Наши власти нашли повод для гордости

Если вы еще не знаете, спешим сообщить радостную новость: Молдова преодолела экономический кризис. Об этом в интервью для официального издания Международного валютного фонда заявили министр финансов Октавиан Армашу и президент Национального банка Сергей Чокля. Свидетельством тому – рост ВВП в 2016 году на 4,1%, тогда как годом раньше наблюдался спад на 0,5%.

Оснований для пессимизма нет?

И это заслуга правительства, парламентского большинства и Нацбанка, которые приложили максимум усилий к консолидации бюджета, добились подписания Соглашения об экономической и финансовой политике с МВФ. В результате было разблокировано внешнее финансирование со стороны партнеров по развитию, преодолен экономический кризис, а экономика приведена в зону роста.

Конечно, для обеспечения экономического развития еще предстоит многое предпринять. По словам Октавиана Армашу, для этого нужно повысить эффективность налогового администрирования, а также таможенных сборов. Это станет возможным за счет сокращения бюрократии, и реформа правительства уже вступила в силу. Министр назвал ее приоритетом правящего большинства и заявил, что она позволит сделать решительный шаг в борьбе с коррупцией. А Сергей Чокля отметил, что добиться ускорения экономического роста можно за счет привлечения в банковскую систему иностранных инвестиций. Но в целом оснований для пессимизма нет.

Повышение тарифов неизбежно

Еще один повод для гордости – валютные резервы Национального банка. На данный момент они превысили 2,5 млрд долларов, что в два с лишним раза больше норматива. Следовательно, и денежная «подушка безопасности» у страны есть. Теперь заживем?

Но если все так хорошо, почему этого не чувствуем мы, рядовые жители Молдовы? Почему с боем вырванное педагогами 11-процентное повышение зарплат выдается властями за большое благодеяние? Но другим бюджетникам и пенсионерам не досталось и того. Зато поставщики коммунальных услуг уже недвусмысленно намекают на повышение тарифов, растут цены на многие товары.

Прокомментировать ситуацию мы попросили ведущего научного сотрудника Национального института экономических исследований АН РМ доктора экономики Михаила ПОЙСИКА:

Чиновничья фальшивка

— Такие заявления высокопоставленных чиновников, мягко говоря, фейк (в буквальном переводе с английского – подделка, фальшивка, подлог – ред.). Они рассчитаны на то, чтобы пустить пыль в глаза и партнерам по развитию, и несколько убаюкать население. Представьте, что вы пришли в банк за кредитом и жалуетесь на свое бедственное положение. Дадут вам денег?

А теперь посмотрим на реальную ситуацию. В августе нынешнего года по сравнению с августом 2016-го инфляция составила 7,4% при установленном нормативе 5%. Из похищенного из трех банков миллиарда долларов не возвращено ни лея. Цифра в 1,063 млрд леев, которую приводит Министерство финансов, — средства, вырученные от продажи активов ликвидированных банков. Эти деньги и так были в стране. А срок давности по поиску украденных средств, ушедших за рубеж, вот-вот истечет, но ни одного иска так и не было подано.

Инвестиции упали в пять раз

Рост ВВП надо считать в сопоставимых ценах. В 2015 году он упал из-за засухи, в 2016-м был хороший урожай, отсюда и рост. Тем не менее, с 2,7 тыс. долларов ВВП на душу населения сократился и не достигает 2 тыс. Это в десятки раз меньше, чем в развитых странах и даже в России. Среднегодовой рост ВВП в Молдове составляет 2-3%, хотя для экономического подъема необходимо минимум 10%, иначе мы фактически стоим на месте.

В 2016 году прямые иностранные инвестиции по сравнению с 2015-м сократились примерно на 12%, а если сопоставлять с 2008-2009 г.г. – упали в пять раз. Экономические агенты не берут кредиты в банках, потому что не видят перспективы развития. Понятно, что реальных предпосылок роста нет.

Не стагнация, а откат назад

Излишки валютных резервов Национальный банк размещает в ценных бумагах США под 0,5-1% годовых. А кредиты мы берем под 2-3%. Фактически нам дают наши же деньги. Хотя, имея такие большие валютные резервы, их можно было бы направить на развитие инфраструктуры, на строительство дорог, например, и спокойно обойтись без внешних займов. Тем не менее, власть берет кредиты у всех, у кого можно, лишь бы ничего не делать самой. Ведь после реформы правительства из перечня сфер деятельности обновленного Министерства экономики и инфраструктуры исчезло даже упоминание о промышленности. И это уже признак не просто стагнации, а полного отката назад.

Елена РОЙТБУРД.