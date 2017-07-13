С этикеток исчезнет дата изготовления

Нет, речь не о последних дости­жениях науки. В своем стремле­нии приблизиться к европейским стандартам парламентарии одо­брили в первом чтении изменения в законодательство, предусма­тривающие исключение требо­вания указывать на упаковке и этикетке дату изготовления про­дукта.

У многих депутатов при обсуждении законопроекта возникли вопросы. К при­меру, как государство будет контроли­ровать экономических агентов, которые смогут продавать продукты, несколько лет хранившиеся на складе?

Представлявший документ вице-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Лука высказал мнение, что важнее не дата изготовления, а конечный срок годности. Но главный упор чиновник делал на то, что положения предлагаемого проекта соответствуют многим европейским директивам.

Между тем всем известно, что наши хитрые продавцы изобрели массу спо­собов передвинуть вперед срок годно­сти, указанный на упаковке, и тем самым сбыть залежалый товар. Некоторые ба­нально наклеивают новую этикетку поверх старой. Другие обзавелись специальным оборудованием, предназначенным для стирания с консервных банок указанного производителем срока годности и набива­ния нового. Кроме того, в Молдове много компаний, не производящих, а лишь фа­сующих импортные макаронные изделия, крупы, другие бакалейные продукты. Если продукция закупается в больших объемах, ее просто физически невозможно своев­ременно расфасовать. Поэтому часть упа­ковывается уже просроченной, а конечная дата потребления указывается соответ­ствующая нормативам. И мы покупаем старье под видом свежего продукта.

А сколько в последнее время инфор­мации о том, что полиция обнаружила «завтрашние» продукты! Вот лишь пара случаев. В декабре, например, такое случилось в нескольких торговых точках на Рышкановке. А уже в июле в секторе Чеканы выявили целый цех по фальсифи­кации овощных консервов, которые, если судить по дате на банках, должны были изготовить лишь несколько дней спустя. И случаи эти не единичны.

О фактах обнаружения просроченных продуктов даже напоминать нет нужды. В скандале с поставкой гнилья в детские сады и подразделения Национальной армии точка до сих пор не поставлена. Несколько дней назад контролирующие органы нашли десятки килограммов про­сроченного мяса, сыра и молочных про­дуктов в столовых двух летних лагерей в Унгенском районе. Примеры можно при­водить бесконечно.

Но если закон вступит в силу, ничего подобного мы, похоже, больше не услы­шим. Производитель получит полную сво­боду писать на упаковке любой срок год­ности, какой пожелает.

Кстати, упомянутые европейские стандарты используются производи­телями при экспорте продуктов в стра­ны третьего мира – Азию, Африку, а теперь, выходит, и в Молдову. Очень похоже, что происходит лоббирование интересов импортеров, которые ввозят к нам давно изготовленные продукты. Теперь под это подводят законодатель­ную базу. Здоровье населения в расчет не принимается.

Елена РОЙТБУРД.