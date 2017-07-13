Учимся противодействовать подводным лодкам
Молдавские военнослужащие принимают участие в международных военных учениях на Украине
В понедельник на юго-западе Украины и в акватории Черного моря начались многонациональные учения Sea Breeze-2017. Они проводятся регулярно с 1997 года. В этом году в маневрах участвуют военнослужащие из 16 стран, включая Республику Молдова, задействованы три десятка кораблей, столько же самолетов и вертолетов.
Военно-транспортной авиацией НАТО в Одессу также доставлены подразделения спецназа и водолазов. Тема учений – «многонациональная операция по безопасности в кризисном регионе». Участвуют сухопутные и военно-морские силы, отрабатываются десантирование на берег и применение средств ПВО. Руководитель учений капитан 1-го ранга армии США Тейт Вестбрук заявил в понедельник, что часть тренировок пройдет в режиме «свободной игры», одним из ее элементов станет отработка противодействия подводным лодкам противника. Надо полагать, молдавским военным эти навыки в повседневной службе очень пригодятся.
Главнокомандующий украинскими военно-морскими силами Игорь Воронченко объяснил публике, зачем в Одессу съехались военнослужащие из 16 стран. «Эти учения – наш ответ идеологам, которые ведут гибридную войну против Украины и открыто угрожают цивилизованному мировому порядку. Запланированные мероприятия значительно повысят наше единство и наши возможности в Черноморском регионе», – заявил вице-адмирал. В Одесский порт также прибыла подводная лодка ВМС Турции, она будет изображать из себя вражескую субмарину, а охотиться за ней будет, в том числе, и румынский корвет «Контр-адмирал Хория Мачеллариу». Человек, именем которого назван корабль, отличился при эвакуации фашистских войск из Крыма в 1944 году, за что и получил награду Рейха Рыцарский Железный крест.
Обычно наше Министерство обороны заранее и подробно сообщает, сколько молдавских военнослужащих и из каких подразделений примут участие в тех или иных учениях за рубежом. На этот раз в МО решили отмолчаться. Причина? Может, боялись, что Игорь Додон, узнав о намеченных маневрах, запретит в них участвовать? Такое уже случалось.
Александр БОЦ.