Яблоки — вкусный и до­ступный фрукт. И каж­дая хозяйка обязатель­но осенью печет свой фирменный яблочный пирог. Мы делимся ин­тересными яблочными рецептами.

Среднее яблоко содержит око­ло 80 ккал. В яблоках содержит­ся очень много витаминов В и С. Но при этом они на четверть состоят из воздуха, поэто­му не тонут в воде. По мнению дието­логов, яблоки то­низируют лучше, чем кофе, и они советуют заме­нять хотя бы одну чашку ароматного напитка на фрукт. В Книге рекордов Гиннесса есть ре­корд по длине яблочной кожуры. Американка Кейти Волфер очищала яблоко в течение 11 часов 30 минут. И получила кожуру длиной 52 метра 51 см.

Шарлотка в мультиварке

Ингредиенты: 5 кислых яблок, стакан муки, ½ ста­кана сметаны, ½ пачки сливочного масла, стакан са­хара, 2 яйца, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. соды, 2 ч.л. лимонного сока, растительное масло.

Способ приготовления: по­ловинки яблок тонко нарезать на ломтики. Сложить в миску и полить лимонным соком, перемешать. Муку соединить с солью, затем добавить соду. Сливочное масло растопить до жидкого состояния и добавить сахар. Взбить бленде­ром. Добавить яйцо и опять взбить. Затем добавить второе яйцо и снова взбить. Влить сметану и, не прекращая взбивать, всыпать в не­сколько приемов муку. Чашу муль­тиварки смазать растительным маслом. На дно красиво выложить яблочные дольки. Затем аккуратно вылить тесто, равномерно рас­пределив его в чаше лопаточкой. Дать постоять чаше с тестом око­ло 5–7 минут и только после этого поставить ее в мультиварку. Вы­брать программу «выпечка» и вы­ставить время 60 минут. Если по прошествии часа пирог не готов, то продлить время выпечки. Пирог из чаши лучше всего доставать после остывания.

Яблочные «розы»

Ингредиенты: 500 г дрожжевого слоеного замо­роженного теста, 2 яблока, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. сахарной пудры, мука.

Способ при­готовления: тесто немного разморо­зить. Доску присы­пать мукой и раскатать тесто в пласт толщиной 3–4 мм. Яблоки разрезать пополам и вырезать сердцевину. Нарезать дольками, как на чипсы. Выложить яблоки в кастрюльку, за­лить водой, добавить сахар и поста­вить на огонь. Прокипятить 2 минуты и откинуть на дуршлаг. Дать стечь воде. Тесто нарезать на полоски толщиной 2 см, длиной около 30 см. Вдоль одной стороны полоски выложить яблочные доль­ки так, чтобы сторона с ко­жицей вы­глядывала из-под теста, а на поло­ске снизу остава­лось ме­сто. После этого низ полоски нуж­но завернуть, чтобы закрепить яблоки. Затем скру­тить полоску колбаской. Низ «розочки» закрепить зубочист­кой. Противень застелить пергамен­том, присыпать мукой. Поставить готовые розочки в духовку, разо­гретую до 180 градусов, минут на 20. Готовые остывшие слойки посыпать сахарной пудрой.