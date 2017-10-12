Нонна ГРИШАЕВА: «РАДИ ТЕАТРА Я ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
Сегодня актриса почти не снимается в кино и отказалась от многих телепроектов. Мы встретили Нонну с детьми на показе молодых отечественных дизайнеров и узнал, с чем связаны перемены в ее жизни.
— Нонна, это первое участие ваших детей в фэшн-показе?
— Нет, не первое. Я дружу со многими отечественными дизайнерами. С сыном мы года два назад уже участвовали в подобном показе. Так что опыт у Илюши есть. Дочки просто на тот момент не было в России: она пять лет училась в Англии.
— А самим детям нравятся подобные показы?
— Очень! Они уже привыкли, что к ним приковано пристальное внимание.
— Это правда, что вы покупаете в основном вещи российского производства?
— Еще раз повторюсь, что очень много общаюсь и дружу с российскими дизайнерами. Я не покупаю, например, за границей платья, в которых появляюсь на разных мероприятиях. Мне их предлагают и дарят наши дизайнеры. Видя и понимая, что это сделано на высочайшем уровне во всех отношениях, я не отказываюсь появляться в них на публике. Это нормальная практика наших, российских звезд.
— В таком случае каково ваше отношение к российской продукции — той, что продается в магазинах для обычных людей?
— Я считаю, что для целевого покупателя, среднестатистического, многие отечественные марки — это просто спасение. Потому что, например, лично я не выношу синтетику, а в Китае и Турции используют в производстве огромное количество синтетического материала. Я вообще не могу носить такое: у меня сразу начинает чесаться все. А многие отечественные марки — почему мне они и нравятся — работают с натуральными материалами. Вот и детям я стараюсь покупать вещи, изготовленные из натуральных тканей. Только хлопок! Это для меня вещь принципиальная.
— Вы сказали, что ваша дочка Настя пять лет училась в Англии. На каком факультете? Кем будет?
— Она закончила отделение графики и иллюстрации. Так что по профессии она книжный иллюстратор.
— А кем себя видит сын Илья?
— Об этом еще рано говорить. Хочу, чтобы он школу закончил. В том числе и музыкальную.
— У вас в семье есть какие-то основы воспитания?
— Добро и любовь. Главное — не перегибать палку. Учителей у детей достаточно в жизни. Поэтому родители должны быть друзьями своему ребенку.
— Папа очень строгий, мама несказанно добрая или, наоборот — такие игры в «хороших и плохих» неприемлемы в вашей семье?
— У меня такого нет. Мне кажется, что это в корне неправильно. Я уверена, что и папа, и мама должны быть хорошими, но в меру строгими. Не нужно уж слишком баловать детей. Но и жесткости не нужно, нельзя пережимать. Все хорошо в меру.
— Вас так же воспитывали ваши родители?
— Нет, у меня было все иначе. Поэтому я считаю по-другому.
— Вы уже который год руководите областным ТЮЗом — откуда берете время? Да и ответственность не детская…
— Я отказалась от всех телевизионных проектов, чтобы заниматься театром. Продолжаю играть несколько антрепризных спектаклей. Иногда снимаюсь в каких-то действительно интересных кинопроектах.
— В какой момент вы решились на этот ответственный шаг?
— Просто я поняла, что очень мало времени уделяю театру, что нужно больше. А для того, чтобы это время появилось, его нужно где-то взять. Вот и все. Вышло, что театр для меня важнее, приоритетнее и интереснее. Несколько дней назад мы выпустили премьеру «Ревизора». Режиссером был мой супруг Александр Нестеров. И за неделю до премьеры я поняла, насколько все сложно и насколько необходимо мне каждый день быть в театре. Так и сделала. И вот — выпустили. На премьере было большое количество учителей: это же произведение из школьной программы. Одна очень пожилая учительница подошла ко мне и произнесла: «Я вам хочу сказать, что за свою жизнь педагогическую я посмотрела большое количество «Ревизоров». Ваш — единственный нескучный».
— Своих детей к постановкам не привлекаете?
— Нет, слава богу. Зачем? Они не хотят этого. Но в театр ходят с удовольствием. Вот сегодня вечером идем в Театр имени Вахтангова — на спектакль «Питер Пэн» в постановке моего друга Александра Коручекова.
Виталий Бродзки.
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