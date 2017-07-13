Молдавские военнослужащие принимают участие в международных военных учениях на Украине

В понедельник на юго-западе Украины и в аквато­рии Черного моря начались многонациональные учения Sea Breeze-2017. Они про­водятся регулярно с 1997 года. В этом году в маневрах участвуют военнослужащие из 16 стран, включая Респу­блику Молдова, задейство­ваны три десятка кораблей, столько же самолетов и вер­толетов.

Военно-транспортной авиацией НАТО в Одессу также доставлены подразделе­ния спецназа и водолазов. Тема учений – «многонациональная операция по безо­пасности в кризисном регионе». Участву­ют сухопутные и военно-морские силы, отрабатываются десантирование на берег и применение средств ПВО. Руководитель учений капитан 1-го ранга армии США Тейт Вестбрук заявил в понедельник, что часть тренировок пройдет в режиме «свободной игры», одним из ее элементов станет отра­ботка противодействия подводным лодкам противника. Надо полагать, молдавским военным эти навыки в повседневной служ­бе очень пригодятся.

Главнокомандующий украинскими военно-морскими силами Игорь Ворончен­ко объяснил публике, зачем в Одессу съе­хались военнослужащие из 16 стран. «Эти учения – наш ответ идеологам, которые ве­дут гибридную войну против Украины и от­крыто угрожают цивилизованному мирово­му порядку. Запланированные мероприятия значительно повысят наше единство и наши возможности в Черноморском регионе», – заявил вице-адмирал. В Одесский порт так­же прибыла подводная лодка ВМС Турции, она будет изображать из себя вражескую субмарину, а охотиться за ней будет, в том числе, и румынский корвет «Контр-адмирал Хория Мачеллариу». Человек, именем ко­торого назван корабль, отличился при эва­куации фашистских войск из Крыма в 1944 году, за что и получил награду Рейха Рыцар­ский Железный крест.

Обычно наше Министерство обороны заранее и подробно сообщает, сколько молдавских военнослужащих и из каких подразделений примут участие в тех или иных учениях за рубежом. На этот раз в МО решили отмолчаться. Причина? Может, бо­ялись, что Игорь Додон, узнав о намечен­ных маневрах, запретит в них участвовать? Такое уже случалось.

Александр БОЦ.