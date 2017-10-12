Мэр, осужденный на 7,5 лет тюрьмы, раздает евродепутатам плацинды

Тщеславию человеческому нет предела. В честь себя любимого известный бизнесмен переимено­вал общественно-политическое движение «Равноправие» в «Пар­тию Шора». На прошлой же не­деле предприниматель, осужден­ный судом первой инстанции к 7 с половиной годам лишения свобо­ды за обман при получении кре­дитов на миллиарды леев, побы­вал в Страсбурге, где встречался с депутатами Европарламента.

Илан Шор на сайте партии имени себя выложил фотографии, где позирует с раз­ного рода политиками. К фото прилагает­ся текст: «В ходе визита Илан Шор провел встречи с вице-президентом Европарла­мента г-жой Мэред Макгиннесс и евро­депутатом Рамоном Луисом Валарселем Сисо, обсудив с ними вопросы развития Республики Молдова, о европейском со­трудничестве и социально-политической ситуации в нашей стране».

Скажем прямо: информация, будто о визите президента или премьера, а не о банкире с сомнительной репутацией. Впрочем, кое-что проясняет эта часть со­общения, размещенного на сайте партии: «К концу дня депутаты Европарламента были приглашены на ужин, организован­ный в молдавской стилистике. Гости на­сладились традиционными блюдами Мол­довы, а также были восхищены молдавской народной музыкой и выступлениями наших танцевальных коллективов».

То есть халява – она и в Страсбурге халява, и ведутся на нее, в том числе, и депутаты Европарламента. При этом отме­тим, выехал Илан Шор в Страсбург с раз­решения суда. Пока адвокаты бизнесмена обжалуют решение первой инстанции, он находится под судебным контролем.

Мы обратились за комментариями к тем, кто в разное время, но уже после 2009 года, побывал в застенках правящего режима.

Федор Гелич, глава обществен­ной организации «Моя Молдова»:

«Все просто: у Шора на высокопо­ставленных молдавских политиков есть компромат. Если он захочет, его и на Луну отпустят. Если Илана попытаются прижать, он предаст гласности имеющуюся у него информацию. Мы в Комиссии обществен­ного контроля при президенте занимаемся расследованием факта краха банков. Судя по поступающим документам, кражей мил­лиарда заправлял международный крими­нальный концерн. Большая часть молдав­ских политиков и бизнесменов, причастных к разорению трех банков, была на подхва­те, за определенный откат. То, что Шора отпустили в Страсбург, – еще одно пятно на молдавском правосудии. Наши судьи выполняют любую команду хозяина. Се­годня можно поставить и жирный крест на имидже европейских политиков, встречав­шихся с Шором. Кстати, меня «закрыли» в феврале 2013 года за то, что я опубликовал документы, свидетельствовавшие о том, что «Banca de Economii» готовятся уни­чтожить. Так вот, то, что Шора встретили в Страсбурге, как родного, только подтверж­дает мои подозрения – тамошние политики приложили руку к краже века».

Павел Григорчук, общественный активист:

«Изначально молдавский суд демон­стрировал к Шору более лояльное отноше­ние, чем к другим подсудимым в стране. Все граждане перед законом равны, но не­которые равнее. К примеру, политических заключенных по делу «Антифа» держали в СИЗО 5 месяцев, а по делу Петренко – пол­года (в том числе и Григорчука, ред.). В это же время в отношении Шора, обвинявшего­ся в тяжком экономическом преступлении, суд был более снисходителен и ограничил­ся домашним арестом, который многие на­звали «домашним уютом». То же мы видим по факту выезда Шора за рубеж. Бывшим политзаключенным по делам «Антифа» и Группы Петренко покидать пределы Мол­довы было запрещено, хотя их судят всего лишь за протест, а уже осужденный (но та­ким странным образом, что остался на сво­боде) за причастность к краже миллиарда Илан Шор получает право беспрепятствен­ного выезда за границу. И это в то время, когда мы знаем, что компания «Кролл» ве­дет расследование в иностранных банках на предмет поиска молдавского милли­арда. Такие поездки Шора могут повлиять на расследование, и он может за рубежом замести следы преступления, за которое уже осужден. Но для суда это не является причиной отказа для выезда за рубеж Илана Шора. А между тем в молдавских тюрьмах без какого-то домашнего ареста, и тем бо­лее мысли выехать за рубеж, сидят тысячи людей за кражу курицы или велосипеда со­седа. Я ни в коем случае не оправдываю их, но согласитесь, это крайне несправедливо. Вот и получается: украл батон – на нары, украл миллиард – на Канары».

Виктор ЛАЗАР.