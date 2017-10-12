Коррумпированному и некомпетентному примару – решительное «НЕТ »
Об отчаянных попытках некоторых политических деятелей сохранить состояние неопределенности и хаоса в столице
Партия социалистов Республики Молдова осуждает отчаянные попытки некоторых правоцентристских и правых политических формирований подтолкнуть жителей столицы к бойкотированию референдума об отставке Генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ, назначенного на 19 ноября.
Получив последние два мандата в результате фальсификации результатов местных выборов, Дорин Киртоакэ уничтожил все, что еще оставалось хорошего в Кишиневе. В результате, сегодня столица Республики Молдова стала одним из самых уродливых городов в мире.
У Кишинева нет ни градостроительного плана, ни стратегии развития; его инфраструктура находится в плачевном состоянии; общественный транспорт не выдерживает никакой критики; сфера коммунальных услуг продолжает деградировать; в городе преобладает незаконная или хаотичная застройка; подавляющее большинство муниципальных предприятий нефункциональны либо неэффективны; в школы и детские садики поставляются просроченные продукты, что ставит под угрозу здоровье детей; коррупция и бюрократия в последние десять лет цветут буйным цветом в столице, особенно в примэрии, и т.д.
Сегодня столица погружена не только в хаос, но и в неопределенность, а партии, призывающие граждан к бойкоту референдума по отставке столичного градоначальника, по сути, оказывают косвенную поддержку в сохранении сложившейся катастрофической ситуации и далее.
Кишинев необходимо вывести из затянувшегося кризиса, в котором он находится уже десять лет. Город следует направить на путь естественного развития, а это возможно сделать лишь путем отстранения от должности некомпетентного и коррумпированного примара, замены его на примара, способного найти решения всех существующих проблем.
Этого желает подавляющее большинство жителей столицы, с которыми ПСРМ поддерживает прямую и постоянную связь. Выступать за сохранение хаоса и неуверенности в городе — это не только преступление, но и прямое оскорбление и унижение жителей столицы.
ПСРМ призывает все партии, решившие бойкотировать референдум, осознать всю серьезность своих действий и занятой позиции. Действуя таким образом, эти партии становятся соучастниками преступления, геноцида, который вершится против жителей столицы, разрушения Кишинева. Эти действия аналогичны их молчаливому согласию с хищением миллиарда, их участию в голосовании по распределению государственных средств. Сегодня бойкотировать референдум – все равно что стать соучастниками кражи миллиарда.
Хотят эти партии того или нет, но референдум по отставке столичного примара состоится, а основная часть граждан заявят решительное «НЕТ» коррумпированному и некомпетентному примару. В то время как некоторые партии выступили единым фронтом за сохранение хаоса в столице и Дорина Киртоакэ в должности примара, ПСРМ выступает единым фронтом вместе с гражданами, с жителями столицы, со всеми теми, кому надоело смотреть на то, как ежедневно разрушается Кишинев, и кто хочет другой жизни.
Дорогие кишиневцы, призываем всех принять участие в референдуме! Вместе мы победим, и все вместе будем строить лучшую жизнь в нашем общем доме – в Кишиневе!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПСРМ.
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