Шара от Шора
Мэр, осужденный на 7,5 лет тюрьмы, раздает евродепутатам плацинды
Тщеславию человеческому нет предела. В честь себя любимого известный бизнесмен переименовал общественно-политическое движение «Равноправие» в «Партию Шора». На прошлой же неделе предприниматель, осужденный судом первой инстанции к 7 с половиной годам лишения свободы за обман при получении кредитов на миллиарды леев, побывал в Страсбурге, где встречался с депутатами Европарламента.
Илан Шор на сайте партии имени себя выложил фотографии, где позирует с разного рода политиками. К фото прилагается текст: «В ходе визита Илан Шор провел встречи с вице-президентом Европарламента г-жой Мэред Макгиннесс и евродепутатом Рамоном Луисом Валарселем Сисо, обсудив с ними вопросы развития Республики Молдова, о европейском сотрудничестве и социально-политической ситуации в нашей стране».
Скажем прямо: информация, будто о визите президента или премьера, а не о банкире с сомнительной репутацией. Впрочем, кое-что проясняет эта часть сообщения, размещенного на сайте партии: «К концу дня депутаты Европарламента были приглашены на ужин, организованный в молдавской стилистике. Гости насладились традиционными блюдами Молдовы, а также были восхищены молдавской народной музыкой и выступлениями наших танцевальных коллективов».
То есть халява – она и в Страсбурге халява, и ведутся на нее, в том числе, и депутаты Европарламента. При этом отметим, выехал Илан Шор в Страсбург с разрешения суда. Пока адвокаты бизнесмена обжалуют решение первой инстанции, он находится под судебным контролем.
Мы обратились за комментариями к тем, кто в разное время, но уже после 2009 года, побывал в застенках правящего режима.
Федор Гелич, глава общественной организации «Моя Молдова»:
«Все просто: у Шора на высокопоставленных молдавских политиков есть компромат. Если он захочет, его и на Луну отпустят. Если Илана попытаются прижать, он предаст гласности имеющуюся у него информацию. Мы в Комиссии общественного контроля при президенте занимаемся расследованием факта краха банков. Судя по поступающим документам, кражей миллиарда заправлял международный криминальный концерн. Большая часть молдавских политиков и бизнесменов, причастных к разорению трех банков, была на подхвате, за определенный откат. То, что Шора отпустили в Страсбург, – еще одно пятно на молдавском правосудии. Наши судьи выполняют любую команду хозяина. Сегодня можно поставить и жирный крест на имидже европейских политиков, встречавшихся с Шором. Кстати, меня «закрыли» в феврале 2013 года за то, что я опубликовал документы, свидетельствовавшие о том, что «Banca de Economii» готовятся уничтожить. Так вот, то, что Шора встретили в Страсбурге, как родного, только подтверждает мои подозрения – тамошние политики приложили руку к краже века».
Павел Григорчук, общественный активист:
«Изначально молдавский суд демонстрировал к Шору более лояльное отношение, чем к другим подсудимым в стране. Все граждане перед законом равны, но некоторые равнее. К примеру, политических заключенных по делу «Антифа» держали в СИЗО 5 месяцев, а по делу Петренко – полгода (в том числе и Григорчука, ред.). В это же время в отношении Шора, обвинявшегося в тяжком экономическом преступлении, суд был более снисходителен и ограничился домашним арестом, который многие назвали «домашним уютом». То же мы видим по факту выезда Шора за рубеж. Бывшим политзаключенным по делам «Антифа» и Группы Петренко покидать пределы Молдовы было запрещено, хотя их судят всего лишь за протест, а уже осужденный (но таким странным образом, что остался на свободе) за причастность к краже миллиарда Илан Шор получает право беспрепятственного выезда за границу. И это в то время, когда мы знаем, что компания «Кролл» ведет расследование в иностранных банках на предмет поиска молдавского миллиарда. Такие поездки Шора могут повлиять на расследование, и он может за рубежом замести следы преступления, за которое уже осужден. Но для суда это не является причиной отказа для выезда за рубеж Илана Шора. А между тем в молдавских тюрьмах без какого-то домашнего ареста, и тем более мысли выехать за рубеж, сидят тысячи людей за кражу курицы или велосипеда соседа. Я ни в коем случае не оправдываю их, но согласитесь, это крайне несправедливо. Вот и получается: украл батон – на нары, украл миллиард – на Канары».
Виктор ЛАЗАР.
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