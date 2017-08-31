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Кто пытается рассорить Молдову и Россию?

Кто пытается рассорить Молдову и Россию?
31 августа
00:00 2017
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Беспрецедентному демаршу председателя парламента Андриана Канду и премьер-министра Павла Филипа, сорвавших плановое заседание ВСБ, на брифинге для прессы дал оценку Президент Молдовы

Президента крайне «удивило ошибочное решение представителей правительства и парламентского большинства. Я ждал, что они примут участие в заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) и изложат собственную точку зрения по обсуждаемым вопросам. Я ждал дискуссию, основанную на доводах и аргументах, а они дали задний ход. Можно по-разному толковать решение правительства и парламентского большинства. У них либо нет аргументов для поддержки собственной позиции, либо они испугались ответственности за совершенные действия».

Игорь Додон считает, что «парламентское большинство и правительство сознательно идут по пути ухудшения отношений с Российской Федерацией. Они намеренно пытаются заблокировать президентские инициативы, направленные на восстановление добрых стратегических экономических взаимоотношений с Россией.  Случай с заместителем премьер-министра России Дмитрием Рогозиным стал надуманной причиной для правительства, чтобы лишний раз скомпрометировать молдо-российские отношения».

Президент не сомневается, что «заокеанские кураторы обязывают их найти любой предлог для ухудшения отношений с Москвой. Задача состоит в том, чтобы рассорить Молдову и Россию любой ценой».

«Между тем, – напомнил лидер государства, –  из-за откровенного противостояния России, президентуре и оппозиции больше всего страдают граждане… Более миллиона наших граждан трудятся в России, там же находится и рынок сбыта для нашей сельскохозяйственной продукции, решение приднестровского вопроса зависит от положительных отношений с Россией.

Пренебрегать этими и другими вопросами означает подвергать опасности экономическую безопасность, не учитывать национальные интересы страны. Так или иначе обозначенные вопросы также входят в сферу деятельности Высшего совета безопасности, а бойкотирование заседания ВСБ представляет собой унижение интересов народа, в первую очередь».

Верховный главнокомандующий подчеркнул, «что, если правительство и парламентское большинство будут и далее блокировать деятельность ВСБ, я рассмотрю возможность внесения изменений в состав ВСБ с тем, чтобы обеспечить эффективность данного органа, сделав его независимым от личных капризов тех или иных членов данной структуры».

Соб. инф.

 

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