Десятки миллионов на пропаганду
Президент Молдовы выразил недовольство тем, что запад активно финансирует ngo и сми страны
Согласно официальным данным, в 2016 г. американский Национальный фонд демократии (National Endowment for Democracy) из СШАпотратил более $2 млн. на спонсирование неправительственных организаций (NGO) и СМИМолдовы.
Об этом написал на своей странице в Facebook президент Игорь Додон, передает агентство «ИНФОТАГ».
Среди получателей спонсорской помощи портал журналистских расследований RISE Moldova – $43 265; новостной портал NewsMaker -$77 700; печатное издание с сайтом ЕSP.md – $30 100; портал Moldova.org – $38 000; Ассоциация PROMO-LEX – $75 260; National Democratic Institute (NDI) – $232 000; Ассоциация Независимой Прессы (API) – $54 600; Институт Публичных Политик (IPP) – $36 700; Transparency International Moldova — $38 050; неправительственная организация Contact – $31 000; неправительственная организация «Перспектива» – $19 350; Независимый центр журналистики – $38 020; неправительственная организация Piligrim-Demo в Гагаузской автономии – $22 955; неправительственная организация Certitudine – $28 450.
Кроме того, огромные средства были выделены Фондом на реализацию целого ряда проектов по «содействию развитию гражданской активности», «повышению квалификации гражданских активистов», «развитию гражданской активности на севере Молдовы», «укреплению независимой журналистики», «защите прав человека», «развитию демократии в Гагаузской автономии».
«Внимательно проанализируйте, друзья. Финансирование лишь из одного источника составило миллионы и десятки миллионов леев. А кто-то говорил, что борется с пропагандой. Какой была бы реакция “гражданского общества” и “независимой прессы”, если бы что-то подобное позволила себе Россия?» – задался вопросом президент.
Правящая в Молдове коалиция намерена осенью принять закон о борьбе с российской пропагандой. Документ предусматривает запрет на трансляцию в Молдове всех информационных и информационно-аналитических программ российских телеканалов. Правительство уже одобрило законопроект и направило его на рассмотрение парламента. Президент Игорь Додон заявил, что, в случае принятия, намерен блокировать закон и не промульгирует его.