Переходим на продукты из будущего?
С этикеток исчезнет дата изготовления
Нет, речь не о последних достижениях науки. В своем стремлении приблизиться к европейским стандартам парламентарии одобрили в первом чтении изменения в законодательство, предусматривающие исключение требования указывать на упаковке и этикетке дату изготовления продукта.
У многих депутатов при обсуждении законопроекта возникли вопросы. К примеру, как государство будет контролировать экономических агентов, которые смогут продавать продукты, несколько лет хранившиеся на складе?
Представлявший документ вице-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Лука высказал мнение, что важнее не дата изготовления, а конечный срок годности. Но главный упор чиновник делал на то, что положения предлагаемого проекта соответствуют многим европейским директивам.
Между тем всем известно, что наши хитрые продавцы изобрели массу способов передвинуть вперед срок годности, указанный на упаковке, и тем самым сбыть залежалый товар. Некоторые банально наклеивают новую этикетку поверх старой. Другие обзавелись специальным оборудованием, предназначенным для стирания с консервных банок указанного производителем срока годности и набивания нового. Кроме того, в Молдове много компаний, не производящих, а лишь фасующих импортные макаронные изделия, крупы, другие бакалейные продукты. Если продукция закупается в больших объемах, ее просто физически невозможно своевременно расфасовать. Поэтому часть упаковывается уже просроченной, а конечная дата потребления указывается соответствующая нормативам. И мы покупаем старье под видом свежего продукта.
А сколько в последнее время информации о том, что полиция обнаружила «завтрашние» продукты! Вот лишь пара случаев. В декабре, например, такое случилось в нескольких торговых точках на Рышкановке. А уже в июле в секторе Чеканы выявили целый цех по фальсификации овощных консервов, которые, если судить по дате на банках, должны были изготовить лишь несколько дней спустя. И случаи эти не единичны.
О фактах обнаружения просроченных продуктов даже напоминать нет нужды. В скандале с поставкой гнилья в детские сады и подразделения Национальной армии точка до сих пор не поставлена. Несколько дней назад контролирующие органы нашли десятки килограммов просроченного мяса, сыра и молочных продуктов в столовых двух летних лагерей в Унгенском районе. Примеры можно приводить бесконечно.
Но если закон вступит в силу, ничего подобного мы, похоже, больше не услышим. Производитель получит полную свободу писать на упаковке любой срок годности, какой пожелает.
Кстати, упомянутые европейские стандарты используются производителями при экспорте продуктов в страны третьего мира – Азию, Африку, а теперь, выходит, и в Молдову. Очень похоже, что происходит лоббирование интересов импортеров, которые ввозят к нам давно изготовленные продукты. Теперь под это подводят законодательную базу. Здоровье населения в расчет не принимается.
Елена РОЙТБУРД.