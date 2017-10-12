За референдум в каждом населённом пункте страны
Республиканский совет ПСРМ полностью поддерживает действия и инициативы всенародно избранного президента Республики Молдова
Президент Игорь Додон сегодня является единственным представителем руководства страны, обладающим полноценной легитимностью.
Все инициативы, исходящие от президента, основываются на чаяниях большинства молдавского народа, задачах, стоящих перед государством и обществом.
Республиканский совет ПСРМ категорически осуждает все действия правительства и парламентского большинства, руководимого Демократической партией, препятствующего деятельности президента РМ Игоря Додона. Речь идет о попытках лишения главы государства полномочий, предусмотренных Конституцией Республики Молдова, в том числе через марионеточный, подконтрольный Конституционный суд;
о блокировании десятков инициатив, предложенных президентом для решения социальных проблем страны, оздоровления экономики, модернизации здравоохранения, образования и других секторов;
о подрыве усилий президента, направленных на укрепление стратегического партнёрства с Российской Федерацией и налаживание новых направлений молдо- российского сотрудничества.
Президент Игорь Додон сегодня действует от имени народа и во благо народа. В то же время Демократическая партия, за которую отдали голоса всего около 15% избирателей, полностью подчинила себе в своих политических и экономических целях законодательную, исполнительную и судебную системы страны.
В соответствии со статьей 2 Конституции Республики Молдова, ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа.
В соответствии с Резолюцией Общенациональной акции 24 сентября 2017 года, Республиканский совет ПСРМ заявляет о поддержке перехода к президентской республике, массовому сбору подписей по всей стране и последующему призыву к Съезду ПСРМ включить этот пункт в Программу Партии социалистов Республики Молдова.
Республиканский совет ПСРМ поддерживает инициативу общенационального сбора подписей за переход к президентской республике. Власти запретили президенту проводить народный референдум – активисты Партии социалистов проведут этот референдум в каждом населённом пункте страны, на каждой улице, в каждом дворе и каждом доме.
ПСРМ призывает все партийные структуры к полной мобилизации. Наша задача – собрать как минимум 70% подписей всех граждан страны, обладающих избирательным правом. Впоследствии эти подписи будут представлены во все органы государственной власти страны, а также Съезду ПСРМ как аргумент для внесения изменений в Программу партии. Республиканский совет ПСРМ призывает всех членов и сочувствующих Партии социалистов принять активное участие в сборе подписей за переход к президентской республике.
Рекомендуем дать старт общенациональной кампании по сбору подписей за переход к президентской республике с 16 октября 2017 года.
Вместе победим!
Резолюция Республиканского совета ПСРМ от 6 октября 2017 года.
...Написать коммент