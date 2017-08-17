Президент Молдовы выразил недовольство тем, что запад активно финансирует ngo и сми страны

Согласно официальным данным, в 2016 г. американский Национальный фонд демо­кратии (National Endowment for Democracy) из СШАпотратил более $2 млн. на спонси­рование неправительственных организаций (NGO) и СМИМолдовы.

Об этом написал на своей странице в Facebook пре­зидент Игорь Додон, передает агентство «ИНФОТАГ».

Среди получателей спонсорской помощи портал журналистских расследований RISE Moldova – $43 265; новостной портал NewsMaker -$77 700; печатное из­дание с сайтом ЕSP.md – $30 100; портал Moldova.org – $38 000; Ассоциация PROMO-LEX – $75 260; National Democratic Institute (NDI) – $232 000; Ассоциация Не­зависимой Прессы (API) – $54 600; Институт Публич­ных Политик (IPP) – $36 700; Transparency International Moldova — $38 050; неправительственная организация Contact – $31 000; неправительственная организация «Перспектива» – $19 350; Независимый центр журна­листики – $38 020; неправительственная организация Piligrim-Demo в Гагаузской автономии – $22 955; непра­вительственная организация Certitudine – $28 450.

Кроме того, огромные средства были выделены Фондом на реализацию целого ряда проектов по «содей­ствию развитию гражданской активности», «повышению квалификации гражданских активистов», «развитию граж­данской активности на севере Молдовы», «укреплению независимой журналистики», «защите прав человека», «развитию демократии в Гагаузской автономии».

«Внимательно проанализируйте, друзья. Финансиро­вание лишь из одного источника составило миллионы и десятки миллионов леев. А кто-то говорил, что борется с пропагандой. Какой была бы реакция “гражданского обще­ства” и “независимой прессы”, если бы что-то подобное позволила себе Россия?» – задался вопросом президент.

Правящая в Молдове коалиция намерена осенью принять закон о борьбе с российской пропагандой. Документ предусматривает запрет на трансляцию в Молдове всех информационных и информационно-аналитических программ российских телеканалов. Пра­вительство уже одобрило законопроект и направило его на рассмотрение парламента. Президент Игорь Додон заявил, что, в случае принятия, намерен блокировать закон и не промульгирует его.