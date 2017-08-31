НУЖНА ЛИ НАМ КЛЕТЧАТКА
Новое исследование ученых пошатнуло теорию о пользе овощной диеты
До сих пор считалось, что богатая клетчаткой и цельными зернами диета снижает риск развития рака прямой и толстой кишки (колоректального). Однако исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что это справедливо лишь в том случае, если в кишечнике есть бактерия Fusobacterium nucleatum.
В течение трех десятков лет ученые следили за рационом 137 217 человек. Оказалось, что те, кто придерживается диеты, богатой овощами, фруктами и злаками, не заболевают колоректальным раком, вызванным особой бактерией. Речь идет о воспалительном штамме, способном блокировать иммунную реакцию для борьбы с опухолевыми клетками в толстой кишке.
Впрочем, риск развития рака кишечника, не связанного с этой бактерией, у тех, кто употребляет много клетчатки, ничуть не ниже, чем у тех, кто клетчатку почти не ест. О своих выводах ученые сообщили в научном издании JAMA и намерены продолжать исследования.
Вредоносная бактерия обитает в зубном налете человека. В норме в полости рта взрослого содержится 102–104 КОЕ/г фузобактерий. Однако, если их становится больше, это может привести к развитию заболевания десен и пародонта, а может провоцировать заболевания крови, мозга, грудной клетки, легких, печени, суставов, брюшной полости и половых органов. Колонии бактерий запускают воспалительные процессы, которые приводят к появлению атеросклеротических бляшек и эрозии костей. И, как выяснилось теперь, еще и рака кишечника.
— Человек рождается со стерильным кишечником, но при взаимодействии с внешней средой у каждого формируется индивидуальная микрофлора. Она зависит от возраста, региона проживания, питания. У стариков, например, фузобактерий меньше, чем у младенцев, — рассказывает гастроэнтеролог-гепатолог Сергей ВЯЛОВ. — К сожалению, сегодня не существует достоверных исследований, которые могли бы определить наличие тех или иных бактерий в кишечной микрофлоре.
Ну а клетчатка нужна организму в любом случае. Благодаря находящимся в ней пищевым волокнам она способствует облегчению продвижения пищи по пищеварительному тракту, что спасает нас от запоров и интоксикации.Кроме того, клетчатка снижает уровень вредного холестерина в крови, уменьшает всасывание сахара, отодвигая развитие сахарного диабета, даже улучшает работу головного мозга. Недавнее исследование показало, что те, кто ест много богатых растительными волокнами продуктов, лучше соображают и реже жалуются на память. «Часть клетчатки не переваривается, и в нее выделяется и выводится все, что нам не нужно. Как минимум 30 граммов клетчатки в сутки есть необходимо, иначе организму будет сложно выводить вредные вещества, что приведет к запорам, воспалению и раздражению кишечника, а в долгосрочной перспективе — к онкологии», — говорит доктор Вялов.
Овощи содержат примерно 10% пищевых волокон от собственного веса, а фрукты — примерно 5%. Но есть продукты-исключения, в которых клетчатки почти нет. Это картофель, огурцы, помидоры, бананы и виноград. «Если вы не добираете клетчатку, то хотя бы раз после 50 лет нужно сделать колоноскопию. Если у вас есть родственники с онкологией, ее следует сделать после 40 лет. Я говорю о людях, у которых нет никаких симптомов. Если симптомы есть — нарушения стула, метеоризм, болевые ощущения, не связанные с приемом пищи, нужно немедленно обратиться к врачу. Анализ кала на скрытую кровь и осмотр врача — программа-минимум», — говорит Сергей Вялов.
«Эндоскопическая колоноскопия — самая точная диагностическая процедура для колоректального рака. При малейших подозрениях у пациента можно сразу взять биопсию или устранить обнаруженную потенциальную угрозу (полип). Современная колоноскопия безболезненна, бессмысленно чего-то бояться или стесняться, если речь идет о жизни и смерти. А вовремя выявленный рак кишечника излечим в 9 случаях из 10», — говорит хирург-онколог, колопроктолог Бадма БАШАНКАЕВ.
Но сегодня о кишечнике мало кто задумывается, поэтому колоректальный рак стремительно вырвался на второе место по смертности среди онкологии в России.
ФАКТОРЫ РИСКА РАКА КИШЕЧНИКА:
Возраст старше 45 лет
Гиподинамия
Курение
Частое употребление красного и переработанного мяса
Лишний вес
Хронические болезни ЖКТ
Наследственность
Сколько клетчатки в…
1 чашке риса — 1 г;
1/3 чашки отрубей — 9 г;
1 куске белого хлеба — 0,5 г;
1 куске цельнозернового хлеба — 1,4 г.
Продукты с высоким содержанием пищевых волокон:
— артишоки, яблоки и груши (с кожурой), ягоды (черника, голубика, малина), финики, инжир, чернослив, фасоль (запеченная, черная), брокколи, нут, чечевица, тыква, брюква, семечки (тыквы, подсолнечника), орехи (миндаль, арахис, грецкие), овсяная каша.
Екатерина ПИЧУГИНА.
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