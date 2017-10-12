Сегодня актриса почти не снимается в кино и отказалась от многих телепроектов. Мы встретили Нонну с детьми на пока­зе молодых отечественных дизайнеров и узнал, с чем связаны перемены в ее жизни.

— Нонна, это первое участие ваших детей в фэшн-показе?

— Нет, не первое. Я дружу со многими отечественными дизайнерами. С сыном мы года два назад уже участвовали в подобном показе. Так что опыт у Илюши есть. Дочки про­сто на тот момент не было в России: она пять лет училась в Англии.

— А самим детям нравятся подобные показы?

— Очень! Они уже привыкли, что к ним приковано пристальное внимание.

— Это правда, что вы покупаете в основном вещи российского производ­ства?

— Еще раз повторюсь, что очень много общаюсь и дружу с российскими дизайне­рами. Я не покупаю, например, за границей платья, в которых появляюсь на разных ме­роприятиях. Мне их предлагают и дарят наши дизайнеры. Видя и понимая, что это сделано на высочайшем уровне во всех отношениях, я не отказываюсь появляться в них на публике. Это нормальная практика наших, российских звезд.

— В таком случае каково ваше отно­шение к российской продукции — той, что продается в магазинах для обычных лю­дей?

— Я считаю, что для целевого поку­пателя, среднестатистического, многие отечественные марки — это просто спасе­ние. Потому что, например, лично я не выношу синтетику, а в Китае и Турции используют в производстве огромное количество синтетического материала. Я вообще не могу носить такое: у меня сразу начинает чесаться все. А многие отечественные марки — почему мне они и нравятся — работают с натуральными ма­териалами. Вот и детям я стараюсь поку­пать вещи, изготовленные из натуральных тканей. Только хлопок! Это для меня вещь принципиальная.

— Вы сказали, что ваша дочка Настя пять лет училась в Англии. На каком фа­культете? Кем будет?

— Она закончила отделение графики и иллюстрации. Так что по профессии она книж­ный иллюстратор.

— А кем себя видит сын Илья?

— Об этом еще рано говорить. Хочу, что­бы он школу закончил. В том числе и музы­кальную.

— У вас в семье есть какие-то основы воспитания?

— Добро и любовь. Главное — не пере­гибать палку. Учителей у детей достаточно в жизни. Поэтому родители должны быть дру­зьями своему ребенку.

— Папа очень строгий, мама неска­занно добрая или, наоборот — такие игры в «хороших и плохих» неприемлемы в ва­шей семье?

— У меня такого нет. Мне кажется, что это в корне неправильно. Я уверена, что и папа, и мама должны быть хорошими, но в меру строгими. Не нужно уж слишком баловать детей. Но и жестко­сти не нужно, нельзя пережимать. Все хорошо в меру.

— Вас так же воспитывали ваши родите­ли?

— Нет, у меня было все иначе. Поэтому я считаю по-другому.

— Вы уже который год руководите об­ластным ТЮЗом — откуда берете время? Да и ответственность не детская…

— Я отказалась от всех телевизионных про­ектов, чтобы заниматься театром. Продолжаю играть несколько антрепризных спектаклей. Иногда снимаюсь в каких-то действительно интересных кинопроектах.

— В какой момент вы решились на этот ответственный шаг?

— Просто я поняла, что очень мало вре­мени уделяю театру, что нужно больше. А для того, чтобы это время появилось, его нужно где-то взять. Вот и все. Вышло, что театр для меня важнее, приоритетнее и интереснее. Не­сколько дней назад мы выпустили премьеру «Ревизора». Режиссером был мой супруг Алек­сандр Нестеров. И за неделю до премьеры я поняла, насколько все сложно и насколько не­обходимо мне каждый день быть в театре. Так и сделала. И вот — выпустили. На премьере было большое количество учителей: это же произведение из школьной программы. Одна очень пожилая учительница подошла ко мне и произнесла: «Я вам хочу сказать, что за свою жизнь педагогическую я посмотрела большое количество «Ревизоров». Ваш — единствен­ный нескучный».

— Своих детей к постановкам не при­влекаете?

— Нет, слава богу. Зачем? Они не хотят этого. Но в театр ходят с удовольствием. Вот сегодня вечером идем в Театр имени Вахтан­гова — на спектакль «Питер Пэн» в постановке моего друга Александра Коручекова.

Виталий Бродзки.