Демократы рассчитывают вместе с правой оппозицией продолжить марш в Европу

Еженедельно, по вторникам, в центральном офисе Демпартии проходят заседания актива политформирования. После совещания на этой неделе Влад Плахотнюк рассказал о том, с кем демократы готовы «дружить» после парламентских выборов 2018 года.

По словам председателя ДПМ, оппозиция в лице Майи Санду и Андрея Нэстасе недальновидна и простодушна. «Наша цель состоит в том, чтобы после парламентских выборов в Молдове осталась проевропейская власть, сохранился курс на дальнейшее развитие страны. Некоторые правые партии передают негативный сигнал активистам и электорату ДПМ, устраивают спектакли, делают категоричные заявления о том, что не пойдут на коалицию с нами. Эти заявления поспешны, наивны и преждевременны. Они допускают ту же ошибку, что и на президентских выборах. Подобными действиями они дезориентировали часть электората, что не позволило правому кандидату (Майе Санду, ред.) одержать победу», – заявил журналистам Влад Плахотнюк. По словам председателя ДПМ, партия никогда не пойдет на коалицию с социалистами.

Комментируя заявления руководства демократов, политолог Алексей Тулбуре резко заметил: «Возможны любые альянсы, но ни в одном не должно быть ДПМ. Задача предстоящих выборов – выдавить воровскую Демпартию во главе с Плахотнюком из политики».

А днем раньше, в минувший понедельник, Майя Санду еще раз подтвердила: «Конгресс партии единогласно принял резолюцию: ни в какой форме не идти на предэлекторальный или постэлекторальный альянс с ДПМ и ПСРМ». Любопытно, не изменится ли ее риторика спустя некоторое время. Нам ведь не раз приходилось наблюдать самые невероятные политические кульбиты.

Александр БОЦ.