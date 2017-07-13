Продается база отдыха – за смешные деньги

Беглый экс-президент Приднестровья не затаился на Мальте, куда он, по пер­воначальным слухам, намеревался от­правиться из Молдовы, а продолжает сражаться со своими политическими противниками посредством социаль­ных сетей, находясь в Кишиневе.

В «Одноклассниках» Евгений Шевчук раскритиковал закон «О государственном перечне малых объектов приватизации на 2017-2018 годы». Бывший глава региона сообщил, что правительство намерено про­дать госбазу «Ягорлык», до недавнего вре­мени состоявшую на балансе администра­ции президента. Занявший кресло Шевчука, Вадим Красносельский подписал соответ­ствующий закон и приложение к нему. В до­кументе указывается: за комплекс строений в селе Гояны Дубоссарского района, состо­ящий из столовой с верандой, общежития, домика отдыха с двумя пристройками и производственной мастерской, предпола­гается выручить 7 тысяч 540 рублей! Балан­совая стоимость объекта, расположенного на площади 47 000 квадратных метров, на 1 апреля 2016 года – 3 тысячи 505,8 рубля! Шевчук пишет, что только на газификацию реализуемых строений семь лет назад было потрачено миллион рублей. Бывший прези­дент сообщает в социальных сетях, что ему местные бизнесмены предлагали продать госбазу за 200 тысяч долларов, а заезжие предприниматели давали более миллиона.

Да, 47 гектаров земли возле заповед­ника Ягорлык – за 500 долларов! Кому-то очень повезет! По таким расценкам Ки­шинев может запросто «приватизировать» все Приднестровье и не заниматься бес­конечным урегулированием последствий конфликта на Днестре.

Александр ЧУДАК.