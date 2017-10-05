В Приднестровье опубликован список основных налогоплательщиков региона

Как всегда, лидирует холдинг «Шериф». И это еще при том, что «Интерднестрком», предоставляющий услуги связи, учитывается отдельно, тогда как он входит в ту же группу. Наряду с промышленными лидерами региона, такими как «МолдГРЭС», «Молдавский металлургический завод», «Тиротекс», в первой десятке налогоплательщиков оказалось и ОАО «Энергокапитал».

В бюджет Приднестровья за минувшие восемь месяцев эта фирма перечислила 39 623 060 рублей и заняла восьмое место. Напомним, что в прошлом и позапрошлом годах с этим акционерным обществом было связанно много скандалов. Считалось, что фирма создана с благословения бывшего президента Евгения Шевчука и занималось только перепродажей электроэнергии на правый берег Днестра. Нынешний глава региона Вадим Красносельский, в 2016-м занимавший пост председателя Верховного совета, обвинял акционерное общество в том, что оно выводит миллионы долларов в оффшоры, и грозил закрыть «Энергокапитал». Но… фирма и поныне работает и, похоже, процветает. Видимо, новые власти Приднестровья нашли проторенную дорожку к налаженному каналу, только дивиденды теперь делят другие персонажи.

Всего, по информации Министерства финансов ПМР, первые пятьдесят крупнейших налогоплательщиков Левобережья за восемь месяцев 2017-го перечислили в бюджет 1 156 145 755 рублей. Это на 2,8% больше, чем в прошлом году. За тот же период, по данным уже Приднестровского республиканского банка, в пользу физических лиц из-за рубежа только по системе денежных переводов пришло 49 331 598,2 доллара США. Курс местного рубля к американской валюте 15:1. Это выходит примерно 739 973 970 рублей. Гигант «Шериф» перечислил в бюджет всего 255 455 537 рублей. Выходит, Левобережье, впрочем, как и правый берег, в основном живут на средства гастарбайтеров.

Однако география работы приднестровских трудовых мигрантов не совсем та, что у нас. На первом месте, конечно, Россия, из нее поступает около 70% всех денежных средств. Далее следует Израиль, США и Турция. А вот популярная на правом берегу Италия только на пятом месте.

Александр ЧУДАК.