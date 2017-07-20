Раньше Кишинев татары жгли, теперь он может сгореть из-за чиновников

Мэрия Кишинева, и возглавляе­мая Киртоакэ, и ныне без него, – одинаково совершенно нера­ботоспособна. Принимаемые руководством города решения исполнителями не выполняются или сознательно саботируются. Это в полной мере было проде­монстрировано в понедельник на очередном совещании руководи­телей муниципальных служб.

Полторы недели назад вице-мэр Ни­стор Грозаву распорядился в срочном порядке эвакуировать из города ветви деревьев, складированные на свалках, стадионах и редких пустырях. Причиной тому послужило возгорание древесины 9 июля в микрорайоне Буюканы. Указание Грозаву так и зависло в воздухе, практиче­ски ничего сделано не было. Мало того, 16 июля случился очередной пожар на свалке в районе кладбища Святого Лазаря.

Чиновники ссылаются на то, что нет специализированных площадок, чтобы свезти на них ветви. Но, по мнению одно­го из сотрудников мэрии, который просил не называть его имени, это всего лишь отговорка. Вокруг Кишинева находится множество необрабатываемых участков земли, принадлежащих частным лицам. За минимальную плату можно было бы вывезти на них все деревья, поломанные во время апрельского снегопада. Однако никто в мэрии не хочет брать на себя от­ветственность.

Больше всего ветвей скопилось на площадке, где раньше располагался Ре­спубликанский стадион. Как сообщил на планерке Нистор Грозаву, в машину, ко­торая перерабатывала в стружку дере­во, попали камни, и аппарат сломался. Успели утилизировать лишь 10% ветвей. Случись на бывшем стадионе пожар, по­страдает немалая часть центра столицы. А ведь в каждом микрорайоне Кишинева есть свалки древесины, и находятся они под самыми стенами жилых домов.

Словом, судьба многих кишиневцев, вне зависимости от того, в богатом част­ном или старом многоквартирном доме они живут, в руках его величества случая. И все из-за полной импотенции властей столицы.

Евгений ГОЛЬША.