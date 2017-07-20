В столице запахло… жареным
Раньше Кишинев татары жгли, теперь он может сгореть из-за чиновников
Мэрия Кишинева, и возглавляемая Киртоакэ, и ныне без него, – одинаково совершенно неработоспособна. Принимаемые руководством города решения исполнителями не выполняются или сознательно саботируются. Это в полной мере было продемонстрировано в понедельник на очередном совещании руководителей муниципальных служб.
Полторы недели назад вице-мэр Нистор Грозаву распорядился в срочном порядке эвакуировать из города ветви деревьев, складированные на свалках, стадионах и редких пустырях. Причиной тому послужило возгорание древесины 9 июля в микрорайоне Буюканы. Указание Грозаву так и зависло в воздухе, практически ничего сделано не было. Мало того, 16 июля случился очередной пожар на свалке в районе кладбища Святого Лазаря.
Чиновники ссылаются на то, что нет специализированных площадок, чтобы свезти на них ветви. Но, по мнению одного из сотрудников мэрии, который просил не называть его имени, это всего лишь отговорка. Вокруг Кишинева находится множество необрабатываемых участков земли, принадлежащих частным лицам. За минимальную плату можно было бы вывезти на них все деревья, поломанные во время апрельского снегопада. Однако никто в мэрии не хочет брать на себя ответственность.
Больше всего ветвей скопилось на площадке, где раньше располагался Республиканский стадион. Как сообщил на планерке Нистор Грозаву, в машину, которая перерабатывала в стружку дерево, попали камни, и аппарат сломался. Успели утилизировать лишь 10% ветвей. Случись на бывшем стадионе пожар, пострадает немалая часть центра столицы. А ведь в каждом микрорайоне Кишинева есть свалки древесины, и находятся они под самыми стенами жилых домов.
Словом, судьба многих кишиневцев, вне зависимости от того, в богатом частном или старом многоквартирном доме они живут, в руках его величества случая. И все из-за полной импотенции властей столицы.
Евгений ГОЛЬША.