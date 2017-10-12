Республиканский совет ПСРМ полностью поддерживает действия и инициативы всенародно избранного президента Республики Молдова

Президент Игорь Додон сегодня яв­ляется единствен­ным представите­лем руководства страны, обладаю­щим полноценной легитимностью.

Все инициативы, исходящие от прези­дента, основываются на чаяниях большин­ства молдавского народа, задачах, стоя­щих перед государством и обществом.

Республиканский совет ПСРМ кате­горически осуждает все действия прави­тельства и парламентского большинства, руководимого Демократической партией, препятствующего деятельности президен­та РМ Игоря Додона. Речь идет о попытках лишения главы государства полномочий, предусмотренных Конституцией Респу­блики Молдова, в том числе через марио­неточный, подконтрольный Конституцион­ный суд;

о блокировании десятков инициатив, предложенных президентом для решения социальных проблем страны, оздоровле­ния экономики, модернизации здравоох­ранения, образования и других секторов;

о подрыве усилий президента, направ­ленных на укрепление стратегического партнёрства с Российской Федерацией и налаживание новых направлений молдо- российского сотрудничества.

Президент Игорь Додон сегодня дей­ствует от имени народа и во благо народа. В то же время Демократическая партия, за которую отдали голоса всего около 15% избирателей, полностью подчинила себе в своих политических и экономических целях законодательную, исполнительную и судебную системы страны.

В соответствии со статьей 2 Конститу­ции Республики Молдова, ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна соци­альная группа, ни одна политическая пар­тия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация госу­дарственной власти является тягчайшим преступлением против народа.

В соответствии с Резолюцией Обще­национальной акции 24 сентября 2017 года, Республиканский совет ПСРМ за­являет о поддержке перехода к прези­дентской республике, массовому сбору подписей по всей стране и последующе­му призыву к Съезду ПСРМ включить этот пункт в Программу Партии социалистов Республики Молдова.

Республиканский совет ПСРМ поддер­живает инициативу общенационального сбора подписей за переход к президент­ской республике. Власти запретили пре­зиденту проводить народный референдум – активисты Партии социалистов проведут этот референдум в каждом населённом пункте страны, на каждой улице, в каждом дворе и каждом доме.

ПСРМ призывает все партийные струк­туры к полной мобилизации. Наша задача – собрать как минимум 70% подписей всех граждан страны, обладающих избиратель­ным правом. Впоследствии эти подписи будут представлены во все органы госу­дарственной власти страны, а также Съезду ПСРМ как аргумент для внесения измене­ний в Программу партии. Республиканский совет ПСРМ призывает всех членов и со­чувствующих Партии социалистов принять активное участие в сборе подписей за пере­ход к президентской республике.

Рекомендуем дать старт общенацио­нальной кампании по сбору подписей за переход к президентской республике с 16 октября 2017 года.

Вместе победим!

Резолюция Республиканского совета ПСРМ от 6 октября 2017 года.