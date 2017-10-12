Об отчаянных попытках некоторых политических деятелей сохранить состояние неопределенности и хаоса в столице

Партия социалистов Респу­блики Молдова осуждает отчаянные попытки неко­торых правоцентристских и правых политических формирований подтол­кнуть жителей столицы к бойкотированию рефе­рендума об отставке Ге­нерального примара му­ниципия Кишинев Дорина Киртоакэ, назначенного на 19 ноября.

Получив последние два ман­дата в результате фальсифика­ции результатов местных выбо­ров, Дорин Киртоакэ уничтожил все, что еще оставалось хоро­шего в Кишиневе. В результате, сегодня столица Республики Молдова стала одним из самых уродливых городов в мире.

У Кишинева нет ни градостро­ительного плана, ни стратегии развития; его инфраструктура находится в плачевном состоя­нии; общественный транспорт не выдерживает никакой крити­ки; сфера коммунальных услуг продолжает деградировать; в городе преобладает незаконная или хаотичная застройка; пода­вляющее большинство муници­пальных предприятий нефункци­ональны либо неэффективны; в школы и детские садики постав­ляются просроченные продукты, что ставит под угрозу здоровье детей; коррупция и бюрократия в последние десять лет цветут буйным цветом в столице, осо­бенно в примэрии, и т.д.

Сегодня столица погружена не только в хаос, но и в неопре­деленность, а партии, призыва­ющие граждан к бойкоту рефе­рендума по отставке столичного градоначальника, по сути, ока­зывают косвенную поддержку в сохранении сложившейся ка­тастрофической ситуации и да­лее.

Кишинев необходимо выве­сти из затянувшегося кризиса, в котором он находится уже десять лет. Город следует направить на путь естественного развития, а это возможно сделать лишь пу­тем отстранения от должности некомпетентного и коррумпи­рованного примара, замены его на примара, способного найти решения всех существующих проблем.

Этого желает подавляющее большинство жителей столицы, с которыми ПСРМ поддержива­ет прямую и постоянную связь. Выступать за сохранение хаоса и неуверенности в городе — это не только преступление, но и прямое оскорбление и унижение жителей столицы.

ПСРМ призывает все пар­тии, решившие бойкотировать референдум, осознать всю се­рьезность своих действий и за­нятой позиции. Действуя таким образом, эти партии становятся соучастниками преступления, геноцида, который вершится против жителей столицы, разру­шения Кишинева. Эти действия аналогичны их молчаливому со­гласию с хищением миллиарда, их участию в голосовании по распределению государствен­ных средств. Сегодня бойкоти­ровать референдум – все равно что стать соучастниками кражи миллиарда.

Хотят эти партии того или нет, но референдум по отставке столичного примара состоится, а основная часть граждан заявят решительное «НЕТ» коррумпи­рованному и некомпетентному примару. В то время как некото­рые партии выступили единым фронтом за сохранение хаоса в столице и Дорина Киртоакэ в должности примара, ПСРМ вы­ступает единым фронтом вместе с гражданами, с жителями сто­лицы, со всеми теми, кому на­доело смотреть на то, как еже­дневно разрушается Кишинев, и кто хочет другой жизни.

Дорогие кишиневцы, при­зываем всех принять участие в референдуме! Вместе мы побе­дим, и все вместе будем строить лучшую жизнь в нашем общем доме – в Кишиневе!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПСРМ.