующий Основной закон.

Однако предложения правых были отклонены, и они в отместку не включили своих представителей в рабочую группу по трансформации Конституции. Таким же образом поступили и коммунисты, и социалисты. Так что работать над проектом будут лишь демократы и народные европейцы Юрия Лянкэ. По словам Канду, законопроект необходимо разработать за полтора месяца, потом он уйдет в Конституционный суд. Там его будут рассматривать около полугода, и лишь летом депутаты смогут голосовать за новые пункты Конституции Республики Молдова.

Напомним, уже осенью 2018-го должны пройти парламентские выборы. Если Основной закон будет изменен, то партии, призывающие к восточной интеграции, могут быть на законном основании обвинены в антиконституционных действиях.