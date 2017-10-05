Японский бренд отказался от разработки моделей Infiniti QX50 и QX60 Hybrid 2018 модельного года. Об этом, как передает издание Motorauthority, недавно официально заявили представители компании.

Причины, по которым работа над промежуточным макияжем моделей была свернута, у каждой из них разные, но обе кроются в сугубо американских проблемах компании. И это естественно: Infiniti — это все-таки американский Nissan, а не европейский или русский.

А клиенты в Штатах ждут не дождутся полноценного обновления QX50. Поэтому было решено не растрачиваться по мелочам, а сосредоточить внимание на коренной переработке кроссовера. Ожидается, новый автомобиль будет представлен уже в начале следующего года. По словам пресс-секретаря компании, он будет похож на концепт QX50, показанный на Детройтском автосалоне в этом году.

Деталей известно крайне мало. В частности, есть предположения, что под капотом разместится рядный четырехцилиндровый турбомотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Он придет на смену 325-сильному «атмосфернику» V6. Также автомобиль получит разработанную Infiniti систему автономного управления ProPilot.

В то же время продажи гибридного QX60 будут остановлены из-за крайне низкого спроса. Уже в 2017 году он поставлялся только под заказ. Да и смысла в существовании этой версии немного — расход топлива у нее такой же, как у бензиновой версии.