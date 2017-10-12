В ЯБЛОЧКО!
Яблоки — вкусный и доступный фрукт. И каждая хозяйка обязательно осенью печет свой фирменный яблочный пирог. Мы делимся интересными яблочными рецептами.
Среднее яблоко содержит около 80 ккал. В яблоках содержится очень много витаминов В и С. Но при этом они на четверть состоят из воздуха, поэтому не тонут в воде. По мнению диетологов, яблоки тонизируют лучше, чем кофе, и они советуют заменять хотя бы одну чашку ароматного напитка на фрукт. В Книге рекордов Гиннесса есть рекорд по длине яблочной кожуры. Американка Кейти Волфер очищала яблоко в течение 11 часов 30 минут. И получила кожуру длиной 52 метра 51 см.
Шарлотка в мультиварке
Ингредиенты: 5 кислых яблок, стакан муки, ½ стакана сметаны, ½ пачки сливочного масла, стакан сахара, 2 яйца, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. соды, 2 ч.л. лимонного сока, растительное масло.
Способ приготовления: половинки яблок тонко нарезать на ломтики. Сложить в миску и полить лимонным соком, перемешать. Муку соединить с солью, затем добавить соду. Сливочное масло растопить до жидкого состояния и добавить сахар. Взбить блендером. Добавить яйцо и опять взбить. Затем добавить второе яйцо и снова взбить. Влить сметану и, не прекращая взбивать, всыпать в несколько приемов муку. Чашу мультиварки смазать растительным маслом. На дно красиво выложить яблочные дольки. Затем аккуратно вылить тесто, равномерно распределив его в чаше лопаточкой. Дать постоять чаше с тестом около 5–7 минут и только после этого поставить ее в мультиварку. Выбрать программу «выпечка» и выставить время 60 минут. Если по прошествии часа пирог не готов, то продлить время выпечки. Пирог из чаши лучше всего доставать после остывания.
Яблочные «розы»
Ингредиенты: 500 г дрожжевого слоеного замороженного теста, 2 яблока, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. сахарной пудры, мука.
Способ приготовления: тесто немного разморозить. Доску присыпать мукой и раскатать тесто в пласт толщиной 3–4 мм. Яблоки разрезать пополам и вырезать сердцевину. Нарезать дольками, как на чипсы. Выложить яблоки в кастрюльку, залить водой, добавить сахар и поставить на огонь. Прокипятить 2 минуты и откинуть на дуршлаг. Дать стечь воде. Тесто нарезать на полоски толщиной 2 см, длиной около 30 см. Вдоль одной стороны полоски выложить яблочные дольки так, чтобы сторона с кожицей выглядывала из-под теста, а на полоске снизу оставалось место. После этого низ полоски нужно завернуть, чтобы закрепить яблоки. Затем скрутить полоску колбаской. Низ «розочки» закрепить зубочисткой. Противень застелить пергаментом, присыпать мукой. Поставить готовые розочки в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20. Готовые остывшие слойки посыпать сахарной пудрой.
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