Приватизация по-приднестровски
Продается база отдыха – за смешные деньги
Беглый экс-президент Приднестровья не затаился на Мальте, куда он, по первоначальным слухам, намеревался отправиться из Молдовы, а продолжает сражаться со своими политическими противниками посредством социальных сетей, находясь в Кишиневе.
В «Одноклассниках» Евгений Шевчук раскритиковал закон «О государственном перечне малых объектов приватизации на 2017-2018 годы». Бывший глава региона сообщил, что правительство намерено продать госбазу «Ягорлык», до недавнего времени состоявшую на балансе администрации президента. Занявший кресло Шевчука, Вадим Красносельский подписал соответствующий закон и приложение к нему. В документе указывается: за комплекс строений в селе Гояны Дубоссарского района, состоящий из столовой с верандой, общежития, домика отдыха с двумя пристройками и производственной мастерской, предполагается выручить 7 тысяч 540 рублей! Балансовая стоимость объекта, расположенного на площади 47 000 квадратных метров, на 1 апреля 2016 года – 3 тысячи 505,8 рубля! Шевчук пишет, что только на газификацию реализуемых строений семь лет назад было потрачено миллион рублей. Бывший президент сообщает в социальных сетях, что ему местные бизнесмены предлагали продать госбазу за 200 тысяч долларов, а заезжие предприниматели давали более миллиона.
Да, 47 гектаров земли возле заповедника Ягорлык – за 500 долларов! Кому-то очень повезет! По таким расценкам Кишинев может запросто «приватизировать» все Приднестровье и не заниматься бесконечным урегулированием последствий конфликта на Днестре.
Александр ЧУДАК.